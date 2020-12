One Punch Man: Real Escape Game para resolver acertijos como héroes del anime

SCRAP, una empresa con sede en Tokio que ha operado los "Real Escape Games" en los que han participado 6 millones de personas en todo el mundo, colaborará con el anime de televisión One Punch Man por primera vez.

"Real Escape Game x One Punch Man: Escape from the Monster Resurrection Disaster" se llevará a cabo en tres ciudades, comenzando con Tokio el 23 de diciembre de 2020, seguido de Osaka y Nagoya. ¡Todo un evento que lleva al límite tu conocimiento del mundo de Saitama!

Sobre el evento de One Punch Man

En este evento, que es la primera colaboración entre "Real Escape Game" y One Punch Man, los participantes asumirán el papel de nuevos héroes de la Asociación de Héroes, explorando el lugar y sus alrededores, descifrando códigos y cooperando con varios héroes; incluidos Saitama, Genos, Terrible Tornado y Silver Fang, para detener los aterradores planes de los villanos.

Además, al usar su propio teléfono inteligente como "walkie-talkie" a través de la aplicación LINE, puedes compartir información y colaborar con los héroes de su lado. El evento está programado para celebrarse en SCRAP Nazo Building Kichijyouji en Tokio a partir del 23 de diciembre de 2020, luego en Ajito de SCRAP Osaka Nazo Building a partir del 6 de enero de 2021 y Nazo Complex Nagoya a partir del 8 de enero.

El anime de Madhouse y JC Staff tiene suficiente material de manga para una tercera temporada y dado el anuncio de este tipo de eventos, lo más probable es que la franquicias continúe adaptando la historia a la pantalla chica en el futuro.

Aunque este evento de One Punch Man es exclusivo en Japón, La Verdad Noticias no descarta la popularidad de los Real Escape Game a nivel mundial. Cada país demostró seguir esta tendencia de juegos y sin duda es buena idea mezclar mundos de anime y manga para hacer aún más divertida la dinámica. ¿Te atreverías a participar?

