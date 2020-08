One Punch Man: ¿Temporada 3? El estreno tardaría varios años en llegar

Basado en la serie de manga por ONE y Yusuke Murata, el anime de One Punch Man ha gozado de popularidad entre el público japonés y occidental; concluyendo con su segunda temporada en julio de 2019. Aquí te decimos todo lo que se ha comentado de una nueva temporada.

Anime de One Punch Man

Mientras que la primera parte del anime se centró en el establecimiento de los personajes principales como Saitama, Genos y la Asociación Héroes, la temporada 2 se movió hacia una mayor estructura, presentar la organización de Orochi como un antagonista principal; solo que apenas logró llegar a lo importante.

Debido a lo anterior, los fans de One Punch Man se preguntan por la fecha de estreno para una tercera temporada, algo que parece ser que solo el tiempo dirá cuándo. Las buenas noticias son que al ser una serie inspirada de manga, hay muchas posibilidades de una continuación.

Por ahora, no hay una declaración oficial sobre la renovación de One Punch Man al anime, pero dada la popularidad del programa, es difícil imaginar que no regresará. Un tweet en japonés en la cuenta legítima de la franquicia, advirtió que los nuevos episodios finalmente podrían materializarse; pero la pregunta es ¿cuándo?

Fecha de estreno para One Punch Man 3

Después de debutar en 2015, el anime se ha vuelto bastante popular y famoso. La primera temporada de One Punch Man se emitió en Japón hasta el 21 de diciembre de 2015. El anime también se dobla para la versión en inglés para el público fuera de Japón. Esta versión se emitió en los Estados Unidos, del 16 de julio de 2016 al 8 de octubre de 2016.

Todos esperábamos que la temporada 3 fuera un éxito en la pantalla en 2020, pero desafortunadamente, las circunstancias no son favorables. Teniendo en cuenta la situación actual, podemos estimar algunos retrasos en el lanzamiento de la continuación. Aunque los creadores del programa no han anunciado nada oficial, podemos esperar que llegue en 2021.

Trama de One Punch Man 3

Tomando en cuenta los acontecimientos del manga, la temporada 3 estará llena de acción. Pero se esperan menos escenas de lucha épicas y que Genos también esté algo ausente en la próxima temporada de anime. Después de la derrota de los Elder Centipedes, el manga se centra demasiado en personajes como Bal Samrat, Atomic Samurai y Garo, presentando una flota de nuevos monstruos.