One Punch Man: ¿Saitama se convirtió en héroe del universo Marvel?

One Punch Man representaría un desafío significativo si luchara con héroes o villanos del universo Marvel. Como sugiere su nombre, Saitama puede derrotar a cualquiera con un solo golpe. Sin embargo, el personaje de anime y manga hizo un cameo sorpresa en las páginas de un cómic.

La obra de ONE debutó por primera vez en el webcomic One Punch Man y ha protagonizado tanto una serie de manga (ilustrada por Yusuke Murata) con larga duración, como una adaptación al anime con dos temporadas; una por Madhouse y la secuela por J.C Staff.

Lo que hace que Saitama sea un personaje tan bueno, es que obtiene sus poderes de un solo golpe simplemente haciendo ejercicios normales. Para ser precisos: Haciendo 100 flexiones, 100 abdominales y 100 sentadillas todos los días. Además, debe correr y comer de manera saludable.

Si bien la rutina lo vuelve calvo, Saitama puede eliminar a cualquier villano con un solo golpe. Su historia es divertida, pero también está increíblemente llena de acción. Marvel debe ser fanático de One Punch Man, porque, en un número de All-New Inhumans, el héroe por diverisón hace una aparición sorpresa.

Saitama en All-New Humans

Foto: Marvel Comics "All-New Inhumans"

En All-New Inhumans # 5 de James Asmus, Andre Lima Araujo y Andres Mossa, un nuevo personaje es parte de la Fuerza de Defensa del Pueblo de China. Este no tiene nombre y se parece sorprendentemente a Saitama. Es calvo, tiene una capa similar, tiene el mismo atuendo de color y el estilo exacto de botas color rojo.

Aunque no tiene mangas, cinturón, guantes, ni tiene los poderes de One Punch Man, no se puede negar que la apariencia del personaje está directamente inspirada en Saitama. Es demasiada coincidencia. ¿Opinas lo mismo?

El personaje sin nombre parece tener poderes para controlar la vida silvestre, ya que tiene un pájaro y un tigre bajo su control. Entonces, la inspiración tiene más que ver con su apariencia, no con el conjunto de poderes general del personaje.

Es posible que este sea un rediseño del metahumano conocido como Most Perfect Hero, que vestía un atuendo amarillo (con una máscara) en la Fuerza de Defensa de China, antes de ser asesinado en su única aparición en Mighty Avengers # 27. Pero, sea quien sea el personaje ahora, está claro que One Punch Man fue la principal inspiración del diseño.

Los cameos populares de dibujos animados y animes en los cómics, no son nada nuevo. Dragon Ball Z existe en el universo de DC Comics. Por otro lado, los héroes de Marvel y DC existen en el universo de My Hero Academia.

Te puede interesar: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber de SAITAMA

Sería increíblemente genial ver al héroe por diversión en Marvel; ya que sus poderes serían una verdadera prueba para todos los héroes más poderosos de la Tierra e incluso ya hay varios fan arts que lo lucen combatiendo contra Hulk de los Vengadores.