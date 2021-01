One Punch Man: Revelan la portada del Capítulo 138

La fecha de lanzamiento del Capítulo 138 de One Punch Man aún no se ha confirmado, pero los amantes del manga aseguran que serán en las próximas semanas. Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo ya se han ido y no hay una razón tan importante para el retraso, excepto la situación de pandemia en curso.

Los lectores de manga están llenos de entusiasmo al ver muchas cosas interesantes en el Capítulo 138 de One Punch Man, ya que el Capítulo 137 tenía gran información sobre el héroe número uno 'Blast'.

Los fanáticos siempre han expresado su curiosidad por este personaje desde su primera mención durante la reunión de Clase S. Ahora, los amantes del manga especulan sobre la mayor referencia a Blast en los capítulos recientes.

Los amantes del manga de One Punch Man han visto a Blast tener muchos superpoderes y uno de ellos puede incluir la lectura de mentes, ya que pudo mirar en la cabeza de Tatsumaki y ver sus dolorosos recuerdos de la infancia. También hay teorías de que Blast y Saitama están conectados y algunos incluso dicen que son la misma persona.

137.- One Punch Man



Un anime de los populares en donde vemos la vida de un super héroe que con un solo golpe puede destruir cualquier cosa, esta temporada está bastante bien, la animación está genial mientras que la historia es muy interesante. pic.twitter.com/Bf2pNuVWGP — Letarg (@_letarg_) January 3, 2021

Capítulo 138 de One Punch Man

Por otro lado, la portada del Capítulo 138 de One Punch Man retrata la imagen de Pig God comiendo un tipo de criatura monstruo. La portada también refleja sus poderes y otras cosas como su capacidad para comer y digerir cualquier cosa. Tiene la capacidad de derrotar al más fuerte de sus enemigos.

La portada contiene el siguiente texto: "Creo que es hora del curso final. ¿Tienen hambre?" Los fanáticos ahora están preocupados si el arco de la historia del manga está a punto de terminar.

Según BlockToro, el título del Capítulo 138 de One Punch Man es 'Apetito incomparable'. Significa que Pig God realmente podría abrirse camino en la historia. Los entusiastas del manga pueden ver una pelea inevitable entre Saitama y Blast y puede haber algún tipo de conexión entre ellos.

Es probable que ilumine más sobre Blast y podría haber otro flashback involucrado. Se espera que vaya en sentido contrario, donde Murata se burla de Blast para mantener vivo el misterio.

Pig God

Se espera que el Capítulo 138 de One Punch Man salga el domingo 10 de enero. Pero se le sugiere que espere el lanzamiento oficial de la versión en inglés del capítulo inminente.

