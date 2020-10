One Punch Man: Todo lo que debes saber de Amai Mask

El héroe número uno de Clase-A, pero también un ídolo, actor, cantante y animador en general. Amai Mask es un espectáculo recurrente en la televisión y se ve principalmente promocionandose a sí mismo en el anime de One Punch Man.

Sin embargo, sigue siendo increíblemente fuerte, odia a los monstruos y desaprueba a los héroes incompetentes. ¡Spoiler! Eventualmente le dice a Saitama su nombre real: Beauto. A lo largo de 2 temporadas de anime lo hemos visto cambiar (desde su diseño con pelo corto) para convertirse en un personaje más activo en el campo de batalla.

La Verdad Noticias recopiló información relevante de este héroe Clase-A en One Punch Man, así que te advertimos de más spoilers tanto de anime como de manga. Recuerda que plataformas como Netflix y Crunchyroll tienen disponible la serie en su catálogo.

Foto: JC Staff - OPM Temporada 2

Personaje lleno de heroísmo

Amai Mask es el héroe más popular del universo de Saitama (al menos entre el público). Fue calificado como el héroe más popular durante 28 semanas consecutivas, y la gente lo ama tanto que pasan por alto sus tendencias oscuras. Entre la Asociación, sin embargo, es tratado con mucho más desdén, y los héroes de la Clase-S en particular lo ignoran.

Tiene varias profesiones

Amai Mask es muy guapo, fuerte y carismático. Es cantante, modelo y estrella de televisión. También está en la cima de la Clase-A, ejerce cierta influencia sobre la alta dirección de la Asociación de Héroes y rivaliza con algunos héroes de la Clase-S en términos de capacidad de combate.

Es un antihéroe en One Punch Man

Es el tipo de héroe que está demasiado dispuesto a ensuciarse las manos para ejecutar a aquellos que percibe como "malvados", todo por el bien de su rígida definición de "justicia". Genos dice que Amai Mask es básicamente cómo podría haber resultado si Saitama no hubiera entrado en su vida.

Foto: Amai Mask y Tatsumaki - Manga

Su aspecto cambia cuando se enoja

Este personaje de anime se distorsiona físicamente cuando se enfurece. Amai Mask incluso revela que es secretamente un monstruo después de volverse hermoso y que antes era un hombre heroico y feo. Puedes ver este cambio en el capítulo 135 del manga y es aquí donde también conocemos más de Blast (el héroe número 1 de Clase-S).

Eligió quedarse en la Clase-A

Si bien tiene las habilidades y poderes para estar en Clase S, Sweet Mask se queda intencionalmente en Clase-A para asegurarse de que los héroes que son "basura" (débiles) y que no sirve para nada "no avancen a la Clase-S y así no hagan quedar mal a la Asociación de Héroes. Vimos esto en la temporada 1 de anime, cuando habló por primera vez con Genos.

The duality of Amai Mask. pic.twitter.com/aO9qC08HyI — OMAR ⊗ (@omarmondigo) October 29, 2020

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Un héroe sin ataques llamativos

A diferencia de otros héroes en One Punch Man, Amai Mask no usa técnicas especiales ni siquiera nombra sus ataques, solo usa golpes poderosos despiadados con su fuerza para acabar con su oponente. Pero si llega a enojarse, puede lucir como un verdadero monstruo lleno de fuerza.