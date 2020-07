One Punch Man: Saitama podría no ser humano ¡sino un MONSTRUO!

El anime de One Punch Man sige generando muchos temas de qué hablar en redes sociales, o al menos es lo que ha sucedido en varios foros de fans. Debido a esto, se generaron nuevas teorías sobre el origen de los poderes de Saitama y cómo su famoso “One Punch” (un golpe) es capaz de derrotar monstruos nivel dragón.

Saitama podría ser un monstruo

Según informó Alfa Beta, el personaje de Saitama es el más fuerte de su universo (al menos de los que hemos visto en su manga y anime), pero incluso se ha hablado de una teoría que lo señala de monstruo y no un humano común. Otros más han dicho que el Hero Nobody Knows es en realidad Blast, el héroe clase S rango 1.

Hoy nos centraremos en la teoría que lo señala de Kajin (monstruo) y cómo todo comienza a tomar sentido cuando se lo plantea con estos orígenes. Recordemos que él le reveló a Genos cuál fue su entrenamiento; siendo 100 “lagartijas” o flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros todos los días.

One Punch Man: Saitama y Genos luchando juntos

¿Por qué Saitama sería un monstruo?

Primero debemos fijaron en su poder, mismo que es capaz de derrotar a cualquier contrincante de un solo puñetazo; incluso inspira terror o la señal de “muerte” a sus adversarios cuando se pone serio. La teoría nos dejó con la duda del por qué disfruta enfrentarse a los Jajin si, en realidad Saitama mismo sería uno de ellos.

El portal de información mencionó que los argumentos de esta teoría fueron compartidos por el Dr. Genus; un personaje antagonista a cargo de la Casa de la Evolución en One Punch Man. Puedes conocer a detalle todo el fragmento en el capítulo 88 del maga o bien conocer lo siguiente:

One Punch Man: Personaje de Marugori entrenando como humano

“Sus palabras se basan en la existencia de un límite artificial a partir del cual los humanos pueden hacerse más fuertes, y la existencia de esta limitación es lo que impide que puedan entrar en un estado en el que pierden su propósito y su razón de ser”, según palabras de Dr. Genus. ¿Entonces qué es este límite de poder?

En pocas palabras, el villano señala que existen límites en cuan poderoso te puedes convertir, tomando en cuenta que su el poder crece sin control, se vuelve insoportable e incontrolable y como acto siguiente se convierte en un monstruo sediento de sangre.

Lo anterior, es algo similar a lo ocurrido con Marugori; un humano gigante que llegó a este estado por la búsqueda de poder, pero a diferencia de Saitama recurrió a un químico especial. A continuación, te compartimos la escena del anime:

Sí es posible romper los límites

Finalmente, llegamos a una teoría dicha por Genos y Psykos, donde se establece que este límite se puede superar, pero únicamente sufriendo una transformación tanto física como mental; lo que le daría un aspecto similar al de un monstruo. El antihéroe Garou entraría un poco en esta teoría y dejaría a un lado la humanidad de Saitama; quien se dice haber hecho fuerte con puros ejercicios en casa.