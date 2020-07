One Punch Man: MANGA capítulo 133 spoilers ¡El secreto de Psykos!

El capítulo 133 del manga de One Punch Man, revelará el secreto de Psykos y de dónde está obteniendo sus poderes. Tatsumaki tuvo un momento difícil, ambas se enfrentaron destruyendo la Tierra en el proceso.

Ahora, Psykos y Orochi se fusionaron para tomar una fuente de energía de Júpiter que le ha dado una fuerza inmensa. Los fans han pedido spoilers y aquí te los compartimos. ¡Última oportunidad para no adelantarte la historia!

One Punch Man capítulo 133 spoilers

Este capítulo de One Punch Man (OPM), revelará la derrota de Tatsumaki ya que ella no es invencible como Saitama. Psykos se ha vuelto mucho más poderosa y podrá vencer al Tornado del Terror. Aunque sí hay muchas otras razones por las que la heroína clase S puede perder la batalla, ya que ella ya está luchando más allá de sus límites.

Llegado a este punto, se podría comenzar un nuevo arco en la historia. Saitama y Garou también podrían regresar a la serie de manga pronto, ya que son dos de los personajes principales. También hay teorías donde el protagonista salva a Tatsumaki y lucha contra el personaje misterioso detrás de Psykos.

¿Cuándo estrena el capítulo 133 de OPM?

Según algunos informes nuevos, el capítulo llegaría el próximo miércoles 5 de agosto. Los scans para el manga se traducirán 2-3 días antes en Internet y los fanáticos comenzarán a discutir los spoilers en Reddit y otras plataformas de redes sociales.

Te puede interesar: One Punch Man temporada 3: Actualizaciones, fecha de estreno y trama

La versión en inglés del capítulo 133 de One Punch Man se puede leer de forma gratuita en los medios y plataformas oficiales de los medios de comunicación VIZ, Shonen Jump y Mangaplus. Lo mejor es leer estas obras desde fuentes oficiales, ya que esto ayuda directamente a los creadores de la serie; en este caso al escritor ONE e ilustrador Yusuke Murata.