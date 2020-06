One Punch Man: Todo lo que tienes que saber de GENOS

Genos era un joven ordinario hasta que un cyborg deshonesto destruyó su ciudad natal y mató a todos los que amaba.

En la deconstrucción del personaje de manga y anime One Punch Man “GENOS” realizada por LaVerdadNoticias.com, no sigue ninguna secuencia cronológica en la historia y solo da detalles y características de la personalidad que en algunas ocasiones pueden resultar SPOILERS.

Esto es todo lo que tienes que saber de GENOS

Fue herido de muerte, pero un científico amable le salvó la vida y reconstruyó su cuerpo. Genos viajó por el mundo con la esperanza de rastrear al cyborg responsable de matar a sus padres, pero elige establecerse con Saitama después de un tiempo con la esperanza de volverse también más poderoso. Mientras que Saitama tiene una fuerza cruda e innegable, Genos tiene todo lo demás.

Genos es inteligente, atractivo e increíblemente poderoso. Incluso se convierte en uno de los 17 mejores héroes desde el principio. Es solo que Saitama lo supera en términos de fuerza bruta, velocidad e invulnerabilidad.

Fue herido de muerte, pero un científico amable le salvó la vida

Un tonto adorable

Él es demasiado serio con todo, especialmente cuando Saitama está involucrado.

Siempre alguien mejor

No importa cuántas veces mejore su cuerpo, Saitama aún lo superará en fuerza. Entonces le pide a Saitama que sea su maestro con la esperanza de fortalecerse como él.

Un brazo y una pierna

No es una pelea adecuada si Genos no pierde al menos una extremidad.

El aprendiz

Oficialmente de Saitama, después de que los dos se convirtieron en héroes profesionales.

¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque !

Se enfoca más en la ofensiva, y siempre es el primero en atacar a un oponente. Si bien puede tener éxito al someter a los enemigos menores de esta manera, su mal hábito de bajar la guardia y subestimar a su oponente significa que los oponentes más fuertes tienden a capitalizar su pobre defensa.

Genos es inteligente, atractivo e increíblemente poderoso

Analítico en la batalla

Cómo vence al robot G4. Utilizó el vapor para dispersar el láser, lo que le permitió acercarse lo suficiente como para conectar el golpe final.

Rebelde ansioso

Como se mencionó anteriormente, Genos generalmente pierde partes de su cuerpo, dejándolo indefenso hasta que Saitama o cualquier otro héroe venga a rescatarlo.

Bishounen

Una versión ligeramente más masculina que la mayoría, pero sigue siendo muy guapo.

El arma bajo el hombro

Una de las últimas actualizaciones de Genos a partir de su lucha contra Garou, tiene un cuchillo de combate escondido dentro de su brazo del cual demuestra la efectividad contra una multitud de monstruos.

Lecciones de boxeo

Al igual que Saitama, rechaza la oportunidad de aprender artes marciales de Bang porque simplemente no necesita hacerlo.

Maletín explisivo

Genos tiene un maletín que se transforma en un par de brazos para que los use para disparar poderosas explosiones de energía.

Intimidar a un dragón

Lanzó insultos a Tatsumaki después de que ella comenzó a insultar a Saitama después de la invasión alienígena. No hace falta decir que no le fue bien, hasta el punto de que se corrigió a sí mismo después de intentar llamarla mocosa, aunque ella no estaba cerca de él.

Héroe socialmente muerto

Después de que su aldea fue destruida y todos a los que conocía los mataron, se dedicó por completo a localizar al asesino. Después de conocer a Saitama, cambió un poco para ser el héroe más fuerte que puede ser. Además, tampoco ha mostrado ningún interés romántico, dejando de lado a los fanáticos igual que Saitama. Si bien comprende cómo trabaja la gente como lo hace Saitama, despide a la mayoría de las personas y está tan socialmente muerto como Saitama.

Genos en uno de los 17 mejores héroes

Desarrollo del personaje

Comenzó como un cyborg decidido a vengarse del cyborg loco, a una persona mucho más tranquila que ahora realmente quiere proteger a las personas. Pero su médico comenta que el odio en su corazón todavía no se extingue, incluso si tiene un maestro y un objetivo establecido.

Lo cómico

La mayor parte del humor que involucra a Genos es que es oscuro y serio sobre todo (como pagar el alquiler y pelar papas) en contraste con la apatía y la alegría de Saitama.

Equilibrio competitivo

Realmente quiere emular a Saitama, por lo que se enfoca en el poder destructivo puro y trata de destruir al enemigo con la mayor potencia de fuego posible en lugar de mejorar sus habilidades de combate. El resultado final es que se parece más a un hombre de demolición que es excelente para destruir el paisaje y los edificios, pero no tan bueno cuando se trata de luchar mano a mano.

El cyborg

No está claro cuánto, si alguno de él, sigue siendo orgánico. Parece tener una columna vertebral y algo de músculo en el área del hombro, pero más allá de eso no sabemos.

Desprendiéndose en combate

Después de haber seguido el ejemplo de sus peleas anteriores, a partir de su enfrentamiento contra Garou, las extremidades de Genos pueden separarse con facilidad, pero aún así pueden controlarse de forma remota para tomar por sorpresa a un enemigo y volar de regreso a Genos para volver a unirse.

Determinator

Definitivamente califica. Atacará a los monstruos sin miedo hasta que sus partes sean destruidas. Incluso perder partes del cuerpo no le impide pelear. Hasta el punto de que la Asociación de Héroes lo bautizó como Demon Cyborg como un guiño a este rasgo.

Deuteragonista

Si Saitama no está en el centro de atención, generalmente es él el foco de atención en los capítulos anteriores. Y tiene más tiempo de pantalla en el anime.

¿Te hiciste un nuevo corte de pelo?

Además de un intercambio de partes, también le reemplazaron el cabello con fibras a prueba de calor y golpes. Saitama se da cuenta.

El angustias

Cada vez que pierde sus extremidades estará a merced del villano de la semana hasta que alguien venga y distraiga al monstruo de matarlo.

Ciudad natal destruida

Explica que cuando era niño, un cyborg deshonesto destruyó su ciudad natal y a todos los que conocía, dejándolo mortalmente herido.

Alimentación opcional

Su cuerpo es principalmente mecánico y tiene su propia fuente de energía interna, pero tiene la capacidad de saborear y puede convertir cualquier alimento orgánico en biocombustible para que pueda comer si así lo desea.

Todos chicos lo quieren

Puri-Puri-Prisoner ve la reunión de los héroes de clase S como una oportunidad para acercarse a Genos.

Los héroes a veces pierden

Irónicamente, a pesar de haber superado su examen de héroe y convertirse instantáneamente en una Clase S, sus oponentes superan constantemente a Genos y le patean el trasero con regularidad. Sin embargo, incluso ante el fracaso, nunca se rinde.

Soy tu fan

Es el primer y más grande fanático de Saitama.

Falla fatal

Tiene la costumbre de bajar la guardia. En última instancia, esto hace que sea destruido instantáneamente por quien sea que esté luchando. Genos lo reconoce y parece estar mejorando con esto en capítulos posteriores.

Afro gracioso

Cuando Asura Kabuto le devuelve uno de los ataques de Genos, se convierte en esto. Se mantiene así por el resto de la historia. Durante una de sus sesiones de mantenimiento con el Doctor, su viejo cabello, todavía afro, se puede ver en la cabeza de un maniquí en el fondo.

Genos tiene un maletín que se transforma en un par de brazos

Cañón de cristal

Es poderoso, como se muestra en algunas de sus peleas, puede crear poderosas explosiones que pueden destruir enemigos y sus alrededores, es lo suficientemente rápido como para mantener el ritmo con Sonic. Lamentablemente, su durabilidad deja algo que desear. Una vez que sus armas son destruidas, su destreza en la lucha disminuye considerablemente. Además, generalmente lucha contra enemigos que están fuera de su alcance.

Intentando hacer lo correcto

Si bien es un héroe que realmente se preocupa por salvar a los demás, y generalmente es adorable cuando se toma en serio las cosas relativamente normales, Genos sigue siendo hostil y frío con cualquier persona que no le interese, incluso criticando abiertamente a un H.A. funcionario que acude a él en busca de ayuda en una misión privada, diciendo que está abusando de su poder antes de permitirle hablar sobre ello. Tampoco se lleva bien con Flashy Flash, luchando contra él cuando visita a Saitama.

Y a lo largo de la serie, generalmente se ve a Genos amenazando a otros por inconvenientes menores, como Charanko que no trae repollo para la estufa.

Sana rápido sus heridas

Fue diseñado para ser fácilmente reparable, lo que significa que volverá a ponerse de pie en poco tiempo.

BSoD heroico

Se dio cuenta de que no era rival para los monstruos de nivel Dragón en la historia de la Asociación de Monstruos. También comienza a dudar de sí mismo después de pensar que es débil porque renunció a su cuerpo humano y confió solo en mejoras artificiales.

También tiene su héroes

Idolatra a Saitama hasta el punto de que siente la necesidad de prestar atención a todo lo que dice con la creencia de que hay algún tipo de lección y está dispuesto a ser su mayordomo.

Ingenuo

No se dio cuenta de que estaba hablando con un jefe de la mafia en el segundo OVA. También cree que Saitama es mucho más sabio y profundo de lo que realmente es.

De sangre caliente

Puede parecer una persona estoica, pero en realidad tiene una racha agresiva. El Dr. Stench y Amai Mask comentan sobre este rasgo.

Cazador de su propia especie

Odia a un cyborg loco que destruyó su ciudad natal, y por venganza se convirtió en un cyborg para encontrarlo y destruirlo. Realmente no se ofende ni niega este hecho, solo se define como un "cyborg de la justicia".

Compinche sobrecalificado

Es más inteligente, trabaja más duro y, en general, es más confiable que su maestro. El hecho de que fue admitido en la clase S es un testimonio de sus habilidades, mientras que Saitama reprobó la parte escrita de la prueba. Además, ¡incluso hace las tareas domésticas!

Inmune a las balas

En el segundo OVA, un jefe de la mafia y media docena de secuaces descargan sus armas contra él. Él no se estremece.

Inocentemente insensible

Por lo general, comenta sobre los problemas de cabello de Saitama, para frustración de este último. Un buen ejemplo es él diciéndole a Saitama que Kombu no ayuda a hacer crecer el cabello, pensando que compró tantos para ese propósito.

Les debo mi vida

Al Dr. Stench, quien lo salvó después de que casi lo mata el cyborg que destruyó su ciudad natal y a Saitama, quien lo salvó de Mosquito Girl.

Divertidamente inmune

Pasa una gran parte de su tiempo en pantalla en varias piezas, gracias a cualquier Monstruo de la semana.

Sabe reconocer

Cuando decidió entrenar por primera vez con Saitama, trata de impresionarlo tanto como puede, pero cuando Saitama borra casualmente una cordillera con un golpe juguetón, Genos reconoce su poder y su nuevo propósito es volverse tan fuerte como Saitama renunciando por el momento a perseguir al cyborg.

Su cuerpo es principalmente mecánico y tiene su propia fuente de energía interna

Media naranja

Además de ser su autoproclamado compañero, Genos también es todo lo que Saitama no es; es decir, el tipo serio, genial y guapo que esperarías de un superhéroe.

Equilibrio

Es más lento que Saitama, pero es lo suficientemente rápido. Su estrategia principal es usar su velocidad extrema para ponerse en la cara de alguien y quemarlo de una vez con un ataque de energía.

Hecho de hierro

Ha sobrevivido a un genocidio importante en su ciudad natal, y eso fue antes de convertirse en un cyborg.

Habla my rapido

Así es como se ajusta a toda la historia de su vida en un panel, y en el caso del anime, en menos de cuatro minutos. Afortunadamente, esta es la única vez que lo hizo.

Sr. Exposición

En contraste con la falta de idea de Saitama dentro de la Asociación de Héroes. Él suele ser el que explica el funcionamiento interno de la asociación.

El Galán

Tener un cuerpo cyborg no le impide convertirse en uno galán gracias a su cara bishonen. Él ya está clasificado como uno de los seis mejores en términos de popularidad en el universo.

Utilidad mundana

Puede secar los platos con las manos y uno de sus dedos puede transformarse en un pelador de papas.

Sin habilidades sociales

En la segunda OVA, se muestra esta cualidad en el. Ni siquiera se dio cuenta de que se enfrentaba a delincuentes, pensando que estaban siguiendo un procedimiento común y corriente y que le devolverían las llaves del apartamento después de hablar. El jefe de la mafia incluso lo protege.

Estoico

Durante su pelea con Carnage Kabuto, Genos expresó irritación y levantó la voz hacia Saitama cuando le contó el secreto de su fuerza.

Ooh, Mi acento Latino

Minimizado en el doblaje del español latinoamericano, pero Genos habla con un acento venezolano algo notable, que se desliza a veces, debido a que su actor de voz provenía de allí. Dado que el doblaje se hizo en México, esto se hizo muy evidente durante su episodio debut, aunque debido a que él era The Stoic, esto no es muy notable a veces.

Exasperante

Toda su historia de fondo, tal como se le prestó a Saitama. Es increíble cómo se las arregla para ser tan repetitivo en terminología y motivaciones. En forma escrita, es un muro de texto.

El tono cambia a serio para un descenso muy rápido a la parodia de un montaje, mientras cuenta la historia de su vida con música emocional en el fondo y la escena cortando tomas de fondo al azar que muestran El paso del tiempo a Saitama se exaspera cada vez más con esto.

Eclipsado por Saitama

Él, Saitama y algunos otros saben quién es más fuerte entre los dos, pero la mayoría de la gente piensa que él es el más fuerte y asume que Saitama está usando la fama de otra persona (posiblemente Genos), particularmente en el examen de ingreso cuando el examinador piensa que Saitama no es nada del otro mundo, pero ve a Genos como bastante impresionante.

Genos también es todo lo que Saitama no es

Linda cara de rudo

Aunque de vez en cuando esboza una pequeña sonrisa, generalmente es cuando se burla de alguien.

Destrucción masiva

Se minimiza, ya que este es un cómic repetitivo y Saitama lo ha eclipsado, pero sus cañones de brazo son ridículamente poderosos. Al principio, explota sin esfuerzo un área de varias cuadras de la ciudad, y luego destruye toda la Casa de la Evolución (aparte del laboratorio subterráneo) con un golpe; Durante su pelea con Saitama, explota montañas enteras por accidente cuando sus ataques fallan.

Jugando con fuego

Es capaz de crear un enorme muro de fuego gracias a sus cañones. También usa esto para convertir a sus enemigos en cenizas.

Power Palms

Los blasters primarios de Genos están situados en sus palmas, lo que lleva a numerosas posturas de palmas abiertas para volar a un monstruo a smitherens.

Rudo y cursi

¿Las tareas domésticas de Saitama? Puntos extra que usa un delantal rosa. A Murata realmente le gusta dibujarlo con un delantal o haciendo tareas domésticas.

Un cyborg deshonesto destruyó su ciudad natal

Oni rojo, Oni azul

A pesar de ser indiferente a la personalidad de Saitama, debido a su agresividad es más probable que actúe antes de pensar.

Personajes reutilizados

Su diseño de manga parece ser una combinación de varios personajes de Eyeshield 21, el trabajo anterior de Murata.

Golpe de cohete

Los propulsores sobre sus hombros y codos le permiten agregar más poder a sus ataques.

La rutina divertida

Al final de cada historia, Genos termina invariablemente perdiendo una o más extremidades. Casi rompió esta tendencia durante el ataque de Alien Mothership, donde fue uno de los pocos en permanecer relativamente indemne al final de la batalla. Luego llamó a Tatsumaki mocoso, y ella lo arrojó contra la pared. El anime se aseguró de continuar la rutina al hacer que Saitama le quitara el brazo accidentalmente mientras intentaba ayudarlo a retroceder.

Sarcasmo

Saitama se enoja y le pregunta "¿Cuál es tu problema?" tiene una pregunta terapéutica genuina, como solo un ejemplo de su naturaleza como The Comically Serious lo cega a las convenciones normales.

Choque y temor

Los puños de Genos pueden liberar una carga eléctrica lo suficientemente potente como para quemar monstruos.

Las mangas son para los débiles

Siempre, para mostrar sus brazos robóticos. También justificado, ya que las mangas nunca sobrevivirían a sus ataques más grandes, por lo que tenerlas en primer lugar sería un desperdicio.

Genos se convertirse instantáneamente en una Clase S

Acosador sin enamoramiento

Acechó a Saitama durante 5 días tratando de encontrar el secreto de sus poderes.

Implicado en un capítulo extra. ¿De qué otra forma sabría que Saitama ha estado mirando una máquina expendedora?

Fuerte y hábil

Genos aporta mucha potencia de fuego a las peleas y tiene la delicadeza física para respaldarlo, utiliza hábilmente sus diversas mejoras para aumentar aún más su velocidad y poder en la batalla, comienza como un héroe de clase S, y generalmente toma un momento para mejorar su potencia de fuego y procesamiento después de la mayoría de sus peleas. Sus fallas (regulares) se derivan de su exceso de confianza suicida que permite a los enemigos lanzar un ataque crítico contra él.

Velocidad

En realidad se las arregla para mantener el ritmo a Sonic cuando los dos pelean, aunque Sonic finalmente demostró ser más rápido.

Resistencia

Aunque a menudo está desarmado (al menos una vez que es cada historia), solo los oponentes poderosos pueden hacerle eso y él puede resistir una fuerte paliza y seguir luchando.

Toma riesgos

Toma un chorro frontal de ácido que se derrite a través de una buena parte de su espalda para proteger a una niña.

No me voy solo

Cuando Mosquito Girl lo abruma, intenta detonar su núcleo para que ella muera junto con él. Se salvó de eso cuando Saitama la convierte en una mancha de sangre en la pared de su edificio.

Sus anzuelos

En el manga, mientras Saitama está atado con una pelea de torneo durante una invasión masiva de monstruos, Genos finalmente logra liberarse y saca monstruo tras monstruo con pocos problemas a pesar de que la mayoría de ellos son bastante poderosos.

En el arco del Rey, es capaz de derrotar a G4, un robot diseñado para derrotar al Hombre más fuerte del mundo, ¡el propio Rey! Lo hace sin la ayuda de nadie, y aunque todavía pierde un brazo en la lucha, esta vez lo hace parecer un guerrero rudo con cicatrices de batalla en lugar de estar jugando para la comedia como suele ser.

Zapatos

Para obtener la ventaja contra los velocistas a quienes les gusta aparecer repentinamente detrás de él, los pies cibernéticos de Genos pueden liberar sigilosamente un charco de pegamento para inmovilizar a los enemigos desatentos.

Lealtad pura

No importa las elecciones que Saitama haga o cómo actúe, siempre será leal a él, le respaldará cuando lo necesite y no tendrá miedo de defenderlo. Después de que Saitama derrota al Deep Sea King y levanta una fachada para asegurarse de que los otros héroes obtengan reconocimiento, tiene este monólogo interno.

Palabras de Genos a Saitama

“Maestro Saitama. ¿Estás realmente de acuerdo con esto? Pero si este es el camino que eliges, maestro, aceptaré tu elección sin decir una palabra. Sin embargo, una vez que hayas convertido a las masas en tu contra, ¿podrás seguir trabajando como héroe? No puedo evitar preocuparme por lo que está por venir. Si el Maestro Saitama alguna vez se encuentra completamente acorralado, si alguna vez llegara a eso, lo haré”.

Wave-Motion Gun

En el episodio 7 del anime, obtiene accesorios prototipo de brazo que le permiten disparar una poderosa explosión incineradora, que hace aún más fuerte al unir su núcleo a su brazo y extraer energía directamente de él. No puede detener el meteorito contra el que lo estaba usando.

El efecto Worf

A pesar de ser considerado muy poderoso por muchos personajes, tiende a ser derrotado fácilmente por villanos de renombre. Aunque normalmente esto serviría para demostrar cuán fuerte es dicho villano y, por lo tanto, un oponente digno potencial para el héroe, eso Saitama lo sabe mejor siempre.