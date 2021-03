One Punch Man: ¿Por qué los creadores no pueden descartar la temporada 3?

One Punch Man es definitivamente una de las series de anime de superhéroes japoneses más populares. Después del éxito de la temporada 1 y la temporada 2, los amantes del anime en Japón y en todo el mundo esperan con ansias la temporada 3.

Desafortunadamente, la tercera temporada aún no se ha renovado, pero tampoco hay confirmación de cancelación. Las dos últimas temporadas se lanzaron en octubre de 2015 y abril de 2019 respectivamente.

One Punch Man es una adaptación de anime japonés de un manga que cuenta la historia de Saitama, un superhéroe que puede derrotar a cualquier oponente de un solo golpe, pero busca encontrar un oponente digno después de aburrirse por la falta de desafío debido a su abrumador fuerza.

One Punch Man podría estrenar la temporada 3 hasta el 2022

Lo que sabemos de One Punch Man 3

Los fanáticos tienen que esperar mucho para la siguiente parte. Según los informes, los desarrolladores se están retrasando debido a la pandemia de COVID-19. Casi todos los proyectos de la industria del entretenimiento en todo el mundo se ven obstaculizados en el período de la crisis sanitaria mundial.

Sin embargo, ahora la situación está mejorando gradualmente y podemos esperar el anuncio de renovación de One Punch Man 3. Muchos espectadores confían en que la nueva temporada regresará para mostrar las luchas de Saitama para crear un lugar para él con la ayuda de otros superhéroes.

Hay otros factores que pueden obligar a los creadores a recuperar la temporada 3. En primer lugar, después del lanzamiento de la temporada 2, la serie recibió millones de espectadores a través de las redes sociales con gran popularidad.

En segundo lugar, dentro de los 23 volúmenes de One Punch Man, los primeros 7 volúmenes se habían utilizado para la temporada 1. Los volúmenes del 8 al 16 se dedicaron a la temporada 2 y aún así, los últimos 7 volúmenes quedan para otra temporada.

Además, Yusuke Murata ilustró el remake de manga de One Punch Man que lanzó sus 23 volúmenes el 4 de enero de 2021. Entonces, podemos especular que los creadores completarían la historia en la serie de anime con una tercera temporada.

La temporada 3 de One Punch Man no tiene una fecha de lanzamiento oficial. Estén atentos a La Verdad Noticias para obtener las últimas actualizaciones sobre la serie de ONE y el héroe por diversión favorito de los fanáticos.

