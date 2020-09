One Punch Man: ¡Saitama tiene nuevo RIVAL y es Escanor de Nanatsu no Taizai!

Saitama es uno de los héroes de anime más poderosos que existen, capaz de asestar un golpe final a casi cualquier oponente de un solo golpe. One Punch Man los sigue como un héroe invencible, en busca de un retador que pueda sobrevivir a más de un golpe suyo.

Si bien parece que muy pocos en el programa de ONE y Yusuke Murata pueden estar a la altura del desafío, Escanor de Nanatsu no Taizai no solo podría sobrevivir unas pocas rondas con Saitama, sino que también sería el que daría el golpe final.

En Seven Deadly Sins, un grupo de siete guerreros del Reino de Liones son la última línea de defensa contra los Diez Mandamientos, los seres más fuertes del Clan Demonio. Escanor, el pecado del orgullo del león, es el más fuerte de todos los Sins con un nivel de poder sin límites (durante el día).

Comparativo de Saitama y Escanor

Saitama y Escanor ¿Rivales?

Para poner eso en perspectiva, Galand, uno de los miembros de élite del Clan Demonio, tiene un nivel de poder de 40.000 cuando está críticamente sobrecargado. Mientras lucha contra Escanor en la temporada 2, episodio 14.

Galand destroza el paisaje, pero Escanor permanece imperturbable aparte de un pequeño rasguño. Si bien este Sin es el más fuerte entre los héroes de los Siete Pecados Capitales, Saitama es oficialmente solo un héroe de Clase-B en One Punch Man, y se ubica por debajo de los héroes de Clase-A y Clase-S.

Escanor es reconocido como un héroe de primer nivel en el Reino de Liones, mientras que Saitama todavía tiene trabajo por hacer antes de que pueda ser considerado uno de los héroes más fuertes y prestigiosos de su anime.

Independientemente de cómo se clasifiquen estos dos, Escanor aún supera a Saitama porque lo más probable es que sea un personaje que puede continuar luchando después de ser golpeado por uno de los infames golpes del héroe por diversión.

Dada su habilidad especial, Sunshine, Escanor se vuelve prácticamente invencible cuando el sol está en su punto más alto. Él no sería el primer oponente en sobrevivir al golpe de Saitama, ya que el héroe Clase-B se ha enfrentado a personajes que no son tan indestructibles y aún salen vivos tras uno de sus golpes.

Lo más notable es cuando Saitama lucha contra Boros en la temporada 1 de One Punch Man, episodio 12, "The Strongest Hero". Se necesita más de un golpe para eliminar a Boros. Si bien Satiama aún lo derrota al final, esta pelea demuestra que algunos oponentes pueden continuar después de un golpe, incluso si es por un breve período de tiempo.

¿Escanor le gana a Saitama?

La pequeña ventana de tiempo podría ser la ruina de Satiama, especialmente cuando se enfrenta a alguien más fuerte que Boros, como Escanor. Como se vio en su batalla con Galand, todo lo que se necesita son unos segundos antes de que el Mandamiento se convierta en piedra ante la mera presencia de Escanor.

“‘Y aquí estaba yo a punto de mostrarle una pizca de mi verdadera fuerza’, dice Escanor”

Esto ni siquiera es una fracción del verdadero poder de Escanor, al que podría acceder fácilmente y usar contra Saitama en una pelea. Sunshine también otorga la capacidad de crear un sol en miniatura que puede derretir armaduras y vaporizar grandes masas de agua, que eventualmente conduce a una explosión crítica.

Sin embargo, si estos dos lucharan en la noche, Saitama tendría la ventaja, dado que el personaje de Nanatsu no Taizai vuelve a un yo nocturno más pasivo y ya no podría usar Sunshine en todo su potencial (más bien, es incapaz de levantarla).

A pesar de su apariencia débil por la noche, Escanor es un luchador mortal durante el día con un arsenal de poderes increíblemente grande junto con su fuerza de nivel divino y su físico casi indestructible, lo que lo convierte en una verdadera amenaza para Saitama de One Punch Man.