One Punch Man: ¿Saitama podría vencer a Hulk de un solo golpe?

La franquicia de anime y manga One Punch Man es de las más populares en el 2020; mientras que el personaje de Marvel llamado Hulk es considerado el Vengador más fuerte. Entonces, ¿qué personaje ganaría en una pelea codo a codo?

¿Saitama podría ser más fuerte que Hulk?

Como la mayoría de las veces que vemos a Saitama enfrentarse a un personaje muy fuerte de Marvel o DC, en este momento, las cosas cambian. Las mejores hazañas de Saitama incluyen su pelea con Boros. Se encogió de hombros al recibir un puñetazo en la luna, volvió a saltar a la Tierra y detuvo fácilmente un ataque que habría matado a toda la raza humana.

El villano dijo que Saitama se estaba conteniendo, pero la historia más larga de Hulk y el poder que pertenece al universo One Punch Man dice que muy pronto para que el “héroe por diversión” pueda ser considerado un rival para él. Recordemos que los personajes que pueden destruir planetas, estrellas e incluso sistemas solares son más que representados en Marvel.

Estos dos personajes son los más fuertes de sus universos

Ahora podemos conocer una simulación gracias al trabajo de CBR en YouTube, quien elaboró un video explicativo que termina en un empate. Así que la respuesta sería que Saitama y Hulk se derrotarían mutuamente, aunque sí había mucha destrucción en el lugar de la batalla; pues ambos utilizan todo tipo de ataques devastadores.

Mira el combate entre Saitama y Hulk

Sobre Hulk. Recordemos que este personaje de Marvel derrotó a un enemigo que tomó un planeta colapsando sobre ellos, ha intercambiado varios golpes con Silver Surfer, que puede escapar de los agujeros negros, e incluso demostró ser más fuerte que Thor y Hércules.

Ahora, hablemos de Saitama. Su personaje se hizo muy fuerte con simples ejercicios de entrenamiento y esto incluso sorprendió a su aprendiz Genos (Cyborg Demoníaco). Su poder aumentó tanto que no existe rival en su universo que no haya sido capaz de derrotar; pero recordemos que el autor ONE describió a su obra como una sátira de superhéroes. ¿Qué opinas? ¿Quién crees que merece ganar?