One Punch Man Temporada 3: Saitama luchará contra nuevos monstruos en el anime

Saitama es el personaje principal de la historia de One Punch Man, donde puede derrotar al más fuerte de sus enemigos con un solo golpe, esto lo aburre y hace que busque nuevos desafíos. Los fanáticos están esperando ansiosamente la temporada 3 del anime, pero apenas hay actualizaciones sobre la renovación.

Aunque, eso no significa que la serie de anime OPM esté cancelada, ya que es demasiado popular como para cancelarla. Aquí en La Verdad Noticias hay más información sobre la fecha de lanzamiento de la temporada 3, los spoilers, los nuevos episodios y el regreso de Saitama para luchar contra nuevos monstruos.

One Punch Man Temporada 3: ¡Actualizaciones!

Según Block Toro, la fecha de lanzamiento de One Punch Man 3 podría establecerse en 2022 según algunos de los informes y el anime no saldrá este año. Hubo múltiples rumores de que la tercera temporada del anime estaría lista a finales de 2020, pero eso no tiene ningún sentido.

One Punch Man 3 tardaría un poco más en llegar

La primera temporada de One Punch Man se lanzó en 2016 y la segunda temporada terminó a principios de 2019, lo que significa que no hay forma de que la tercera temporada se estrene tan temprano. La temporada 3 de One Punch Man puede estrenarse a mediados de 2022 como muy pronto y tendrá 12 episodios similares a las temporadas anteriores.

Saitama contra nuevos monstruos

Los spoilers de la temporada 3 se basarán en el Arco de la Asociación de Monstruos que se está ejecutando actualmente en la serie de manga. Hay todo un grupo de monstruos listos para atacar la ciudad, pero Saitama los derrotará a todos sin ningún esfuerzo adicional.

La temporada 3 tendría un combate de Saitama vs Garou

Hay algunas teorías de los fanáticos de que Garou obtendrá nuevos poderes en la temporada 3 (spoiler si aún no lees el manga) y Saitama no podrá derrotarlo con un solo golpe. La pelea de Saitama vs Garou está destinada a suceder en la historia del anime en un momento y será épica.

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Finalmente, la temporada 3 de One Punch Man podría terminar con la presentación de Blast, que también es un héroe muy poderoso y un oponente digno de Saitama. Recordemos que Blast recién debutó (con traje nuevo y rostro definido) en la serie de manga que puedes leer en Shonen Jump.

