One Punch Man: Todo lo que tienes que saber de La Asociación de Héroes

Aunque La Asociación de Héroes se fundó con buenas intenciones, está plagada por la lucha de poder entre los Héroes y la corrupción. Ante el aumento de la actividad de los monstruos, la asociación se está volviendo cada vez menos capaz de combatir las amenazas.

El héroe #1 de una clase determinada es para todos los demás el héroes dentro de esa clase a superar. Para ascender de rango, un héroe tiene que desempeñarse mejor que el número 1 de su clase.

Los héroes se dividen en clases: de menor a mayor, son la Clase-C, Clase-B, Clase-A y Clase-S. Además, los héroes también tienen un rango numérico dentro de su clase respectivamente. Su colocación en estas clases refleja su fuerza y desempeño. Clase-S se creó después de los otros tres como su propia clase, con el fin de reunir a todos los héroes monstruosamente fuertes en una clase.

La Asociación ha publicado una guía que detalla dónde operan los héroes y cuáles son sus poderes y técnicas secretas. Es un milagro que solo Garou pensó en buscar eso.

La Asociación de Héroes es una organización sin fines de lucro

Pagan a los héroes al final de cada mes en función de su rango, y los héroes de Clase-C reciben el salario más bajo. Su clasificación se basa en los puntos ganados por hechos heroicos, que solo el comité de evaluación conoce los criterios. Debido a que La Asociación de Héroes es una organización sin fines de lucro que recibe su dinero a través de donaciones del público, además de tener el deber de dedicarse a la justicia y la compasión, los héroes no pueden quejarse de su pago, ya que se verían mal.

Si bien a casi todos los héroes de la Clase-S se les da caracterización y escenas distintivas, los otros rangos tienen solo un miembro que recibe una caracterización y desarrollo prominentes, y el resto se relega a antecedentes y relleno de batallas.

El público está particularmente molesto por la destrucción del nuevo cuartel general de La Asociación, las fallas percibidas y las fallas que se atribuyen a Metal Knight, la constante agitación de Tornado que causa toneladas de daños a la propiedad, y los héroes en general no hacen nada más que causar un alboroto tras otro.

En general, La Asociación está plagada por el hecho de que los héroes en cuestión a menudo están desinteresados en la lucha contra los monstruos. Por ejemplo, Fubuki (Blizzard) ha transformado el rango de Clase-B en una guerra de pandillas entre diferentes facciones de héroes. Además, los héroes de la Clase-S a veces no están dispuestos a luchar contra un monstruo determinado.

La Asociación al menos se da cuenta rápidamente y responde cada vez que un monstruo está en la ciudad. Sin embargo, hay menos de 600 héroes para administrar un continente entero, con más de la mitad de ellos solo capaces de vencer a simples matones. La Asociación de Héroes es consciente de que tiene poco personal y está buscando activamente aliados potenciales.

La corrupción también es un problema con algunos miembros que desperdician recursos avergonzando a las fuerzas del orden público o sacando a las chicas a citas. También apresuran las operaciones para apaciguar a los inversores o ignoran por completo los problemas.

El examen de ingreso aparentemente funciona para héroes ordinarios, pero falla al seleccionar héroes verdaderamente fuertes. Saitama fue arrojado a la Clase-C por no aprobar el examen escrito, mientras que su rendimiento físico estaba fuera de las listas. De hecho, varios de los héroes actuales de Clase-S comenzaron en Clase-C o Clase-B hasta que La Asociación finalmente notó sus habilidades.

Una de sus tareas es dar "nombres de héroes" a aquellos que han alcanzado un rango y / o popularidad lo suficientemente altos, o simplemente hacer oficial el nombre preferido de un héroe. Si bien a veces dan nombres geniales (Silverfang, Demon Cyborg, Tornado), otros rayan en ser demasiado simplistas (Metal Bat, Eyelashes, Zombieman) y otros son muy poco halagadores (Pig God, Caped Baldy).

La Asociación de Héroes ignora por completo las disputas personales entre héroes y el hecho de que los héroes más fuertes con frecuencia aplastan a los nuevos héroes.

Después de la batalla con La Asociación de Monstruos y la batalla posterior contra Garou, varios héroes se han recluido o han abandonado la organización por completo, ya sea porque perdieron la fe en sí mismos o confiaron en los otros héroes. La propia Asociación de Héroes ha llegado a ver a Metal Knight y Tornado en particular, dos héroes que anteriormente se tenían en alta estima, como cañones no confiables.

Además, la fe del público en La Asociación de Héroes está disminuyendo, con su enfoque en la publicidad que los héroes traen para usar su presupuesto, y en la creación de una serie de apartamentos de gran altura para los ricos usando a sus héroes como guardaespaldas, que es el opuesto a la intención original de la organización.

Si bien hay muchos miembros altruistas que quieren salvar a la gente y hacer el bien, en general, los héroes que trabajan para La Asociación de Héroes lo hacen como un trabajo. Algunos de los miembros tienen motivos particulares u objetivos secundarios, como Metal Knight probando nuevas armas y Tornado que quiere encontrar Blast.

Reclutan y patrocinan superhéroes, los prueban en su capacidad como héroes y les asignan rangos y clases según sus habilidades. A diferencia de la mayoría de los casos, operar como un héroe no registrado no es técnicamente ilegal, pero el público en general los considera "raros" en disfraces. (Saitama solo se inscribió porque no estaba recibiendo ningún reconocimiento por sus acciones).

Héroes de Clase-S

One Punch Man: Los héroes de Clase-S son los individuos más poderosos

Más allá de la Clase-A de La Asociación de Héroes hay un grupo de héroes cuyo poder supera con creces el del humano ordinario: Clase-S. Los héroes de Clase-S son los individuos más poderosos y de mayor rango en La Asociación de Héroes, y son tan fuertes que normalmente pueden lidiar con amenazas de nivel Demonio o Dragón por sí mismos, y son capaces de proteger ciudades enteras. Hay 17 héroes a los que se les ha otorgado el rango de Clase-S.

Héroes Clase-A

Son el segundo rango más alto en La Asociación de Héroes. Hay 38 héroes en esta clase. Son héroes genuinamente competentes y poderosos, pero están eclipsados por la Clase-S y la Demon Threath (o superior).

One Punch Man: Hay 38 héroes Clase-A

A pesar de ser el segundo rango más poderoso, generalmente se los ve golpeados por amenazas más poderosas que ellos cada vez que aparecen. Por ejemplo, un héroe de Clase-A derrotará a un grupo de monstruos gigantes solo para ser golpeado por los más duros (que casi siempre son una amenaza demoníaca o superior). Esto significa: "Enviar a los Clase-S".

Héroes de Clase-B

Son el tercer rango más alto en La Asociación de Héroes. Hay 101 héroes en esta clase.

Héroes de Clase-C

Son la clase más baja y más débil de La Asociación de Héroes. Debido a la gran cantidad de héroes en Clase-C, si algún héroe está inactivo durante una semana, se eliminará del Registro de Héroes. Para que puedan mantener su cuota, generalmente se ocupan de delitos menores, como carteristas, ladrones y asaltantes callejeros. Hay un total de 390 héroes en esta clase.

El Staff de la organización

La organización que supervisa y administra a las personas que quieren hacerse llamar héroes y sirve como el órgano de gobierno para todos. Su sede se encuentra en A-City. Fundada hace tres años y actualmente está financiada por donaciones de ciudadanos, que utilizan para pagar héroes dependiendo de su rango y desempeño.

Sitch: El Ministro Oficial de Justicia de La Asociación de Héroes

One Punch Man: Sitch

Guiches: Un director de sucursal de asociación codicioso y de aspecto corpulento que obtiene ganancias vendiendo monstruos potencialmente peligrosos.

Mccoy: Es un hombre musculoso con gafas y un parche en el ojo derecho. Su cabello está peinado hacia arriba y se viste con un traje formal de negocios.

Muffintop: Un funcionario corporativo rechoncho y poco atractivo que trabaja para La Asociación. Le encanta embellecer lo importante que es en la organización de héroes para los fanáticos amantes de los héroes.