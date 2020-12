One Punch Man: ¿Saimata es pobre o simplemente muy ahorrativo?

El personaje principal del anime One Punch Man conocido como Saitama tiene ciertas características bastante peculiares. Entre ellos se destaca una apariencia extremadamente débil y una personalidad no arrogante.

Sin embargo, Saitama es consciente de su gran poder y sabe bien que supera a muchos antagonistas en la saga.

Pero uno de los puntos más destacados del protagonista de One Punch Man es la forma en que vive, esto ha creado cierta preocupación en los seguidores que han preguntado: ¿Es Saitama muy pobre o muy ahorrativo?.

Finanzas del protagonista de One Punch Man

Este debate ha surgido gracias al usuario de Reddit Ijustwantjudy, quien comenta que Saitama a pesar de ser un héroe es pobre.

Aunque “la pobreza es algo subjetivo”, Saitama antes de ser un héroe de clase B era un personaje de muy bajos ingresos, y ahora que recibe un salario por sus servicios, en teoría, su calidad de vida debería mejorar .

Sin embargo, la personalidad de Saitama es bastante simple y su filosofía de vida es el minimalismo, así que solo compra lo que realmente necesitas.

Saitama vive una vida austera y con lo que necesita.

El calvo sin capa no tiene ningún tipo de lujos y no porque no lo puedas comprar, simplemente no lo necesitas. Por lo tanto, es hora de que saque conclusiones. ¿Es Saitama realmente pobre?, te lo dejaremos a tu criterio.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Saitama es el protagonista principal de la serie y el One Punch Man titular y el ser más poderoso que existe en la serie. Saitama se enfrenta a una crisis existencial autoimpuesta, ya que ahora es demasiado poderoso para ganarse la emoción de la batalla.

