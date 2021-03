One Punch Man: Spoilers y fecha de lanzamiento del capítulo 141

El capítulo 140 de One Punch Man finalmente se lanzó y se centra únicamente en la interacción entre King y Metal Bat. La historia del manga se centrará en los otros héroes de clase S y tal vez incluso revele algo más sobre Blast y Saitama.

King se está convirtiendo de alguna manera en uno de los personajes más incomprendidos que es muy poderoso y, sin embargo, actúa como un cobarde. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles sobre la fecha de lanzamiento del capítulo 141, spoilers, escaneos sin procesar y cómo leer en línea el manga.

One Punch Man: Capítulo 141 ¡Spoilers!

Los spoilers de One Punch Man 141 saldrán unos días antes de la fecha de lanzamiento del manga en forma de escaneos digitales. No está confirmado cuándo dejará Yusuke Murata el tema del manga y, por lo tanto, podemos “predecir” sobre las filtraciones o los spoilers.

Foto: Yusuke Murata - One Punch Man

Los spoilers dependen además del webcomic de ONE y de cuántos cambios hace Murata en comparación con la historia. El próximo capítulo 141 mostrará principalmente a King encontrándose con los héroes de clase S y salvando a Garou de ellos, según las teorías. Fecha de estreno y dónde leer el manga.

La fecha de lanzamiento del capítulo 141 de One Punch Man podría establecerse como el 1 de abril de 2021, según algunos de los informes. Si bien no hay un calendario fijo para el lanzamiento del manga, los dos últimos capítulos se publicaron con un mes de diferencia y podemos esperar lo mismo para el próximo capítulo de OPM.

El capítulo 141 de One Punch se puede leer en línea de forma gratuita en los sitios web de VIZ Media y plataformas oficiales de Shonen Jump como MANGA Plus. Esto también ayudaría a los creadores de Saitama para publicar nuevas historias.

