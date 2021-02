One Punch Man: ¿Por qué a Saitama le gusta trabajar solo?

Saitama es una de las figuras de superhéroes más populares en la historia del anime. One Punch Man no requiere presentación, ni tampoco el personaje central de la historia. Este protagonista entrenó tan duro que se volvió capaz de derrotar a cualquiera con un solo golpe y también quedó calvo.

No a todos los personajes centrales de un anime les gusta trabajar solos. La mayoría de las veces, los personajes principales se agrupan en un equipo, donde algunos individuos prosperan y otros se desvanecen en silencio. Pero hay algo acerca de los solitarios que atrae a los fanáticos, sin importar cuánto tiempo de pantalla tengan esos personajes.

El trabajo en equipo es muy importante en cualquier situación que altere la trama que surja en un anime y, por lo general, hacerlo solo se considera una señal de peligro inminente para el personaje. Sin embargo, a algunos no les importa, ya que les gusta hacer sus negocios de manera introvertida. Simplemente deben trabajar solos.

Foto: Madhouse (Saitama y Genos)

Al darse cuenta de que simplemente no hay nadie a su nivel, la vida de Saitama se volvió un poco aburrida. Debido al tipo de trabajo que hace, a él le gusta estar solo mientras idea formas de eliminar al enemigo de un puñetazo. Sin embargo, Genos está decidido a seguirlo como su discípulo (algo que el cyborg decidió por su cuenta).

Saitama es un personaje solitario

Antes de conocer a Genos, la vida de Saitama era más solitaria. No dudaba en derrotar monstruos para intentar cumplir con su sueño frustrado, ya que ser un hombre asalariado no le traía felicidad. Sin embargo, tras volverse tan fuerte solo consiguió frustrarse por no encontrar a otra persona o rival tan fuerte como él.

Los lectores del manga sabrán que Saitama frecuentemente es integrado a un equipo de héroes Clase-S (por que siempre coincide con ellos), pero siempre es él quien da el golpe final a los villanos. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de One Punch Man en Crunchyroll y la primera temporada en Netflix.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Mata ne!