One Punch Man: Saitama no puede vencer a Garou con un solo golpe

La Temporada 3 de One Punch Man es una de las series de anime más esperadas del mundo esto porque el anime en sí es súper famoso, sobre todo por su protagonista, Saitama, capaz de vencer a todos con un solo golpe.

Pero la tercera temporada de One Punch Man tiene una sorpresa, Saitama no podrá derrotar a Garou de un solo golpe. Pero, antes de darte más detalles de este encuentro te contamos que Sony anunció recientemente una película de acción en vivo de One Punch Man que provocó que los fanáticos se pregunten cuándo llegarán con la tercera temporada.

Saitama seguramente regresará en la serie de anime y aunque no hay fecha de lanzamiento de la temporada 3 de One Punch Man, el avance y las actualizaciones de spoilers del manga si se han dado, por ello en La Verdad Noticias te damos más detalles.

Los fans se encuentran eufóricos y en espera de la que será la tercera temporada de One Punch Man, la cual es todo un misterio.

Misterio con la tercera temporada de One Punch Man

La fecha de lanzamiento de la temporada 3 de One Punch Man sigue siendo un misterio y como la mayoría de los informes no tienen fuentes claras, todos especulan sobre ello y los fanáticos esperan que todo se aclare en 2021, pero tales indicaciones en este momento, pero eso no significa que el anime no regrese.

Hubo mucha reacción después de que los productores cambiaron el estudio de animación de Madhouse en OPM Season 1 a JC Staff en OPM Season 2. Es por eso que el anime está demorando más de lo habitual, pero One Punch Man Season 3 seguramente saldrá y 2021 es el año que podría pasar.

Saitama y Garou

La historia de One Punch Man Season 3 se basará en la serie manga y continuará el arco de la Monsters Association. Hay tantos héroes y monstruos en la serie de manga que aún no han aparecido en la serie de anime y los fanáticos los esperan con ansias. Garou será el villano principal en la temporada 3 de One Punch Man mientras toma las pastillas de la bestia para volverse más fuerte.

Te recomendamos: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Saitama no podrá derrotar a Garou de un solo golpe después de eso y hace que la historia sea muy interesante. Los spoilers de la temporada 3 de One Punch Man insinúan que los héroes de clase, como Zombieman, Atomic Samurai y Flashy Flash, se enfrentarán a nuevos monstruos villanos junto con Saitama.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.