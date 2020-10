One Punch Man: Todos los poderes de Watchdog Man, clasificados

Watchdog Man es un personaje realmente interesante en One Punch Man. En realidad, no se sabe mucho sobre él como persona, y no está claro cómo es o incluso cómo se llama fuera de su posición como héroe en la Asociación de Héroes.

Lo que si se sabe es que es uno de los héroes más fuertes, y tiene un historial perfecto en la batalla contra monstruos, nunca ha sido derrotado, además tiene la tarea de defender por sí solo la parte más peligrosa de la ciudad. Su nombre es literal, ya que se viste como un perro y se sienta a mirar en un pedestal, asegurándose de que no vengan monstruos por él.

Sus diversas habilidades y poderes le dan una ventaja en la batalla, algunos son más importantes que otros, pero todos ayudan mucho a llevarlo a la victoria en cada pelea que tiene en One Punch Man.

Sentido del olfato

Watchdog Man tiene un sentido del olfato superior a todos

Watchdog Man se llama así en parte porque algunas de sus habilidades son similares a las de un perro. Una de esas habilidades es un extraordinario sentido del olfato. Si bien esto no entra en juego muy a menudo durante la batalla, los fanáticos lo han visto usarlo en la serie. Durante una reunión de héroes de rango S, Watchdog Man pudo discernir que alguien en la habitación había emitido gas en algún momento durante la reunión. Nadie más notó el olor, lo que demuestra que el sentido superior de Watchdog Man funcionó para él en este caso. Probablemente también sea útil cuando se trata de rastrear monstruos en la ciudad.

Mejor audición

Watchdog Man tiene un super oído

Al igual que su sentido del olfato, el oído de Watchdog Man es increíblemente poderoso y es capaz de discernir sonidos que la mayoría de los humanos no pueden oír. Esto probablemente lo ayude mucho cuando está sentado de vigilia en su pedestal, porque le permite escuchar el peligro que viene de lejos y detectar cuando alguien podría estar pidiendo ayuda. También es probable que evite que los enemigos se acerquen sigilosamente a él durante la batalla, ya que es difícil sorprender a alguien que puede escuchar incluso el más mínimo sonido de alguien que viene detrás de él. Esto definitivamente le da una ventaja defensiva y pone a sus oponentes en la carrera.

Reflejos sobrehumanos

Los reflejos sobrehumanos de Watchdog Man

Watchdog Man nunca ha recibido un golpe sobre él durante la batalla, e incluso después de luchar contra 30 monstruos solo, logra salir por el otro lado sin un solo rasguño.

Esto se debe a que tiene reflejos increíblemente rápidos y es capaz de responder a los movimientos de un oponente tan rápido que ni siquiera logran asestarle un golpe. Esto lo convierte en un héroe formidable, y no es de extrañar que se le haya confiado la defensa de la parte más peligrosa de la ciudad por sí mismo, ya que los monstruos no pueden asestar un solo golpe.

Inmensa velocidad

Watchdog Man es uno de los más veloces del anime

Garou es uno de los villanos más rápidos que aparecen en One Punch Man. No parece importar cuán poderosos sean los héroes, Garou es capaz de derrotarlos debido a su rápida capacidad de aprendizaje y también a su entrenamiento con Silver Fang. Pero incluso Garou es absolutamente incapaz de mantenerse al día con Watchdog Man cuando se enfrentan en la batalla. La velocidad del héroe supera tanto a Garou que ni siquiera puede darle un golpe porque no puede seguir el ritmo de dónde está y qué tan rápido se mueve. Además de Saitama, Watchdog Man es la única persona que le da a Garou una carrera por su dinero en la batalla.

Inmensa agilidad

La gran agilidad que caracteriza a Watchdog Man

La agilidad de Watchdog Man va de la mano con su velocidad. El hecho de que sea rápido solo no necesariamente lo convertiría en la potencia que es; también tiene que usar esa velocidad para asestar golpes devastadores a sus oponentes.

uede moverse increíblemente rápido alrededor de un enemigo, asestar golpes y escabullirse antes de que sean capaces de procesar lo que sucedió, y también evitar sus propios golpes con sus rápidos reflejos. Esta agilidad es la razón por la que puede deshacerse tan fácilmente de oponentes poderosos.

Inmensa fuerza

La gran super fuerza de Watchdog Man

Por supuesto, la agilidad para lanzar los golpes no sería nada sin la fuerza real detrás de ellos. Incluso sin tener en cuenta ningún entrenamiento o genio estratégico, Watchdog Man tiene un poder físico increíble, que es una de las cosas que lo convierte en un héroe tremendamente superior y formidable del que los monstruos quieren tener cuidado. De hecho, es capaz de destrozar monstruos con sus patas desnudas sin que parezca mostrar el menor esfuerzo. También se detiene en su lucha contra Garou, ya que Garou es un humano y no un monstruo, pero aún le causa una herida devastadora en el proceso que lo hace huir de la pelea.

Combatiente cuerpo a cuerpo experto

Watchdog Man es uno de los héroes más hábiles de One Punch Man

Todas las muchas fortalezas físicas de Watchdog Man se suman a una parte importante de su estilo de lucha. Es un experto en el combate cuerpo a cuerpo. Sin el entrenamiento, la disciplina y la inteligencia para saber cuándo es mejor atacar o esquivar durante una batalla, las fortalezas de Watchdog Man no serían de mucha utilidad para él, ya que probablemente sería más listo que él. Pero claramente es un luchador increíblemente hábil que puede usar sus poderes de manera muy eficiente. Esto está especialmente bien ilustrado cuando pelea contra Garou, quien de manera similar está bien entrenado en técnicas de artes marciales, habiendo entrenado con Silver Fang.

El movimiento más poderoso de Garou, el Water Stream Rock Smashing Fist, es incluso evitado sin esfuerzo por Watchdog Man. Ayuda especialmente que Watchdog Man pelee como un perro, a cuatro patas y no de pie como un humano. Watchdog Man usa la inexperiencia de Garou con un objetivo no humano para su ventaja, mostrando su condición de veterano como un hábil combatiente.

