One Punch Man: Otras series de anime dirigidas por Shingo Natsume

En 2017, Shingo Natsume, director de One Punch Man, estaba en camino de convertirse en uno de los mejores directores de acción de la industria del anime. Acababa de terminar Space Dandy y pasó a dirigir la aclamada temporada 1 del héroe por diversión.

Sin embargo, Shingo no regresó para una segunda temporada, sino que eligió trabajar en un anime de ritmo más lento y más estimulante como ACCA: 13-Territory Inspection Dept. Echemos un vistazo a su interesante viaje desde el anime de acción, hasta sus proyectos más artísticos:

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Foto: Fullmetal Alchemist - Brotherhood

Uno de sus primeros créditos notables, fue su trabajo en animación clave en Fullmetal Alchemist: Brotherhood de 2009. Animó cortes dramáticos en la icónica serie llena de acción, que sigue a dos hermanos que intentan recuperar sus cuerpos físicos a través de la alquimia dentro de un país gobernado por militares.

El anime se ha convertido en uno de los favoritos en todo el mundo y tuvo un gran impacto en la carrera de anime de Shingo Natsume. Después de todo, él está fuertemente influenciado por el famoso director Hayao Miyasaki de Studio Ghibli y el icónico Neon Genesis Evangelion.

The Tatami Galaxy

Foto: The Tatami Galaxy

En 2010, Natsume fue acreditado por múltiples papeles en la producción de The Tatami Galaxy, dirigida por Masaaki Yuasa (Devilman Crybaby 2018) y producida por el estudio Madhouse (temporada 1 de One Punch Man).

Él fue aclamado por la crítica e incluso ganó el Gran Premio en la División de Animación del 8º Festival de Artes de Medios de Japón. Se podría argumentar que esta fue la semilla que más tarde floreció con su carrera en el mundo del anime.

Space Dandy

Foto: Space Dandy

En 2014, Natsume trabajó como director de Space Dandy, junto a Shinichiro Watanabe como director en jefe. Watanabe es mejor conocido por su trabajo en la icónica serie Cowboy Bebop, un importante impulso de reconocimiento de nombre para Natsume.

El resultado fue una aventura de caza espacial llena de acción. Natsume trabajó en ambas temporadas y fue una serie con un total de 26 capítulos. La animación fue realizada en estudio Bones (My Hero Academia).

One Punch Man (Temporada 1)

One Punch Man del 2015, es un anime revolucionario que resonó en una audiencia mundial por su mundo satírico centrado en superhéroes. La serie en curso sigue a Saitama, un poderoso superhéroe capaz de derrotar enemigos de un solo golpe, que lucha por encontrar retadores dignos.

Sin embargo, Natsume no regresó para la temporada 2 del anime. JC Staff reemplazó a Madhouse como la compañía de producción, y la diferencia de calidad fue clara para los fanáticos. Cuando un espectador le preguntó qué pensaba con respecto a la temporada 2, su respuesta traducida fue:

“Yo personalmente quería hacerlo, pero esto no puedo hacerlo solo…”

“Soy un director independiente, así que no puedo hacer todo lo que quisiera. Viene con la gente, los empleados, sus vidas, el estudio y diferentes tipos de cosas. Es una lástima que no podamos seguir haciéndolo. Quería que JC hiciera mucho más”, dijo el director.

The Night is Short Walk On, Girl

Foto: The Night is Short Walk On, Girl

Después de One Punch Man, en 2017, Shingo Natsume regresó a un territorio más familiar y ayudó con otra de las películas de Masaaki Yuasa, The Night is Short Walk On, Girl. Fue otra adaptación de una novela escrita por Tomihiko Morimi, después de The Tatami Galaxy, y esta adaptación fue igualmente aclamada por la crítica.

Bien pudo haber sido uno de los factores que hizo que Natsume prefiriera caminar en el lado más lento y artístico del medio, después del golpe de shonen de alto octanaje. Además, las cosas no iban a mejorar cuando no le dieron la dirección para la temporada 2 de One Punch Man.

ACCA: 13-Territory Inspection Dept.

Foto: ACCA: 13 Territory Inspection Dept.

Natsume también dirigió ACCA: 13 Territory Inspection Dept. en 2017 con Madhouse. El proyecto también lo reunió con otros miembros del personal de anime que habían trabajado en la temporada 1 de One Punch Man. Este anime lento pero convincente, fue estimulante y dramático. También mostró la habilidad de Natsume para crear imágenes deslumbrantes.

Boogiepop y otros

Foto: Boogiepop y otros

El trabajo acreditado más recientemente de Natsume es “Boogiepop y otros”, también producido por el estudio Madhouse. El thriller de misterio sobrenatural, lleno de acción y drama, sigue una leyenda urbana llamada Boogiepop y las desapariciones de chicas jóvenes.

De la misma manera que Boogiepop es un shinigami que puede liberar a las personas del dolor, es posible que Natsume encuentre que trabajar en estos proyectos más lentos sea una liberación más adecuada para su alma creativa.

Su trabajo en anime de acción se movió de un lado a otro a lo largo de su carrera, sin superar al otro ni sacrificar la calidad de su trabajo en ninguno de los géneros. Aunque actualmente se encuentra en el mundo del anime más indie, bien podría regresar al mundo de los shonen en el futuro. ¿Quizás para la temporada 3 o 5 de One Punch Man?