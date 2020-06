One Punch Man: Todo lo que tienes que saber de SAITAMA

Originalmente desempleado ordinario, Saitama se inspiró para convertirse en un héroe cuando logró salvar a un niño de barbilla grande de un cangrejo monstruo con nada más que su corbata

En la deconstrucción del personaje principal del manga y anime One Punch Man “SAITAMA” realizada por LaVerdadNoticias.com, no sigue ninguna secuencia cronológica en la historia y solo da detalles y características de la personalidad que en algunas ocasiones pueden resultar SPOILERS.

Esto es todo lo que tienes que saber de SAITAMA

Se entrenó durante tres años haciendo un régimen ordinario, aunque bastante intenso, hasta que sus poderes despertaron y perdió todo su cabello. Ahora se ha vuelto tan poderoso que, sin importar el oponente, puede derrotarlos con un solo golpe. Debido a esto, se ha aburrido de su vida de superheroísmo.

Lo que Saitama no sabe es que el niño de barbilla que salvó hace tantos años era el nieto de un multimillonario, que fundó la Asociación de Héroes cuando se enteró del incidente.

El as

Un ejemplo muy minimizado, casi hacia una inversión. Mientras que todo el público ignora a Saitama y sus logros, los pocos individuos que son conscientes de su verdadera destreza lo veneran como uno. Saitama, por su cuenta, rompió todos los registros preexistentes en los exámenes físicos de la Asociación de Héroes, y en poco más de 65 días pasó de Clase C a Clase A.

De forma regular, Saitama puede lograr varias hazañas que superan a las de todos los héroes de la Clase S. Un tema recurrente en el manga es que, en cualquier historia dado, Saitama casi siempre derrota al antagonista / oponente más fuerte de esa historia.

Doblemente invertido

Si bien Saitama parece poco impresionante y está lejos de ser el Héroe Ideal, es el héroe más poderoso que siempre gana. Solo dos seres se acercaron a su poder y Saitama los derrotó a ambos. Sin mencionar que es inusualmente perceptivo acerca de la mente humana y ofrece una sabiduría mental simple a Genos.

Saitama carece de técnica y coordinación adecuada y le iría mal en los deportes de equipo. Sin embargo, esto no afecta su capacidad para luchar contra los monstruos, ya que su inmensa fuerza, velocidad, reflejos, durabilidad, resistencia, excelente vista y audición compensan con creces esto.

Logros en ignorancia

Saitama está absolutamente convencido de que sus impesionantes poderes de fuerza, velocidad y durabilidad provienen de su régimen de entrenamiento diario. Todos sabemos que es físicamente imposible para un humano normal volverse tan fuerte, incluso si entrenan todo el tiempo por el resto de su vida.

También derrota a Garou de un solo golpe. Si bien esto no es tan sorprendente, lo sorprendente es que Saitama ni siquiera sabía que estaba luchando contra él. Creía que Garou era solo un tipo que intentaba asaltarlo.

Comenzó como un héroe de Clase C debido a una puntuación baja en el examen de ingreso. Sin mencionar que todas sus victorias observadas son vistas por el público como nada más que casualidades. Todas sus victorias no observadas fueron atribuidas a otra persona, que ahora es el héroe más temido en toda la organización, a pesar de ser una persona ordinaria.

Esto se vuelve cada vez menos cierto a medida que más y más personas comienzan a notar sus logros y Saitama sube de rango, y finalmente se convierte en un héroe de clase A.

Siempre existe alguien mejor

“Speed o’ Sound” Sonic es ese alguien que todos conocemos pero nadie sabe quien es, hasta que llega el momento de hacer una broma. "Speed O’ Sound" Sonic está muy orgulloso de su Super Speed, de tal manera que es prácticamente invisible a simple vista. El problema es que él es el rival desconocido de Saitama. Cuando Sonic intenta saltar desapercibido, Saitama fácilmente lo ve irse. Cuando intenta una puñalada en la espalda, Saitama inadvertidamente clava a Sonic con un doloroso y vergonzoso ataque de ingle. Cuando se deleita en su habilidad para crear diez 'clones de velocidad' en una pelea contra Saitama y considera que es su mejor oportunidad para matar al héroe, Saitama crea sin esfuerzo cientos de clones de velocidad. Simplemente no hay victorias para Sonic, y se espera que el público se ría a sus expensas.

Pero también perturbado en que todavía tiene que encontrar a alguien que sea incluso su igual, y solo ha tenido que usar su nota de "Golpe serio" en dos oponentes. El resto del tiempo, está aburrido de que ya no puede tener una pelea adecuada y se divierte mucho más jugando videojuegos con King.

¿Y luego qué ?

Saitama finalmente logró su sueño y se volvió tan rudo que ya nada le planteó un desafío. Lo que resultó ser increíblemente aburrido.

Antihéroe

Definitivamente un caballero con armadura amarga. Él tiene el poder de cambiar completamente el mundo, pero es demasiado vago para hacerlo. También es bastante cínico sobre el negocio del héroe (no es que esté equivocado sobre dicho negocio). Sin embargo, sin lugar a dudas, hará lo correcto.

Su fortaleza

Obtiene ésta de Awakened Garou, de ser capaz de desempeñar su papel de Héroe Ideal.

Awakened Garou

"Si no estuvieras aquí, me habría convertido en el mal absoluto del mundo. Terror imparcial disperso por todo el mundo ... que puede establecer una paz real. No pienses que todos los niños están esperando héroes. Incluso hay niños de todo el mundo esperando a que un gran monstruo suba al escenario. ¿Puedes salvarlos? ¿Puedes seguir al niño feo que se encuentra en el parque? ¡Puedo! ¡Puedo salvar al mundo entero con terror! Mientras la humanidad teme Garou el Monstruo, los corazones de todos se unirán para sobrevivir. ¿Hay alguna paz que no sea esta? ¿Puedes crear paz? ¿Puedes salvar al mundo de manera imparcial con esa capa endeble? ¿Tienes los medios para detener las tragedias invisibles? fuerte pero ¿y qué? Puedes derrotarme, pero ¿puedes manejarlo? ¡¡¡LA RESPONSABILIDAD !!! ¡BIEN !? SI ME VAS A DERROTAR, ENTONCES RESPONDE LA PREGUNTA! ¿QUÉ LOGRARÁS? ¿Por qué me matarás ahora? ¿Tienes un sentido del deber como el mío? ¿POR QUÉ ... ERES ... UN HÉROE? "

En respuesta, Saitama solo se toca la nariz brevemente y simplemente responde que es solo un pasatiempo.

El chico Kung-Fu Arrogante

Emitió brevemente esta aura porque inicialmente todos lo consideraban un fraude de un héroe de clase C y no le importaba lo que la sociedad pensara de él. Pero, en general, no se considera superior a todos y tiene una visión modesta de la vida.

Art Shift

Saitama se dibuja como una figura de palo, una figura de palo un poco más detallada o una figura normal completamente dibujada y muy detallada que coincide con el estilo de los otros personajes. Su todo es parte de la broma de que la mayoría de las veces no se parece al tipo de protagonista que verías en un manga Shōnen y su apariencia normalmente sin pretensiones desmiente su fuerza.

La capa

Lo único que su viejo sastre acertó con su atuendo es la capa de estilo superhéroe.

La persona

Logró derrotar a un monstruo cangrejo con nada más que su corbata antes de comenzar a entrenar. Saitama cree que es esto y que su régimen de entrenamiento le dio el superpoder de Charles Atlas. Sin embargo, es dolorosamente obvio para todos los que no son él que ningún hombre podría adquirir tanta fuerza a través de un entrenamiento simple, y mucho menos el régimen de entrenamiento de Saitama (que es bastante intenso, pero perfectamente factible para un ser humano normal y nada cerca del nivel paranormal).

El maestro

No es que él quisiera ser uno, pero Genos lo considera así. Saitama incluso comenta que, a pesar de inventarse mientras avanza, Genos está comiendo de la palma de su mano; escribir cualquier cosa que suene profunda o perspicaz.

El Calvo increíble

En primer lugar, su superpoder es la razón por la que se quedó calvo.

Angustia por calvicie

Además de ser el ser más poderoso en la Tierra contra el que ningún oponente puede durar más de un golpe, tal vez excepto Boros, la otra cosa que produce angustia en Saitama es la pérdida de todo su cabello, que finalmente vino con su súper fuerza y es una de las cosas que más extraña de su vida anterior.

Durante su batalla con Boros. Si bien parece que todavía necesita oxígeno, dado que se toma el tiempo para contener el aliento y cerrar la nariz, Saitama no sufre otros efectos nocivos por estar en la superficie de la luna después de que Boros lo patea allí, incluso casualmente tomándose su tiempo para descubrir cómo iba a regresar.

Debilidad

Su super poder es la razón por la que se quedó calvo

Las personas que comentan sobre su calvicie tienden a molestarlo, lo que no ayuda con el hecho de que la Asociación de Héroes le dio el nombre de Héroe "Caped Baldy" (Calvo con capa). Pero un debilidad mucho más grandiosa para él, son los héroes que actúan cobardemente. Además, claramente no le gustaba el discurso de Suiryuu sobre los héroes.

A Saitama realmente no le gusta ser atacado en su propia casa, especialmente si resulta en un daño que tiene que pagar. Si bien esto molestaría a cualquiera, se destaca por ser una de las pocas ofensas "normales" que todavía pueden acabar el aburrimiento perpetuo de Saitama y sacarlo de sus casillas. De lo contrario, no le importa tanto la destrucción.

Big Brother Mentor

Desempeña este papel en Genos. Aunque Genos originalmente se unió a Saitama para aprender el secreto detrás de su fuerza, en cambio aprende compasión, humildad y heroísmo. Saitama es una influencia positiva que está ayudando a Genos a pasar de un Antihéroe impulsado por la venganza a un verdadero héroe.

Big Damn Heroes

Un tema recurrente y cómo terminan la mayoría de la historia es Saitama rescatando personas. Por lo general, llega tarde y si otros héroes están involucrados, probablemente ya hayan sido derrotados o estén en problemas cuando llegue. El mayor ejemplo es cuando derrota al Sea King. Esta serie hace una parodia de todo el género de superhéroes, probablemente eso pretenda. Además, no sabe que es parte de la fundación de la Asociación de Héroes para salvar al niño de la barbilla de un cangrejo monstruo.

Sangre de caballero

Parte de su depresión acerca de ser tan fuerte es que ningún oponente resulta ser un verdadero desafío. Cada vez que se enfrenta a un oponente aparentemente fuerte y lo derrota de un solo golpe, se lamenta de que el oponente "lo haya ilusionado", por ejemplo, Asura Kabuto y el Deep Sea King. Incluso tuvo un sueño que lo hizo disfrutar de la emoción de luchar contra un oponente que pensó podría representar un reto.

Te hará volar

Cada vez que Saitama realmente comienza a poner un "esfuerzo" en sus golpes, entonces espera causar una fuerte ráfaga de viento creada por la inmensa presión de sus ataques.

Maldito examen

Saitama no es estúpido, pero lo hizo tan mal en la parte escrita del examen de ingreso de la Asociación de Héroes que fue colocado en la categoría más baja posible, a pesar de su desempeño récord durante la parte física. Obtuvo un 100 en el examen físico y un 42 en el libro. Por lo tanto, obtuvo un 71 (el límite fue de 70 puntos).

Aburrido pero práctico

En comparación con otros héroes, Saitama tiene tanto destello como papel higiénico y no tiene la menor idea de cómo utilizar adecuadamente las artes marciales, pero es tan escandalosamente fuerte que literalmente no necesita nada más que conseguir estar cerca de un oponente para hacerlo pomada con... ¡lo has adivinado, un golpe! (One punch).

Lecciones de boxeo para el héroe

Bang ha intentado varias veces que Saitama se una a su dojo, pero éste siempre lo rechaza. La explicación más probable para esto es, que la búsqueda de Saitama de un oponente digno se volvería aún más difícil si comenzara a complementar su fuerza con artes marciales. Eventualmente se une al torneo de artes marciales para ver si debería reconsiderar, solo para concluir que solo están destinados a hacerte lucir genial cuando luchas.

Verdades incómodas

Un experto accidental y uno de los pocos ejemplos heroicos. Si él no solo te rompe físicamente, puede que solo hable. Cuando en realidad comienza a preocuparse un poco por un oponente, puede derribar sus egos con Sabiduría de mente simple o simplemente señalando que ni siquiera se está esforzando tanto y que su juego de movimientos no tiene nada de lujos. Por ejemplo, hace que King, Speed-of-Sound Sonic, Fubuki, Garou, Boros y Orochi rompan el llanto o se desesperen al mostrar su fuerza y señalar sus defectos.

Entre broma y broma

Mientras habla con Genos antes de la sesión de entrenamiento, se pregunta cuál sería su nombre de superhéroe y llega a la conclusión de que se llamaría Caped Baldy. Varios capítulos más tarde, termina llamándose Caped Baldy. Realmente no le gusta eso.

Brillante, pero perezoso

O en este caso, increíble pero perezoso. Si bien es sabio e intelectual, Saitama no es mucho más alto que una persona normal, su fuerza y habilidades superan lo mejor de lo mejor y, si quisiera, probablemente podría cazar a cada ser misterioso hasta el punto de extinción. Es demasiado vago, aburrido y relajado para siquiera considerar cómo su poder y habilidades podrían cambiar el mundo.

Es demasiado vago, aburrido y relajado

Honestidad brutal

Cuando se trata de interactuar con otras personas, Saitama es tan directo y directo como un puñetazo en la cara. No endulza, no muestra delicadeza en las conversaciones, y simplemente comparte su sabiduría con quien se toma la molestia de hablar, generalmente en oraciones cortas y concisas. La mayoría de las veces, esas oraciones cortas son más que suficientes para dejar una impresión eterna en aquellos con quienes habla, incluso mucho después de haber terminado con ellos.

Nombrando los ataques

Un ejemplo más literal es cuando Saitama nombra su técnica como solo ataques regulares. Sus "Golpes normales consecutivos" son solo un puñado de golpes normales lanzados en rápida sucesión y, por lo que hemos visto hasta ahora, su "Serie seria" es solo él aplicando el esfuerzo real en un movimiento.

Capacidad

El Dr. Genus cree que el poder de Saitama proviene de superar el límite establecido por el universo en su potencial de crecimiento. Al hacer sentadillas, flexiones y correr, o mejor dicho, porque estaba tan decidido a convertirse en el mejor a través de su rutina de ejercicio constante y mundana, rompió todos los límites que podrían detenerlo, incluidas las leyes de la realidad, ahora su poder crece sin control a niveles absurdos, y posiblemente infinitos.

El héroe

Saitama es tanto una aversión como real superhéroe clásico. A menudo es egoísta y solo es un héroe porque quiere ser rudo y se divierte. Es un caballero en el fondo y, literalmente, sueña con luchar contra algo que puede ser un desafío. Su conocimiento del mundo en el que vive es casi inexistente a veces. Sin embargo, inspira la devoción de los héroes a su alrededor por una razón. Se las arregla para ser suficiente como un Sensei involuntario para Genos, Persona de Destrucción Masiva y el cliché del niño androide Anti-Héroe, para convertir al niño en un Héroe Ideal. Es el hombre más fuerte del mundo y, sin embargo, vive en la oscuridad virtual y no usa su poder sin razón alguna excepto ser un héroe. No le importan las filas siempre que no le molesten, y luchó contra los monstruos durante años sin darse cuenta de que no estaba recibiendo crédito por su trabajo.

Ver para creer

Cuando cuenta el secreto de su éxito al convertirse en el héroe más fuerte, los presentes no le creen. Dado el entorno, esto se presenta tanto como escepticismo arbitrario por su parte e ingenuidad; tiene sentido que se equivoque, pero también ignora que otros han ganado poderes y peculiaridades a través de niveles similares de esfuerzo.

Su carta de presentación

A menudo se presenta como "solo un tipo que es un héroe por diversión".

Héroe sin causa ni fans

A pesar de su amuleto suéter Oppai, y diciendo que no le gustan los chicos cuando interpreta erróneamente el hecho de que el Dr. Genus estaba interesado en su cuerpo como algo más, a Saitama nunca se le muestra comentando sobre mujeres o interesado en relacionarse con alguien, su deseo de reconocimiento nunca está relacionado con querer que las fangirls o cualquier lo noten (aunque se molestó un poco al escuchar que Genos tiene fangirls propias); más tarde, cuando Fubuki comienza a tratar de molestarlo para que se una a su grupo, Saitama es completamente indiferente a ella, ya que el manga Murata hace que algunos espectadores digan que Fubuki es una mujer hermosa, y a menudo piensa que sus intentos son irritantes.

Desarrollo del personaje

Comienza como un héroe de reloj perforado que solo se preocupa por la emoción de la pelea y el reconocimiento del público, pero finalmente se convierte en una persona genuinamente heroica que se vuelve impopular para que otras personas puedan obtener el respeto que se merecen.

Superpoder Charles Atlas

Su régimen de entrenamiento ni siquiera es tan intenso (100 sentadillas y 100 desplantes no son un gran problema, y aunque correr 10 km y hacer 100 flexiones es más impresionante, todavía está dentro de los límites humanos normales); Su compromiso de hacerlo todos los días es notable, pero cuando se lo cuenta a la gente, reaccionan con incredulidad. Genos incluso señala que sería imposible para un ser humano normal alcanzar el nivel de Saitama simplemente entrenando, lo que sugiere que su fuerza proviene de alguna otra fuente que nadie entenderá.

Traje barato

En apariencia. Saitama con su atuendo completo parece que se alejó un paso del uso de una bolsa de papel como máscara, a pesar de que su disfraz es extremadamente duradero.

Clark Kent outffit

Si bien la mayor parte se debe a cómo está dibujado, el Episodio 5 muestra que es más musculoso de lo que normalmente parece. Notablemente, él tiene una construcción diferente en el Episodio 2.

Aburrido en el combate

Saitama está en todo este tropo. Tiende a usar su ridícula velocidad para ponerse detrás de las personas antes de atacar, casi siempre dispara a su objetivo, y matará a su oponente si siente que son irredimibles. Esto es en realidad parte de la razón por la que al público no le gusta mucho, ya que su pragmatismo lo hace aburrido en comparación con héroes más llamativos como Genos.

Héroe cómico invencible

Parte del humor del personaje de Saitama es que es tan escandalosamente poderoso que sus peleas son anti-climáticas. Gana todas sus peleas ridículamente fácil, incluso los enemigos más poderosos no representan un desafío, por lo que no se toma en serio su trabajo de héroe, pasa por todo con poco o ningún esfuerzo y anhela un oponente que pueda proporcionarle un desafío. Saitama está decepcionado de que nunca pueda encontrar una pelea que lo desafíe seriamente, la falta de oponentes dignos lo ha llevado a sufrir una crisis existencial autoimpuesta, y afirma que su capacidad para sentir todas y cada una de las emociones se ha atenuado considerablemente. La combinación de su actitud, poder imparable y apariencia "poco impresionante" a menudo hace que sus batallas se vuelvan anti-climáticas. Incluso le dice al segundo monstruo que contuvo que haber alcanzado el máximo poder ha hecho que su vida sea aburrida como el infierno.

El héroe inútil

Cuando se trata de batallas, Saitama es prácticamente invencible, pero cuando se trata de desafíos que no implican peleas físicas, está casi indefenso.

Un héroe patán

Si bien Saitama NO es estúpido, es extremadamente indiferente y se aburre con casi todo. Dado que es funcionalmente indestructible (nada ha parecido lo suficientemente fuerte como para lastimarlo), esto es comprensible. La mayoría de las veces apenas presta atención o pone esfuerzo en algo que le da la APARIENCIA de ser un patán. Y luego, cuando alguien como Boros destruye una ciudad o el Deep Sea King se burla de la resolución de los héroes.

Un trabajo deprimente

Es increíblemente poderoso, ridículamente rápido y prácticamente inmune al daño, hasta el punto de ignorar todo lo que se le arroja y derrotar a cualquiera con quien pelea, bueno, un golpe. Esto es exactamente porqué está tan deprimido por su trabajo de superhéroe, porque literalmente no hay ningún desafío para él, no importa cuán fuerte y aparentemente invencible sea su oponente.

Arquetipo de personaje

Saitama deconstruye el tipo de héroe shounen que inundó el género después de que Dragon Ball presentara a Goku: Un héroe que está motivado por las tendencias de los Caballeros de Sangre abandonará el heroísmo si deja de ser emocionante para ellos, sin importar cuánto bien hagan. Mientras que estos héroes prolongarán intencionalmente una pelea para que sea más emocionante para ellos, lo más cercano que se siente Saitama es cuando pelea contra Boros y arrastra la pelea porque se compadece de su oponente No tan diferente y quiere hacerlo más emocionante para él.

Del mismo modo, un héroe que está motivado por las tendencias de Buscador de desafíos finalmente se quedará sin oponentes dignos para luchar y descubrir que es Único en su especie. Esto también deconstruye So Last Season (lo que los fanáticos del anime llaman "power creep"): ¿qué haría el héroe si su universo no siguiera creando oponentes más poderosos para ellos? El personaje estático también se deconstruye, porque, como señala King, Saitama puede encontrar fácilmente el desafío que busca fuera del combate físico; él simplemente no quiere hacerlo.

El público no encuentra a un héroe invencible llamativo como Saitama casi tan emocionante como alguien como Genos, que a menudo se ve empujado a sus límites absolutos o pone su vida en juego y, por lo tanto, deja el resultado de una batalla más en duda.

El aspecto de cumplimiento del deseo del personaje de Saitama es paralelo a Goku, mientras que Goku siempre desea ser más fuerte, Saitama desea ser el más fuerte ... y toda la serie trata sobre las consecuencias de lograr que se cumpla su deseo.

Salvador destructivo

Saitama ha demostrado ser capaz de controlar la fuerza de sus ataques, pero aún tiende a ir por la borda, ocasionalmente causando devastación masiva después. Esta es otra razón por la que no es un héroe popular; deja mucha destrucción a su paso y su actitud despreocupada e indiferente al respecto lo hace parecer poco profesional y no agradable.

A menudo puede ser ajeno o no atento, lo que lleva a la destrucción que podría haberse evitado si estuviera más alerta. Caso en cuestión, su segunda pelea con Sonic. Sonic, al darse cuenta de que Saitama es un héroe profesional, procede a causar un caos desenfrenado y daños materiales a Saitama. Finalmente, levanta la vista y ve a Sonic antes de noquearlo casualmente, pero no antes de que haya mucho daño a la propiedad. Para terminar, ¿qué estaba haciendo Saitama donde no se daba cuenta de que Sonic dañaba la ciudad a su alrededor? Preocuparse de que pueda perder su membresía por falta de actividad.

Difícil, pero impresionante

Saitama es el ”héroe que nadie conoce”, para justificar mantener su invencibilidad canónica mientras lo equilibra. Se apresura a la pelea, y cualquier equipo al que pertenezca solo tiene dos participantes activos al principio. Los combos y los guardias perfectos pueden reducir el tiempo, pero cualquier equipo de Saitama aún tendrá una batalla de desgaste para sobrevivir hasta que llegue. Sin embargo, se detiene con éxito el tiempo suficiente, y la pelea básicamente ha terminado, ya que no sufre ningún daño y, como sugiere el título, derrota a cualquiera de un golpe (con la única forma de contrarrestarlo es otro Saitama).

El temido

Cualquier monstruo sensible que se vuelva incluso algo consciente de la verdadera fuerza de Saitama estará absolutamente aterrorizado de él, como se demostró al principio con los (subterráneos) reales, el Dragón de tierra, el gorila blindado y Asura Kabuto. Los humanos generalmente están menos sacudidos. Incluso el Rey virtualmente impotente e increíblemente tímido no muestra signos reales de temer a Saitama, ya que nunca daña a personas inocentes. Sin saberlo, se ganó una reputación entre las comunidades de Héroes y Monstruos como una criatura misteriosa que vive en Z-City después de matar a varios monstruos poderosos.

Sueños guajiros

Sueña con salvar al mundo de la gente topo que se ha levantado del suelo para acabar con la humanidad y tener una batalla realmente emocionante en el proceso. Cuando se despierta, las mismas personas topo de antes están a punto de lanzar su ataque, pero, como de costumbre, Saitama no tiene dificultades para derrotarlos.

Amigo, ¿dónde quedó eli respeto ?

Casi nunca se le da crédito por derrotar a muchos de los villanos principales desde el principio (de hecho, las "victorias" de King son casi todas de Saitama), aunque descubre que es principalmente porque no era un superhéroe registrado. Además, no sabe que la creación de la Asociación de Héroes depende de él. Incluso después de registrarse, las personas rara vez le dan crédito por sus victorias, o no lo aprecia cuando lo hacen. En algunos casos, Saitama evitará deliberadamente obtener crédito cuando cree que otros lo merecen más. También tiende a descuidar informar a la asociación de cualquier monstruo que haya derrotado, o no tener testigos para ver qué hace. Dicho esto, Saitama todavía sube de rango después de cada victoria, porque la Asociación de Héroes al menos reconoce que él es responsable (y si no lo es, suponen que promoverlo lo demostrará). También está ganando lentamente el respeto de varios héroes, que se dan cuenta de que Saitama realmente es tan poderoso como se anuncia.

Mirada de infelicidad

Se ha demostrado que Saitama es muy humilde

Casi siempre se ve con una expresión en blanco en su rostro debido al aburrimiento extremo y la falta de pasión, ya que es tan poderoso que casi nadie es lo suficientemente fuerte como para hacerle un desafío adecuado.

Apodo embarazoso

No le agrada saber que la Asociación de Héroes le dio el nombre de héroe "Caped Baldy" (Calvo con capa).

Rebelde con potencial

"Road to Hero" representa a Saitama siendo un héroe en medio del entrenamiento; Si bien no es tan fuerte como es después de completar su entrenamiento, todavía tiene una fuerza y reflejos muy superiores en comparación con el humano promedio, hasta el punto en que puede noquear a la mayoría de sus oponentes con un solo golpe en la cara. Aún le falta obtener el poder de pulverizar sus objetivos en átomos divididos.

Está fuertemente implícito que Saitama ya no es un rebelde Normal, y que no es su entrenamiento lo que lo hizo tan fuerte como es. Más bien, parece probable que su obsesión por convertirse en el más fuerte manifestara su voluntad en la realidad.

Protagonista experimentado

Comienza el webcomic con su renombrada fuerza, resistencia y agilidad. Y le explica a Genos en la Casa de la Evolución que se volvió tan fuerte a través de un programa de entrenamiento.

Reciclado

Del personaje infantil Anpanman. Saitama con su disfraz de héroe es básicamente un intercambio de paleta del personaje. Además, la transcripción fonética del nombre japonés de la serie es "Wanpanman".

La cosa más veloz

Cuando es serio, Saitama puede moverse más rápido que la luz como se muestra cuando superó a Flashy Flash sin apenas esfuerzo. Este último comienza a admirar a Saitama.

Falla fatal

Está demostrado que gran parte del aburrimiento y la insatisfacción de Saitama provienen de su propia pereza y terquedad. Vive prácticamente como un ermitaño en una zona abandonada de la ciudad (está abandonado debido a todos los ataques de monstruos antes de mudarse) y, aunque tiene un círculo de amigos, generalmente está aislado de los demás. Además, cuando King señala que podría encontrar algo más atractivo ya que su "pasatiempo de héroe" ya no le genera alegría, ignora el consejo.

Su otro defecto

La ira. Cuando encuentra algo que lo desafía legítimamente (especialmente de una manera que no le gusta), a menudo se enoja mucho. Tanto así que una vez casi mató a Bang por un juego que Bang lo había desafiado. Sus oponentes tienden a no tomarlo en serio hasta que los muerde, cuando se enoja con ellos, cada villano entra en pánico cuando ven su Cara de Pesadilla.

Paso Flash

Incluso los seres más rápidos de la historia que van a toda velocidad están aterrorizados cuando los supera por casualidad. Llevó esto hasta la exageración durante su tercer encuentro con Sonic a través de otra de sus "Series serias", llamada "Saltos consecutivos serios".

Sus poderes

Sus poderes son solo versiones mejoradas de correr, golpear, saltar, reaccionar y resistir humanos normales, por lo que no puede volar exactamente. No tiene ataques de energía dedicados como Eye Beams, pero en un momento talló un cañón de kilómetros de una montaña con solo lanzar una onda de choque de su golpe. Otro aspecto que se plantea con frecuencia es el hecho de que carece por completo de sentidos intensos y tiene un sentido de orientación bastante pobre, lo que contribuye a su tardanza crónica; no tiene paralelos en una pelea ... es decir, si es capaz de llegar allí.

En contraste

A King. Si bien Saitama es escandalosamente fuerte sin reconocimiento, King es un tipo totalmente normal que todos piensan que es un superhéroe invulnerable.

A Garou. Ambos tienen un fuerte sentido de moralidad y justicia, aunque se manifiestan de diferentes maneras. Si bien Saitama quería ser como un héroe de su infancia que luchó contra villanos, Garou quiere ser un monstruo que derrote a los héroes. Mientras que Garou es un luchador genio y un prodigioso artista marcial, Saitama es una persona común sin técnica de lucha. Además, Garou puede disfrutar de la sensación de perder para mejorar a sí mismo para ser más fuerte en la mayoría de sus peleas, mientras que Saitama desea tener un oponente digno para encontrar la emoción que una vez tuvo mientras estaba entrenando.

A Mumen Rider. Saitama es apacible, se burla de sus peleas, es increíblemente poderoso y efectivo en la batalla, no recibe el respeto del público y es un héroe por diversión; Mumen Rider es exactamente lo contrario. También se frustra en momentos particulares, como Boros (alguien que se había vuelto tan poderoso que se aburrió, pero usó su poder para la destrucción casual) y Suiryu (como Saitama, le gusta luchar por diversión, pero sus habilidades han hecho que famoso y desprecia a los héroes).

Comida como soborno

Bang lo sobornó para que comiera en su dojo con la esperanza de que aprendiera algunas artes marciales. Saitama se hizo inmediatamente amigo de Kuseno cuando éste le compró carne gourmet premium.

Amigo de todos los niños

Se le muestra acompañando a su casa a un niño perdido en las montañas, y su primer acto heroico fue salvar la vida de un niño.

Antecedentes sin amigos

Antes de que apareciera Genos, se demostró que no tenía amigos, que no salía con nadie y que no deseaba hacerse amigo de otros, incluso cuando todavía estaba en la escuela. Pasa la mayor parte de su tiempo entrenando para ser más fuerte, sale de compras, mira las noticias o lucha contra monstruos. Sin embargo, a medida que avanza la serie, eventualmente hace nuevos amigos, aunque los ve como solo conocidos.

De godín a héroe

Un ejemplo heroico. Érase una vez, Saitama era un asalariado despedido recientemente que buscaba trabajo, hasta que un encuentro con un niño con una barbilla grande y un monstruo cangrejo cambió su vida. Después de tres años de entrenamiento agotador, se volvió tan poderoso que pudo derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe.

Bueno no es tonto

Aunque no es del tipo intelectual (reprobó horriblemente la parte escrita del examen de héroe) y puede admitir que no es bueno para prestar atención, en realidad es bastante analítico y perspicaz.

Lo bueno no es bonito

Si bien es una persona notablemente paciente y pasiva, Saitama no es un peluche y se rompería si la gente comenzara a contarle su heroicidad, básicamente diciéndoles que desparezcan.

Lo bueno no es suave

Aunque Saitama no es el castigador, y no solo mata a los malos, no tiene ningún problema en convertir a las criaturas sensibles (aunque sean monstruos) en montones de carne, huesos y sangre. Tampoco lo piensa dos veces después de convertir dichas criaturas en montones de sangre y despojos. Dicho esto, rara vez intenta matar inmediatamente y tiende a dar a los malos la oportunidad de entregarse o correr. Sin embargo, los malos resultan ser verdaderos imbéciles.

Nada como un buen golpe

No tiene entrenamiento en artes marciales, pero es tan fuerte que los ataques simples (en este caso, un golpe simple) son totalmente suficientes para aplastar a sus oponentes.

La historia más grande nunca contada

Bordeando el filtro de percepción; literalmente parece que no puede ver las cosas que hace. El Doctor Genus cree que este es el verdadero precio que Saitama pagó por su vasto poder. También ayuda que King haya recibido erróneamente el crédito por la única razón de ser la única otra persona presente en esas peleas.

Ataque de la ingle

Accidentalmente le hace esto a Sonic en un punto (Saitama solo extendió su puño, pero el impulso de Sonic lo llevó demasiado lejos). Afortunadamente para Sonic, había querido detenerse justo antes de hacer contacto en lugar de golpearlo, de lo contrario, Sonic probablemente no sería más que un desastre rojo en un árbol en este momento.

Accidentalmente se lo vuelve a hacer a Sonic en un capítulo especial, esta vez dándole un codazo en la ingle (Sonic estaba tratando de atacarlo por la espalda).

¿He mencionado hoy que soy heterosexual?

Simplemente dijo que no le gustan los tipos después de que el Gorila Blindado dice que su jefe está interesado en su cuerpo, sin darse cuenta de que se refería solo a su fuerza.

Héroe de otra historia

Jugado en el universo. La mayoría, si no todos sus logros se acreditan a otros héroes, y como tal, tanto la población general como la mayoría de los miembros de la Asociación de Héroes apenas saben quién es, entonces están los que piensan que es un pirata, mientras que solo hay unos pocos que lo conocen y lo respetan por lo que ha hecho. Por diseño, sus compañeros héroes son el protagonista de las historias que ve el público en el universo y son muy pequeños en comparación con Saitama (quien es el protagonista de la historia que nosotros, el público fuera del universo, ve) quién sería un personaje titánico secundario.

Héroe con mala publicidad

Debido a su anonimato y al hecho de que vence a los villanos sin ningún esfuerzo, la gente lo ha acusado de ser un fraude que no es un héroe "real". Él salva a una ciudad de un meteorito pero los escombros destruyen la ciudad de todos modos, aunque todos vivieron. Después de que mata al Sea King, un imbécil al azar comienza a burlarse de los héroes que no pudieron vencerlo antes de que Saitama apareciera. Saitama decide pintarse a sí mismo como un héroe de guerra egoísta, por lo que los héroes obtienen el crédito que siente que merecen a costa de su propia reputación.

Afortunadamente, esto se evita principalmente cuando se trata de sus compañeros héroes, especialmente aquellos en la Clase S. Tienden a tener suficiente experiencia en combate para saber que él es el verdadero negocio desde el principio (Bang) o descubrirlo por sí mismos de la manera difícil (Tatsumaki y Fubuki). La mayoría de los altos mandos en la Asociación también parecen pensar que tuvo una baja calificación debido a una casualidad y que debería ser mucho más alto ya que destruyó por completo (literalmente) su examen físico.

El heroísmo no pagará las facturas

Recibe un pago mensual una vez que se une a la Asociación de Héroes. A pesar de eso, pasa un capítulo entero tratando de obtener un monedas para probar una bebida de una máquina expendedora. Antes de unirse a la Asociación de Héroes, no tenía una fuente aparente de ingresos. Algunos revelan que él se ganaba la vida haciendo trabajos problemáticos de medio tiempo, viviendo de manera austera con sus ahorros y viviendo de las verduras que le dio la gente que salvó. A pesar de que Genos se mudó con él y pagó el alquiler, su nivel de vida no ha cambiado porque, según el autor, Saitama se niega a gastar el dinero de Genos.

Profundidades ocultas

Saitama originalmente aparece como un individuo brillante, pero perezoso, aburrido de todo lo que lo rodea. Sin embargo, durante sus peleas con Boros y Blizzard, Saitama procede a demostrar que no solo es mucho más inteligente y versado de lo que parece, sino que también tiene un núcleo moral excepcionalmente fuerte.

Aunque ya parece ridículamente fuerte, Saitama finalmente revela que tiene un conjunto de movimientos... lo que equivale a que realmente lo intente. Sí, Saitama apenas lo está intentando y todavía logra destruir a la mayoría de los oponentes con un solo golpe a medias.

Una vez recibió un puñetazo tan fuerte que se estrelló contra la luna (como en su punto de partida era la Tierra), y luego saltó de regreso a la Tierra, y aterrizó casi exactamente desde donde comenzó después de medir la gravedad de la luna al arrojar una roca ligeramente en el aire. Hay habilidades de puntería improbables, y luego está las punatdas de Saitama.

Corazón de oro escondido

No le importa tanto el reconocimiento de sus acciones, ya que de todos modos no pone mucho esfuerzo en lo que hace. Pero él quiere que otros héroes, aquellos que arriesgan sus vidas para salvar inocentes, sean respetados. Y para lograr eso, a veces se pintará de mala manera para que los demás se vean mejor.

Así no juego

Se las arregla para reducir la vida del personaje de King a una astilla con su nota de "combo infinito". King luego decide que le ha dado a Saitama ventaja suficiente antes de mostrar cómo se ve un combo infinito real. Saitama solo puede ver impotente que la barra de poder completa de su personaje se reduzca a 0, luego lanza el control con disgusto después de ser derrotado.

Un héroe humilde

Se ha demostrado que Saitama es muy humilde, ya que deliberadamente dejó que las masas se volvieran contra él para que los héroes derrotados recibieran crédito por sus esfuerzos contra el Deep Sea King, incluso alegando que habían debilitado al monstruo antes que él llegara. Hizo lo mismo para la estación de policía, matando a un monstruo disfrazado de policía, a pesar de ganar mucha fama si hubiera revelado quién era en realidad. Tampoco le importaba que King se atribuyera todos sus logros. A pesar de su humildad y modestia, aún conserva cierto sentido de orgullo, ya que quiere vencer a Garou, después de darse cuenta de que este último no quería cazarlo durante su búsqueda de héroes, solo porque es un héroe de bajo rango y no es digno de ser cazado. El deseo de Saitama de golpear a Garou proviene principalmente de su anhelo de una pelea emocionante y desafiante, no por su orgullo como un héroe poderoso. Aunque expresa protestas débiles, existe el hecho de que su apartamento está abierto para todos los héroes que ha conocido, hasta el punto de que hay una broma de que solo intrusos que se estrellan en su apartamento.

No soy zurdo

La serie real de movimientos de Saitama, donde en realidad se molesta en poner un poco de esfuerzo en sus ataques. La mayoría de las veces, es tan vago y desencantado que apenas lo intenta.

No soy Shazam

La serie se llama "One-Punch Man", obviamente atribuyendo la hazaña a Saitama. En el universo, nunca se le ha llamado así.

Solo quiero ser rudo

La motivación original de Saitama para convertirse en un héroe en primer lugar era ser un tipo genial y poderoso y luchar contra enemigos fuertes, como muchos héroes Shōnen. Bueno, no hace falta decir que tuvo éxito con éxito y ahora es tan rudo que no sabe qué hacer consigo mismo. Eso y él no parece demasiado interesado en buscar otra cosa.

Usuario de arma improbable

Una vez derrotó a un monstruo cangrejo gigante usando solo su corbata.

De un simple brinco

Saitama no puede volar, por lo que generalmente tiene que saltar usando su Superfuerza. Así como puede saltar fácilmente de la Luna hasta la Tierra, es lo suficientemente bueno.

Inexplicablemente impresionante

Saitama es básicamente la persona más poderosa del universo, y no hay una explicación lógica de cómo llegó a serlo. En su opinión, se debe a su entrenamiento, pero se ha señalado varias veces que un humano normal no podría volverse tan fuerte simplemente siguiendo un régimen de entrenamiento moderadamente duro (incluso para los estándares de la vida real).

Habilidad adicional

Una variación heroica. El mayor esfuerzo que Saitama ha puesto en una batalla es durante la pelea con Boros, donde el conquistador alienígena es lo suficientemente fuerte como para golpearlo a la Luna, superando a toda la oposición vista hasta ahora. Después de que Saitama regresa, Boros hace todo lo posible, pero aún es fácilmente derrotado. Sus últimas palabras confirman que Saitama no estaba cerca de usar todo su poder (y este es alguien que puede cavar cañones solo desde el aire desplazado por sus golpes, durante un combate de entrenamiento).

Defecto informado

Saitama carece de coordinación, pero esto apenas se sugiere en el manga a través de su postura incómoda en unos pocos cuadros; Es solo en el anime que vemos su pobre equilibrio.

Héroe invencible

Saitama es completamente consciente de que este tropo se aplica a él y la serie trata de que él lo acepte, y finalmente trata su superheroísmo más como un pasatiempo que como el motivo estándar para erradicar el mal. En sus propias palabras, "tener un poder abrumador es ... bastante aburrido". En contraste, Saitama no siempre fue invencible. En varios flashbacks, lo vemos cubierto de su propia sangre después de pelear batallas. Actualmente, es comparable a lo que sucedería si colocas personajes de nivel anterior a Cell contra SSG Goku y, a diferencia de personajes como Superman, no tiene un Factor Kriptonita.

Ironía

Resulta que Saitama inspiró la fundación de la Asociación de Héroes. Al salvar a un niño al azar de un monstruo, le dio al abuelo rico del niño la idea de crear la Asociación de Héroes.

Yo trabajo solo

Destacado en uno de los capítulos adicionales. Saitama no valora mucho el trabajo en equipo y sus compañeros ignoran su poder. El creador dice que a Saitama le iría mal en los deportes de equipo. También dudaba en aceptar a Genos como su discípulo, pero sin embargo, parece preocuparse por él y su pequeño grupo de héroes amigos.

Patán con un corazón de oro

Se convirtió en un súper héroe con fines bastante egoístas, es perezoso y parece preocuparse más por tener una pelea divertida y, a veces, ignorará los problemas en su ciudad hasta que esté directamente involucrado, pero realmente quiere proteger al mundo. Acaba de caer en una pausa por lo fácil que se ha vuelto.

Asesinado a mitad de la frase

No a él, pero mata a la mayoría de sus oponentes en medio de su presentación y mientras presumen sus increíbles poderes.

Kirk Summation

Saitama es bastante aficionado de ellos

Palabras a Fubuki

Saitama: No sobrevivirás. No entiendes lo que significa héroe. Hay muchos tipos malos increíblemente fuertes en el mundo. Los que se oponen a ellos se llaman héroes. Incluso si están solos. Tú, que reúnes a subordinados más débiles para sentirse fuerte, no lo logrará. A este ritmo, vas a llorar tarde o temprano. Cuando aparece un monstruo más fuerte que tú, ninguno de tus subordinados te salvará. Facciones? Novato aplastante? ¿Manteniendo tus filas? ¡No tienen nada que ver con nada! ¡No menosprecies a los héroes, imbécil!

Palabras a Garou

Saitama: Entonces tenías una "imagen de un héroe ideal" dentro de ti. Ya lo veo. Ahora entiendo lo que querías hacer. Aunque dijiste que querías ser un "monstruo del mal absoluto" ... Lo que realmente querías ser era un héroe. Pero te comprometiste y decidiste ser un monstruo. Para lograr la paz mundial, tomaste la ruta fácil, pensando que el trabajo de un monstruo era más rápido y fácil que el de un héroe. El papel de un monstruo es más simple después de todo, todo lo que tenía que hacer era derrotar a los héroes. Es perfecto para alguien sin confianza como tú. PERO NUNCA PUEDES VENCERME. La paz hecha gobernando el mundo con miedo no puede tener éxito mientras no puedas vencerme. Nunca funcionará, es absolutamente imposible para ti. Porque si es tu hobby monstruoso comprometido frente a mi hobby héroe serio, incluso si eso es todo lo que tenía, ¡todavía no perdería! Fue un error bajar el obstáculo justo antes del gol. Un objetivo a medias no puede tener éxito.

Origen del apellido

"Saitama" es su apellido. Su primer nombre aún no ha sido revelado.

Ni un rasguño

Lo suficientemente fuerte como para matar a la mayoría de los adversarios con un golpe, más rápido que otros héroes reconocidos por su alta velocidad de movimiento y aún así no ha recibido una sola herida de batalla, incluso después de recibir algunos golpes realmente fuertes (como recibir una patada tan fuerte que voló hasta la la luna).