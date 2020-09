One Punch Man: Tres héroes Clase-S tendrían un épico combate en la temporada 3

La tercera temporada de One Punch Man es una de las series más esperadas para los entusiastas del anime. Los fanáticos están esperando la confirmación y las actualizaciones de su fecha de estreno.

Se esperaba que este caótico año 2020 se llevara a cabo algún desarrollo en la temporada 3 del anime sobre Saitama. Sin embargo, todo indica que no tendremos una confirmación próximamente y hay varios motivos para esta conclusión.

Sobre la temporada 3 de One Punch Man

Uno es el intervalo de tiempo de alrededor de 3 años entre la primera y la segunda temporada de One Punch Man. La temporada 2 se lanzó en abril de 2019 y los creadores necesitan tiempo suficiente para trabajar en la tercera temporada.

Sin embargo, el mayor obstáculo en el camino del desarrollo de la temporada 3 de One Punch Man, es la pandemia de Covid-19. Esta contingencia sanitaria destrozó toda la industria mundial y retrasó varios estrenos en el mundo del entretenimiento.

Sobre las peleas de la temporada 3

Los espectadores se sorprenderán después de ver a muchos héroes en el anime y sucedió lo mismo con su extensa variedad de nuevos villanos. Incluso la tercera temporada mostrará algunas peleas fantásticas para entretener a los espectadores.

Veremos a Garou entrar en esta Asociación de Monstruos “Cadres”. Si elige las píldoras monstruosas, se convertirá en un rival digno de enfrentarse al poder de Saitama y sin duda sería algo emocionante de ver con el impecable trabajo de Madhouse (temporada 1).

La siguiente fase de la historia (en la temporada 3) esperaba ver a la Asociación de Héroes movilizándose contra sus contrapartes monstruosas e invadiendo el cuartel general de los villanos.

Zombieman, Atomic Samurai y Flashy Flash

Según ScreenRant, esto conduce a una serie de peleas uno a uno que involucran a héroes de Clase-S como Zombieman, Atomic Samurai y Flashy Flash que se enfrentan a algunas criaturas extrañas y maravillosas de Cadres.

Es posible que la temporada 3 de One Punch Man no tenga una fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que se estrene en la primera fase de 2021. Mientras tanto, puedes leer el manga de ONE con ilustraciones de Yusuke Murata del cual está inspirada la adaptación animada.

Fotos: Madhouse, J.C Staff y DeviantART "EDIPTUS"