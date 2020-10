One Punch Man: Todo lo que debes saber sobre ONE, el creador de la serie

¡No es Yusuke Murata! El creador de One Punch Man se conoce con el nombre de ONE. Aunque ha mantenido su nombre en secreto del ojo público, hay una serie de hechos que ha revelado sobre sí mismo a través de varias entrevistas. Investiguemos cómo es este misterioso artista.

Biografía de ONE

ONE nació en Niigata el 29 de octubre de 1986. Sin embargo, pasó su infancia hasta la adultez temprana en Kōnosu, Saitama. El nombre del personaje de Saitama, así como el escenario del manga, se basó en sus experiencias allí.

Sin embargo, parece que se ha alejado de Saitama en su vida adulta, ya que en 2017, ONE era ciudadano de Okinawa. Aunque no habla mucho sobre su vida personal, ha mencionado que jugó tenis durante la escuela media y secundaria. ¡Pero su verdadero interés estaba en One Punch Man!

Los dibujos de ONE eran más sencillos

En una entrevista en un programa de Nico Nico Live llamado "El domingo joven de Yamada Reiji", ONE habla sobre lo que lo inspiró a comenzar a dibujar. Esta entrevista, es también uno de los pocos casos en los que el enigmático artista ha revelado abiertamente su rostro.

Afirma que cuando era niño, leyó mucho Crayon Shin-chan, que cree que fue lo que lo inspiró a dibujar cómics. En particular, disfrutó de la comedia y el formato de múltiples paneles. Sin embargo, mantuvo en secreto su interés en convertirse en artista de manga.

El artista no quería seguir una carrera que pudiera decepcionar a su familia y se sentía avergonzado de que sus padres lo regañaran por dibujar manga en su tiempo libre. ONE también admite que es sorprendentemente similar al protagonista de Mob Psycho 100.

Lo anterior por tener una personalidad reservada y no suele mostrar mucha emoción externa. No fue hasta su primer año de universidad, que ONE comenzó a publicar sus trabajos en línea; después de buscar una comunidad de aspirantes a artistas de manga como él en Internet.

One Punch Man "Webcomic" - Tatsumaki y Saitama

Crea el webcomic de One Punch Man

Descubrió un sitio web llamado NEETsha, traducido directamente como "empresa NEET", supuestamente para personas que "no están en educación, empleo o formación". Muchos otaku también se identifican a sí mismos como ninis, un término degradante para los fanáticos del anime en Japón.

ONE encontró su nicho publicando sus cómics en este sitio, junto con otros autores como Sui Ishida, el creador de Tokyo Ghoul. El escritor de One Punch Man no tuvo mucha suerte mostrando sus primeros cómics a Shonen Jump. Sin embargo, superó estas luchas.

En 2016, su webcomic ganó el premio Sugoi Japan en la categoría manga, y en 2017, Mob Psycho 100 ganó el premio Shogakukan Manga Award en la categoría shonen. Uno de sus últimos trabajos publicados es un spin-off de Mob Psycho 100 llamado Reigen.

Su trabajo junto con Yusuke Murata

El estilo artístico único de ONE proviene de ser mayoritariamente autodidacta, y nunca trabajó como asistente de un artista de manga. En una entrevista con Tokyo Reimei Note, habla de cómo probablemente llenó alrededor de cincuenta cuadernos solo con sus propios cómics y dibujos.

También es importante tener en cuenta que la versión manga de One Punch Man publicada en Shonen Jump no es su arte, sino un rediseño del webcomic original realizado por Yusuke Murata, de Eyeshield 21. Murata demostró ser un admirador del escritor y de ahí su trabajo para ilustrar las aventuras de Saitama.

De muchas maneras, ONE representa la esperanza para muchos artistas aspirantes, mostrando que la pasión y la creatividad combinadas con una producción constante pueden ser un camino hacia el éxito. Sus cómics, demuestran que la creación de contenido que sea accesible y relevante en línea podría ser el método más eficaz para reunir una audiencia.

ONE ahora publica actualizaciones de One Punch Man en un sitio web personal separado, ya que ha superado el sitio NEETsha. También tiene una página con enlaces a camisetas y libros detrás de escena, con un divertido boceto de Saitama y Genos vendiendo humildemente las mercancías.