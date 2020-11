One Punch Man: Yusuke Murata presume NUEVO arte de la Asociación de Héroes

Cuando se trata de One Punch Man, hay pocas personas que conocen la serie mejor que Yusuke Murata. El ilustrador es responsable de darle vida al manga, y ha ampliado enormemente la historia que ONE creó hace tantos años.

Ahora, el artista está honrando la serie con un boceto especial de la Asociación de Héroes. Puedes ver la obra de arte en la cuenta oficial Murata en Twitter. El artista dijo que tiempo atrás realizó esta pieza en blanco y negro, pero que nunca llegaró a publicarla en línea. Ahora, todo eso ha cambiado y los fanáticos están contentos por el regalo sorpresa.

La obra de arte se centra en Saitama, ya que el héroe está ubicado en el medio con un puño extendido hacia adelante. Está rodeado por muchos de sus camaradas, ya que se puede ver a Genos a su lado. Otros como Tatsumaki también están presentes, y la mayoría de las estrellas de la Asociación de Héroes se pueden ver en esta impresionante foto grupal.

Asociación de Héroes por Yusuke Murata

Si eres fanático de esta obra de arte y no has visto One Punch Man, puedes ponerte al día con el manga muy fácilmente. Viz Media tiene la licencia para el manga en los Estados Unidos y publica capítulos en inglés para que todos los lean.

¿Buscas los volúmenes de impresión o leer en línea? La buena noticia es que el manga de ONE y Yusuke Murata está disponible en ambas versiones.

Foto: Anime - One Punch Man

Sinopsis de One Punch Man

En un mundo de seres sobrehumanos, Saitama es un héroe único, puede derrotar a los enemigos con un solo golpe. Pero al ser solo un héroe en un mundo lleno de ellos, su vida es vacía y hueca: no recibe respeto de nadie, muestra una actitud relajada hacia todo y, en su mayor parte, encuentra que su vida de héroe en general es inútil.

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Lo peor de todo, Saitama perdió su cabello debido a un entrenamiento intenso. Estas son las aventuras de un héroe ordinario pero extraordinario. ¿Haz visto el anime de One Punch Man? La Verdad Noticias te recuerda que el programa cuenta con dos temporadas de anime y puedes verlas en plataformas como Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!