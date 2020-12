One Punch Man: Villanos importantes clasificados por inteligencia

Saitama no tendría mucho que hacer en One Punch Man si no hubiera suficientes villanos para él. Muchos de los villanos que los fanáticos vieron eran muy fuertes o completamente débiles.

Pero, ¿cuántos de ellos eran en realidad criaturas inteligentes con un intelecto agudo y una inclinación por la estrategia? Esto puede ser difícil de medir ya que Saitama rara vez permite que las batallas se prolonguen el tiempo suficiente para ver cuán inteligente es realmente cada villano, ya que puede terminarlas tan rápidamente con su poder.

Tenga en cuenta que este artículo se centra solo en los principales villanos de la primera temporada del anime. Algunos fanáticos pueden sentirse decepcionados al ver que los villanos menos conocidos no están en esta lista, como Cabrante o Subterranean King.

Esto se debe al número limitado de espacios disponibles, por lo que el enfoque se centró solo en los villanos más destacados de One Punch Man.

Villanos más inteligentes en One Punch Man

Rey del Mar Profundo

Los villanos como él siempre tienen que ver con la fuerza muscular, sin nada que mostrar por su inteligencia. Su poder es suficiente para darles lo que desean. Siempre están a la ofensiva y son despiadados con aquellos que desafían sus caminos .

Deep Sea King era indudablemente poderoso, pero nada en la serie sugería que fuera más inteligente que el ser humano promedio.

Matanza Kabuto

Carnage Kabuto es como el Rey del Mar Profundo, excepto por el hecho de que su creador (el Dr. Genus) le dijo que era extremadamente inteligente. La razón por la que no está más arriba en esta lista es porque, a pesar de ser muy inteligente, Kabuto prefirió usar sus poderes excesivos para matar a sus oponentes.

Nunca hizo ningún esfuerzo por ser más inteligente que sus enemigos, sino que cedió a sus deseos más básicos, como resultado de lo cual Genus se vio obligado a encerrarlo bajo tierra.

Asura Kabuto era un mutante artificial creado por el Dr. Genus.

Melzargard

A pesar de tener muchas cabezas que le ofrecían varias perspectivas mientras luchaba contra enemigos desconocidos, Melzargard fue derrotado por un grupo de superhéroes humanos. Al igual que los otros dos villanos mencionados anteriormente, Melzargard también siempre se centró en sus peleas pero nunca en sus tácticas.

De hecho, incluso su cabeza analítica no pudo verificar el estado de los superhéroes que había golpeado. Debido a esto, asumió que estaban muertos, mientras que en realidad lo tomaron por sorpresa y finalmente lo derrotaron.

Geryuganshoop

A pesar de ser una criatura extremadamente inteligente, Geryuganshoop rara vez hace uso de su inteligencia. Primero, Saitama lo engañó fácilmente haciéndole revelar su ubicación en la nave. En segundo lugar, cuando se encuentra cara a cara con Saitama, confía en la fuerza bruta para derrotarlo.

Crear una fuerza de gravedad tan fuerte como la de un agujero negro, solo para matar a un ser humano, no es algo que haría un villano inteligente.

Chica Mosquito

No es muy fuerte, por lo que se ve obligada a confiar en sus tácticas para ganar batallas. Esto se muestra cuando usa la sangre de sus propios insectos para ganar poder en medio de la batalla y derrotar a Genos. De hecho, ella es capaz de derrotarlo en su estado evolucionado.

La razón por la que no está más arriba en esta lista es porque estaba tan ocupada evitando uno de los ataques de Genos, que no se dio cuenta de que él le cortó las dos piernas en el proceso.

La Chica Mosquito era la primera mutante artificial enemiga enviada por la Casa de la Evolución.

Hombre de vacuna

No se puede negar que la capacidad de ver a los humanos como una enfermedad que está devorando lentamente su propio planeta insinúa una cantidad decente de inteligencia. De hecho, esto es algo que ha sido debatido por algunas de las mentes más brillantes de todo el mundo.

Sin embargo, donde Vaccine Man falla en demostrar ser tan inteligente, es cuando su única solución a este problema es extinguir a toda la población humana .

Kombu Infinity

Disfruta peleando, pero no porque quiera establecer su superioridad, sino porque le interesa. Esta es una marca de inteligencia evolucionada. Los rumores de una criatura excepcionalmente fuerte lo llevaron al Pueblo Fantasma de la Ciudad-Z.

Cuando no encontró a dicha criatura, decidió hacerse pasar por la criatura misma y aterrorizar a quien se cruzara en su camino. Esto nuevamente apunta al pensamiento analítico y crítico, algo de lo que carecían la mayoría de los villanos de OPM.

Boros

Boros es excesivamente fuerte y orgulloso, pero incluso entonces tiene una actitud cautelosa mientras pelea batallas. No prolonga sus luchas y nunca da a sus enemigos oportunidades para atacarlo.

También solo usa su ataque final, Cañón rugiente de estrellas colapsadas, solo después de que no presencia ninguno de sus otros ataques en Saitama. Esto demuestra que piensa antes de atacar, prefiriendo conservar sus poderes y ataques fuertes hasta que sean necesarios.

Boros es uno de los villanos favoritos de Saitama

Sonic de velocidad

A diferencia de los otros villanos de esta lista, Sonic es uno de los más prácticos que existen. Su objetivo inicialmente era ganar dinero con sus superpoderes (y no algo grandioso como conquistar el mundo de los universos).

Si bien le gusta incitar a sus enemigos a luchar, sabe cuándo retirarse. Esto se puede ver con su lucha contra el Rey del Mar Profundo, donde prefiere sobrevivir a su ego.

Dr. Género

Genus fue un niño prodigio. Previó el futuro de las criaturas híbridas mientras sus compañeros estaban ocupados riéndose de sus ideas y evitándolo. Luego siguió adelante y construyó la Casa de la Evolución, todo por su cuenta. Allí no solo creó muchas nuevas especies de luchadores, sino que también pudo hacer múltiples clones de sí mismo .

También tiene la capacidad de admitir que está equivocado. Cuando vio a Saitama aplastar a Carnage Kabuto, comenzó a pensar que era él quien tenía que cambiar su forma de pensar para poder evolucionar.

