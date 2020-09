One-Punch Man: Manga Vs Anime (5 cosas que cada uno hace mejor)

One-Punch Man es uno de los pocos animes en los que el debate entre el anime y el manga era un revuelto.Ambas propiedades tienen una calidad tan irreprochable que tal discusión probablemente terminaría en un punto muerto.

Sin embargo, tanto el manga como el anime de One-Punch Man continúan teniendo sus méritos y logran eclipsar al otro de varias maneras.

Con suerte, los aspectos a continuación pueden ayudar a dividir el pan entre los dos lados para convencer a un fanático del anime de que vea el manga y a un fan del manga a ver el anime.

La calidad: Manga lo hace mejor

El manga de One Punch-Man fue lanzado en 2009

Es mejor dirigirse al elefante en la habitación de inmediato. La temporada 2 del anime tuvo una caída bastante extrema en la calidad de la animación desde la primera temporada. Y en esa medida, el manga no tiene rival.

Yusuke Murata tomó el webcomic de ONE y lo convirtió en manga gold. Después de una temporada en el hospital, Murata se asoció con ONE y convirtió a One-Punch Man en un proyecto apasionante del manga, que se puede ver en cada panel que dibuja. Esa cualidad, desafortunadamente, no se tradujo de la Temporada 1 a la Temporada 2 del anime.

La accesibilidad: Anime lo hace mejor

Realmente no hay competencia aquí. Si el manga es su forma preferida de consumir One-Punch Man, debe comprar cada volumen a medida que sale o tener una suscripción a VIZ Media. Esas son sus opciones legales.

¿Y si quieres ver el anime? Bueno, puedes ver la primera temporada en Netflix, Crunchyroll y VRV. También puedes ver la serie completa en Hulu. ¡Pero espera! ¿Dices que de alguna manera no tienes ninguno de esos servicios y estás arruinado? Bueno, puede ver la serie completa de forma gratuita, sin registrarse para obtener una cuenta en VIZ Media o en TubiTV. Muy facil.

Referencias y eaters eggs: Manga lo hace mejor

One Punch Man, es la historia de One sobre el héroe Saitama

Uno de los aspectos más agradables de las dos primeras temporadas de Mob Psycho 100 involucró atrapar todos los huevos de Pascua de One-Punch Man y las referencias ocultas dentro del anime. Y aunque el webcomic de Mob Psycho 100 existió durante tres años antes del estreno del anime One-Punch Man, todavía no ha habido un huevo de Pascua de Mob Psycho 100 en la serie. Esto, sin embargo, no es cierto para el manga.

Si bien no están exactamente ocultos, el manga One-Punch Man arroja algo de amor hacia la otra creación de ONE en al menos dos ocasiones. Arriba, verás a un joven Saitama acostado en la cama con una sudadera de "Mobu Psycho 1000000". Eso sucede en un capítulo adicional en el primer volumen del manga. Más tarde, en la duodécima edición del manga, capítulo 65, Mob, Tome y Dimple se pueden ver en el fondo promocionando la transmisión de su programa.

La "carnicería": Anime lo hace mejor

En su mayor parte, el anime de One-Punch Man fue muy fiel al manga. Pero cuando se trataba de sangre y carnicería, el anime decidió aumentarlo a 100.

Este nivel de gratificación es evidente en casi todas las peleas que tiene Saitama, pero nos centraremos en dos en particular: Mosquito Girl y Crablante. Como puede ver arriba, Saitama básicamente convierte a Mosquito Girl en una capa de pintura roja en el anime. ¿Pero en el manga? No se derramó ni una gota. Y aunque la muerte de Crablante en el manga no es bonita bajo ningún estándar, el anime tomó ese panel e hizo esta grotesca fatalidad.

La historia de Saitama: Manga lo hace mejor

Makoto Furukawa da voz a Saitama en el anime original

En casi todos los volúmenes del manga, hay un capítulo adicional. Una buena parte de ellas son historias secundarias que involucran a nuestros héroes, pero unas pocas nos dan una mirada más profunda a la historia de fondo de Saitama y lo que ayudó a motivarlo a convertirse en un héroe.

En el primer volumen del manga, un joven Saitama persigue a algunos matones y luego a un monstruo cerdo después de que lo golpean y le roban 200 yenes. Le han golpeado bastante y nunca recupera su dinero. En volúmenes posteriores, lo vemos haciendo este "régimen de entrenamiento" y sus actos heroicos y peleas iniciales antes de perder el cabello.

Mumen Rider: Anime lo hace mejor

No hay personajes en One-Punch Man como Mumen Rider. Es impotente. Su mejor ataque es lanzar su bicicleta contra su enemigo. Mumen Rider es básicamente Midoriya antes de que All Might le dé su peculiaridad.

Es comprensible por qué un personaje como este sería interpretado para reír en una parodia de superhéroe. Pero el anime le da respeto donde el manga no lo hace. La escena de Saitama y Mumen juntos en la casa de ramen al final del Episodio 9 es todo lo que necesitas para ver eso. El flashback con Mumen hablando con Saitama mientras cabalgan hacia Deep Sea King no está en el manga. Está muerto de miedo, pero todavía intenta consolar a Saitama. Está orgulloso de ser un héroe, incluso si todo lo que puede hacer es ser heroico. Es un verdadero héroe.

La habilidad de Murata: Manga lo hace mejor

Yusuke Murata es un artista de manga japonés

Mostrar el manga de esta manera podría muy bien ser una trampa, después de todo, es esencialmente animar los paneles de un manga, pero la habilidad de Murata trasciende las imágenes estáticas. Estos paneles provienen del Capítulo 15 durante la primera pelea entre Saitama y Speed O 'Sound Sonic.

El arte de Murata hace un trabajo de otro mundo al representar la velocidad y la distancia recorrida. Lo que hace que esto sea aún más impresionante es lo mucho mejor que hace el trabajo que el anime en este aspecto. No es que el anime no pudiera haber logrado esto, pero habría sido exponencialmente más difícil de hacer.

El poder de Saitama: Anime lo hace mejor

El anime sin duda superó al manga en este sentido y una escena lo deja muy claro: el combate de entrenamiento de Saitama contra Genos. En la lucha contra Genos, Saitama satisface el deseo de Genos de tomar la pelea en serio y mostrarle su verdadero poder.

El anime (en la foto de arriba) revela lo que el impacto del viento del golpe de Saitama le hace a la formación rocosa detrás de ellos, no el golpe en sí, mente - el viento del golpe. Crea un nuevo camino a través de las montañas e incluso afecta a las nubes. El manga lo termina aquí. No se formó ningún abismo gigantesco ni se alteraron las nubes. Solo polvo.

Las historias extra: Manga lo hace mejor

¿Anime vs Manga? Fans de One Punch Man tienen acalorados debates en redes sociales

Como se mencionó anteriormente, casi todos los volúmenes del manga contienen pequeñas historias sobre los acontecimientos cotidianos de los héroes. El anime también hace una serie de OVA después de cada temporada (tres de los OVA de la temporada 2 están actualmente disponibles y son sorprendentemente buenos). Pero entre los dos métodos de historias extra, el manga es muy superior.

Algo que comúnmente se pierde en One-Punch Man es el tipo de héroe que es Saitama. Claro, puede diezmar monstruos del tamaño de montañas de un solo golpe, pero estas historias expanden quién es Saitama. Es un héroe amable y desinteresado que es un héroe no solo por su fuerza, sino porque es una gran persona genuina.

Las escenas de lucha: Anime lo hace mejor

Esto debería ser casi evidente y puede ser un poco molesto, pero las escenas de lucha se benefician mucho de la animación. Diablos, incluso la temporada 2 logró hacer una pelea mejor que el manga. Míralo en comparación: ¡casi podrías confundirlo con la temporada 1! Gracias a Dios por Kenichiro Aoki.

Pero la temporada 1 contó con nombres poderosos como el director Shingo Natsume, Shuuei Handa, Toshio Ishizaki, Yutaka Nakamura y otros detrás de su animación. Su inmensa habilidad, estilo e idiosincrasia estilística se plasman en cada escena de lucha magníficamente elaborada y coreografiada. Esta no es una hazaña fácil considerando la mano magistral de Yusuke Murata, pero los animadores y el anime estuvieron a la altura del desafío.

Cuando se trata de One Punch Man, ¿Cuál prefieres?, ¿Anime o manga? Dinos en los comentarios.