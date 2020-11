One Punch Man: Yusuke Murata ofrece actualización sobre el manga ¡CONFIRMADO!

El artista detrás de One Punch Man es conocido cariñosamente como una máquina, y Yusuke Murata se ha ganado el título debido a su horario de trabajo. El artista es uno de los más trabajadores de la industria, y sus actualizaciones nunca dejan de sorprender a los fanáticos con su arte.

De hecho, Murata se ha convertido en uno de los artistas imprescindibles de la industria gracias a sus actualizaciones de calidad en general, ¡y parece que los fanáticos podrán ver un nuevo capítulo suyo en breve! La actualización proviene del propio Murata, cuando el artista llegó a Twitter para compartir la noticia del manga OPM.

El mangaka informó a los fanáticos que un nuevo capítulo de One Punch Man debutará en breve, y él incluso se disculpó por hacer que los fanáticos esperaran tanto por el lanzamiento. La Verdad Noticias te recuerda que el retraso pudo deberse a los lanzamientos de volúmenes de manga; mismos que puedes encontrar en Viz Media.

Actualización de One Punch Man 136

"Siento haberte hecho esperar. El último capítulo de One-Punch Man se lanzará a principios de semana. ¡Espere un momento más! Gracias de antemano”

Por supuesto, los fanáticos están ansiosos por ver qué ha estado haciendo Murata últimamente. El manga dejó sus nuevos capítulos a finales de la década de 130, pero se sabe que Murata relanza los capítulos anteriores con mejores ilustraciones. Por ahora, el jurado está deliberando sobre lo que se mostrará en este próximo capítulo.

Foto: Viz Media

Pero mientras Murata esté supervisando el debut, los fanáticos saben que todo va a estar bien. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de su tercera temporada de anime, ya que incluso con la pandemia de COVID-19 en curso, no hemos tenido confirmación de JC Staff o Madhouse sobre algo relacionado con el poderoso Saitama de One Punch Man. ¿Faltará mucho tiempo para saber noticias?

