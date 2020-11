One Punch Man: ¡Saitama NO siempre derrota a sus oponentes de un solo golpe!

Dado el éxito del tornado de One Punch Man, el estudio de Spike Chunsoft encargado de desarrollar el videojuego “A Hero Nobody Knows” (en colaboración con Bandai Namco), pensó que el éxito del manga hubiera sido suficiente para que el juego tuviera éxito. Desafortunadamente, se ha producido el efecto contrario.

Es posible que los fanáticos y los conocedores esperaran demasiado. Querían un juego casi perfecto, pero no contaban con la fórmula que hace de este anime y manga uno de los favoritos del público. Recordemos que la popularidad de la serie, también le dio dos programas de televisión (una por Madhouse y la segunda por JC Staff).

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

La Verdad Noticias informó anteriormente que Saitama es un poderoso héroe, y no solo eso, ya que su fuerza está a un nivel que le permite derrotar a todos sus rivales de un solo golpe. Esto, claramente no se aplicó en el videojuego de “A Hero Nobody Knows”; ya que los combates sólo durarían segundos. ¡Pero hay algo peor!

Cuando salió este juego de One Punch Man, su lanzamiento experimentó un verdadero fracaso, muchos especialistas y probadores calificaron la jugabilidad como "no lo suficientemente fluida" y "desalmada", los tiempos de carga entre peleas eran demasiado largos, el escenario "insípido", el logro " anticuado ”, una puesta en escena“ plana ”, un modo historia repetitivo, arenas de combate “vacías ”; pero el espíritu del manga sigue ahí.

Foto: Madhouse - One Punch Man, Temporada 1

Simplemente muestra que el estudio de desarrollo no hizo lo necesario para honrar a Saitama y a todos los héroes como Genos, queriendo montar rápidamente la ola del éxito de One Punch Man sin haberse tomado el tiempo para impulsar la realización del juego para satisfacer a los fanáticos y conquistar a los que aún no lo conocían.

