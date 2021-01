One Punch Man: Razones por las que el ANIME es mejor que el MANGA

Hasta el año pasado, One Punch Man era uno de los pocos animes donde el debate entre el anime y el manga era candente. Ambos tienen al menos un reproche de calidad, es probable que tal discusión termine en un punto muerto.

Es probable que hoy en día se produzca una discusión similar, solo que sobre una base más limitada de todo. Aun así, tanto el manga como el anime continúan teniendo su valor y pueden superarse entre sí de muchas maneras.

Con suerte, los siguientes aspectos pueden ayudar a cambiar los dos lados para convencer a un fanático del manga de que vea el anime (o viceversa). La Verdad Noticias te comparte ambos puntos fuertes o razones por las que cada uno es mejor en One Punch Man.

Manga vs Anime - One Punch Man

Accesibilidad de One Punch Man

Realmente no hay competencia aquí. Si el manga protegido por derechos de autor es su forma preferida de "consumir" One Punch Man, debe comprar todos los volúmenes cuando salga. Esa es tu elección correcta. ¿Y si quieres verlo? Bueno, puedes ver anime con derechos de autor en Netflix o Crunchyroll.

¡Pero espera! Asumiendo que de alguna manera no tienes ninguna cuenta, ¿no puedes ver el anime? Recuerda que hay sitios oficiales que permiten ver anime de forma gratuita, siempre y cuando estés dispuest@ aver un mar de comerciales.

Saitama derrota a Mosquito Girl

Más acción en la serie

En su mayor parte, el anime de One Punch Man es muy fiel al manga. Pero cuando se trata de sangre y carnicería, el anime decidió aumentarlo varias veces. Este nivel es evidente en cada pelea de Saitama, pero me enfocaré en dos combates especiales: Mosquito Girl y Crablante.

Como puedes ver arriba, Saitama básicamente convierte a Mosquito Girl en un montón de sangre roja en el anime. ¿Pero en el manga? No se derramó ni una sola gota. Y aunque la muerte de Crablante en el manga no fue hermosa bajo ningún estándar, Madhouse hizo que esta muerte grotesca fuera aterradora.

Mumen Rider y su gran determinación

El Ciclista sin Licencia

No hay ningún personaje en One Punch Man como Mumen Rider, que es muy indefenso. Su mejor ataque es estrellar su bicicleta contra el enemigo. Básicamente, el Ciclista sin Licencia es como Midoriya antes de ser potenciado por All Might.

Es comprensible por qué se hizo reír a un personaje como este en una obra de héroe. Pero el anime le respeta, mientras que el manga no. La escena en la que Saitama y Mumen Rider comen ramen juntos al final del episodio 9, es lo que debes ver.

Un flashback de Mumen Rider hablando con Saitama mientras camina hacia Deep Sea King no está en el manga. Está muerto de miedo, pero aún trata de consolar a Saitama. Mumen Rider se enorgullece de ser un héroe, incluso si todo lo que puede hacer es eso. Este personaje es un verdadero héroe.

El poder de Saitama

Sin duda, el anime ha elevado al manga en este sentido, y una escena que lo deja muy claro, es el partido entre Genos y Saitama. Durante su pelea contra el cyborg, Saitama cumple su deseo de tomarse en serio la pelea y mostrarle a Genos su verdadera fuerza.

Escenas de lucha

No hace falta decir que las escenas de lucha se benefician enormemente de la animación. Incluso la temporada 2 logró hacer una pelea mejor que el manga. ¡Con solo mirar esto en comparación, casi podrías confundirlo con la temporada 1!

Pero la temporada 1 presenta nombres como el director Shingo Natsume, Shuuei Handa, Toshio Ishizaki, Yutaka Nakamura y los demás detrás de su animación. Su excelente habilidad, sofisticación y estilo se plasman en cada escena de pelea elaborada.

