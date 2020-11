One Punch Man: Yusuke Murata dice que el Volumen 23 tendrá una nueva historia

La espera del capítulo 136 de One Punch Man está matando a los fanáticos del manga y la falta de actualizaciones oficiales lo está empeorando. Pero por primera vez, finalmente hay esperanza ya que Yusuke Murata ha confirmado que el último capítulo está casi terminado. ¡Esto significa que el próximo lanzamiento vendrá con una nueva historia!

Murata ha escrito en Twitter: "La adición para el Volumen 23 está casi terminada, así que creo que podemos actualizar la última historia la próxima vez". Los fanáticos ahora pueden sentarse y esperar el próximo lanzamiento, que será el capítulo 136 de OPM.

Aquí hay más sobre la fecha de lanzamiento del capítulo 136 de One Punch Man, spoilers, filtraciones y otras actualizaciones del manga que La Verdad Noticias recopiló para tí. Si aún no te has puesto al día con la serie, te recomendamos ir rápidamente a Viz Media para actualizarte.

23巻用の加筆はほぼ終わったので次回は最新話の更新ができると思います — 村田雄介 (@NEBU_KURO) November 13, 2020

Novedades con One Punch Man 136

El capítulo 136 de One Punch Man no se ha publicado en las últimas semanas, ya que Yusuke Murata y ONE siguen redibujando los capítulos anteriores. Es un proceso muy complicado, ya que los capítulos de los webcomic se están adaptando a la serie manga.

La buena noticia, no sucederá lo mismo con este lanzamiento, ya que el capítulo 136 de One Punch Man será el próximo lanzamiento de la serie manga y no habrá más retrasos (por ahora). Puedes esperar una aparición de Saitama en este capítulo, ya que no hemos sabido nada de él desde hace mucho tiempo; pero todo podría cambiar el rumbo de la trama tras la aparición de Blast.

¿Crees que Saitama luche contra Blast en algún momento?

Fecha de estreno, spoilers y dónde leer

La fecha de lanzamiento del capítulo 136 de One Punch Man podría establecerse alrededor del domingo 15 de noviembre según algunos de los informes. Todavía no está claro cuál será la fecha exacta. Los escaneos sin procesar se filtrarán en línea 2-3 días antes en Internet y los fanáticos comenzarán a discutir los spoilers.

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Te recordamos que podrás leer el capítulo 136 de One Punch Man en Imgur, ya que Yusuke Murata publica los paneles de manga de forma gratuita en este sitio de alojamiento de imágenes. Sin embargo, los lectores aún pueden esperar unos meses y leer el manga de las fuentes oficiales con la traducción adecuada a su idioma preferido.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!