One Punch Man: ¿Tendremos tercera temporada de anime en 2021?

No importa si eres nuevo en el anime o si has sido un ávido fanático del género durante años. Si no has visto One Punch Man, te lo estás perdiendo. La historia gira en torno a Saitama, un superhéroe que derrota a todos sus enemigos con un solo golpe. Aburrido por su predecible éxito, ahora busca un oponente digno.

El programa de anime presenta una animación brillante, escenas de lucha vívidas y una sátira deslumbrante. Por estas razones, cada año se vuelve más popular. Con la temporada 2 habiendo concluido de la manera en que lo hizo, debes tener curiosidad sobre lo que depara el futuro. Pero no te preocupes, La Verdad Noticias tiene los detalles que necesitas.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

La temporada 2 de One Punch Man se estrenó el 9 de abril de 2019. Después de 12 episodios, la temporada llegó a su fin el 2 de julio de 2019. Curiosamente, un especial de televisión también se emitió el 2 de abril de 2019.

La cuenta oficial de Twitter del programa escrito por ONE mencionó que la historia no termina aquí, y desde entonces, los fanáticos de la serie han estado esperando con anticipación la próxima temporada.

Sin embargo, los fabricantes han optado por permanecer callados sobre la temporada 3 a partir de ahora. Dado que los fanáticos tuvieron que esperar casi 4 años antes de obtener la temporada 2, el programa podría tomarse su tiempo antes de darnos la próxima entrega.

Orochi en el manga y Saitama en el anime

Además, los informes mencionan que la pandemia de coronavirus ha obstaculizado ampliamente las capacidades de producción del anime. Aparte de esto, los fanáticos quieren que el ex director de la temporada 1, Shingo Natsume, y su equipo regresen para la temporada 3.

Teniendo esta información en mente, esperamos que la temporada 3 de One Punch Man se lance en algún momento en 2022. Puedes ver la temporada 1 de Madhouse en Netflix y la parte 2 por JC Staff en sitios oficiales como Crunchyroll.

¿De qué trata One Punch Man 3?

En la temporada 2, la Asociación de Monstruos domina la historia. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre ellos. La temporada 3 podría darnos más información sobre estas criaturas. Además, Elder Centipede también es derrotado por Saitama en el final de la temporada 2.

En ese sentido, esperamos que Genos no se vea con frecuencia en la temporada 3. También es probable que la falta de tiempo de pantalla de Saitama simplemente continúe. Si el manga ilustrado por Yusuke Murata es una indicación, entonces parece que la temporada 3 se ocupará principalmente de la Asociación de Héroes y el ataque que lanzan contra los monstruos.

Uno puede esperar que los héroes prominentes de Clase-S se infiltran en los escondites de sus enemigos y también se involucren en combate. Aparte de esto, personajes como Child Emperor, Atomic Samurai y Garou podrían convertirse en el centro de atención.

Foto: JC Staff - OPM 2

También se pueden introducir más monstruos. Se espera que Saitama vaya a estas misiones en secreto. Otra posibilidad es que Saitama y Garou tengan un enfrentamiento épico y que este último pueda convertirse en un digno oponente para nuestro superhéroe después de ingerir pastillas de monstruos.

En cualquier caso, One Punch Man es conocido por su comedia obscena, narrativas no estereotipadas y escenas llenas de acción, y esto es algo que no cambiará en el futuro previsible de la famosa serie de superhéroes.

