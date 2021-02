One Punch Man: Todo lo que debes saber sobre Yusuke Murata

Yusuke Murata (nacido el 4 de julio de 1978) es un mangaka japonés, conocido como el artista detrás de la versión rediseñada de One Punch Man y Eyeshield 21. Si bien es conocido principalmente por sus destacadas ilustraciones colaborando con otros artistas, incluida la obra de arte que parece casi animada en formato manga, también tiene algunos mangas bajo su nombre.

Murata nombra a Akira Toriyama como una de sus principales inspiraciones mientras crecía, ya que su familia no le permitía leer manga, y tuvo que leer Dragon Ball con un amigo que tenía la edición tankobon (volumen compilatorio). También mencionó ser fanático de ONE, el creador de One Punch Man, antes de trabajar como su ilustrador.

Foto: Saitama, del anime One Punch Man (Madhouse)

Obras de Yusuke Murata en orden cronológico

Partner (1995)

Samui Hanashi (1998)

Kaitō Colt (2002)

Eyeshield 21 (escrito por Riichiro Inagaki, 2002-2009)

Madofuki Park (2008, oneshot)

Hetappi Manga Kenkyūjo R (2008-2010)

Blust (2009)

Minds (2010)

Donten Prism Solar Car (con Yasuo Ōtagaki, 2010–2011)

One Punch Man (2012-presente)

Dotō no Yūshatachi (con ONE, 2012)

Dangan Tenshi Fan Club (con ONE, 2012)

Monster of Earth (con ONE and Kinu Nishimura, 2013)

Gokiburi Buster (con ONE, 2015)

Trayectoria de Yusuke Murata en el manga

El mangaka de Saitama iba a trabajar en una adaptación de manga para “Volver al Futuro” que siguió a los eventos de las películas, pero el proyecto se canceló debido a la incapacidad de resolver los problemas de derechos de autor, entre otros elementos del largometraje original.

Murata es un fanático de Kinu Nishimura, el diseñador de personajes de muchos juegos del sello Capcom, y también de Dragon Ball por Akira Toriyama, que influyó en su carrera. Además, el mangaka de One Punch Man contribuyó a los juegos de Capcom antes de ser un artista conocido.

Participó en los concursos de personajes jefes de Mega Man (Classic) y ganó dos veces, sus presentaciones resultaron en Dust Man de Mega Man 4 y Crystal Man de Mega Man 5 e incluso ganó un cartucho dorado Famicom de Mega Man 4 al ganar el concurso.

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el trabajo de Yusuke Murata en el manga One Punch Man directamente en Viz Media y Shonen Jump. Mientras que la adaptación de anime cuenta con dos temporadas en Crunchyroll.

