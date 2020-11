One Punch Man capítulo 136: Mensaje de Yusuke Murata se hace viral en Twitter

Los fanáticos se están decepcionando gradualmente debido a la falta de actualizaciones sobre el Capítulo 136 de One Punch Man, ya que lo han estado esperando durante mucho tiempo.

El manga no tiene un calendario de lanzamiento regular, pero algunos capítulos se lanzaron en unos pocos días. Así, lo habían esperado el 1 de noviembre y nuevamente el 8 de noviembre.

Sin embargo, los fanáticos no han perdido la esperanza. Creen que el Capítulo 136 de One Punch Man seguramente saldrá pronto.

¿Cuándo saldrá el capito nuevo de One Punch Man?

Los fanáticos esperan un tiempo para ver una pelea severa entre Saitama y Blast. El manga estará disponible para leer en línea una vez que Yusuke Murata lo termine.

El Capítulo 136 de One Punch Man no se ha publicado en las últimas semanas, ya que Yusuke Murata y ONE continúan redibujando los capítulos anteriores. El proceso es muy complicado y esto no sucede siempre. Los próximos lanzamientos no volverán a sufrir retrasos.

Yusuke Murata ha escrito en Twitter "La adición para el volumen 23 está casi terminada, así que creo que podemos actualizar la última historia la próxima vez". Ahora, los aficionados al manga deben esperar solo unos días para el lanzamiento del Capítulo 136 de One Punch Man

23巻用の加筆はほぼ終わったので次回は最新話の更新ができると思います — 村田雄介 (@NEBU_KURO) November 13, 2020

Los escaneos sin procesar del Capítulo 136 de One Punch Man se lanzarán solo 2-3 días antes en Internet. Entonces los spoilers saldrán antes del lanzamiento final. Según BlockToro, Blast será el foco principal de la historia del manga y se cubrirá su historia de fondo.

Saitama nunca se ha encontrado con alguien que pueda dominarlo, pero no sabemos nada sobre Blast. Por lo tanto, los fanáticos esperan ardientemente ver una pelea severa entre Blast y Saitama en el capítulo inminente.

One Punch Man Capítulo 136 mostrará una entrada sorprendente de Saitama y protegerá a sus amigos de los monstruos y héroes malvados. Su pelea con Blast es inevitable a pesar de conocer sus antecedentes.

Saitama también sabe que Blast es un rival muy poderoso y, lo que es más importante, más poderoso que él. Aún así, el protagonista no se arrastrará por miedo.

El Capítulo 136 de One Punch Man no tiene una fecha de lanzamiento oficial, pero saldrá muy pronto. Continúe con La Verdad Noticias para saber más.

