One Punch Man: ¿Podría Saitama ganar una pelea contra “Los Siete” de The Boys?

¿Alguna vez te has preguntado si Saitama del anime One Punch Man podría ganarle a “Los Siete” de The Boys?, un fan del anime apodado cjhaas12 se ha hecho esta pregunta e inició un interesante debate en Reddit preguntando a la comunidad qué sucedería si Saitama, el protagonista de One-Punch Man, se enfrentara a los chicos.

The Boys es una de las mejores series que podrás ver en la actualidad. La serie ha estrenado su segunda temporada durante este mes de septiembre en Amazon Prime Video y trata sobre un grupo de antihéroes denominados “Los Siete” que tienen toda clase de poderes y que pertenecen a una empresa en la que predomina la corrupción, el dinero y el poder.

Saitama es uno de los héroes más poderosos de One Punch Man

¿Ganaría One Punch Man o The Boys?

Como decíamos, la comunidad de Reddit ha puesto a debate quién sería el vencedor de una batalla entre Saitama, de One-Punch Man y los antihéroes de Los Siete, de The Boys.

Como condición, el usuario propone que Saitama debe luchar contra todos a la vez. ¿Lograría el poderoso personaje del anime vencer a Profundo, Black Noir, Translúcido, Homelander y compañía?

Una de las respuestas más votadas indicaba que Saitama ganaría el combate porque sus hazañas han sido más épicas que las de Los Siete. Es más, asegura que los antihéroes de la serie de Amazon Prime Video serían como hormigas para él héroe del anime One Punch Man. ¿Qué opinas tú? ¿Quién ganaría Saitama de One Punch Man o Los Siete de The boys.