One Punch Man: Modelo austriaca luce detallado cosplay de la kajin Do-S

El cosplay de Do-S realizado por Kim Kaguya es perfecto de manera perversa. Este personaje, es un ser misterioso a nivel demoníaco muy peligroso y que ha permanecido en la memoria de los fans de One Punch Man tanto por su fuerza como por su vestimenta.

¿Por qué tanta atención a su outfit? La respuesta es que la Princesa Monstruo Do-S deja muy poco espacio para la imaginación y sus atributos físicos te hacen olvidar que en realidad es una kajin con deseos de destruir a los humanos.

Kim Kaguya no se contuvo y aceptó el desafío de interpretar al personaje muy revelador de One Punch Man en este cosplay. La kajin Do-S en el manga, como en este cosplay, es una “mujer” con cabello largo rubio y una llamativa flor negra en un lado de la cabeza.

Así luce el cosplay de la villana Do-S

Incluso si no lo notaste, el disfraz de la modelo austriaca está compuesto por unas tiras delgadas de piel que cubren lo esencial para no hacer que el personaje parezca desnudo. Para completar el cosplay de Do-S la cosplayer ahregó el detalles de un corazón en la frente, un látigo negro y botas de tacón muy puntiagudo.

Kim Kaguya intenta replicar fielmente todo este disfraz y tampoco olvidó agregar una máscara negra a su cosplay. El resultado es muy fiel al miembro original de la Monster Association, ¿qué te parece? La Verdad Noticias te compartirá más homenajes de cosplay en el futuro.

Así luce la Princesa Monstruo Do-S en el manga

One Punch Man es una serie de manga creada por ONE e ilustrada por Yusuke Murata. Su popularidad le dio una adaptación de anime que ahora cuenta con dos temporadas. Una se estrenó en 2015, mientras que la segunda en 2019. Actualmente, no tenemos una fecha confirmada para una tercera temporada, pero sí hay suficiente material de manga.

