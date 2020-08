One Punch Man: Los personajes más fuertes del anime después de Saitama

Por mucho que One Punch Man sea una sátira del género shonen, Saitama aun sigue en su búsqueda para encontrar a un oponente lo suficientemente fuerte como para que no pueda ser derrotado con un solo golpe. El trabajo de ONE y Yusuke Murata contó con una amplia variedad de héroes, villanos y monstruos con diferentes niveles de fuerza en el anime.

Entonces, para que puedas comprender mejor quién es más poderoso que quién, decidimos hacer una breve lista de los personajes más fuertes de la historia, excluyendo a Saitama.

Teniendo en cuenta que esta lista también tendrá en cuenta los eventos del manga, por lo que si aún no lo has leído, la alerta SPOILERS sigue ahí.

One Punch Man: Genos

Comenzando con el "aprendiz" de Saitama, Genos es un cyborg que ha estado mejorando constantemente todas las partes de su cuerpo, lo que le permite tener una potencia de fuego cada vez mayor de sus reactores e incluso alcanzar la velocidad del sonido. Además, es uno de los héroes más jóvenes en llegar a la Clase S a los 19 años.

One Punch Man: Boros

Siendo el oponente más poderoso al que se enfrentó Saitama en la primera temporada del anime, Boros era un extraterrestre que también vagaba por el universo en busca de un oponente lo suficientemente fuerte como para emocionarlo en la batalla. Sin embargo, a pesar de que su enfrentamiento contra Saitama adquirió proporciones épicas, fue derrotado con un solo golpe.

One Punch Man: Orochi

Considerado una amenaza de nivel Dragón como Boros, Orochi es el líder de la Asociación de Monstruos y uno de los principales antagonistas del arco actual del manga. Recibido el título del monstruo más poderoso de la Tierra, Psykos describió a Orochi como un ser supremo capaz de romper todos los límites de crecimiento. Incluso el héroe de Clase S, Kid Emperor, ha admitido no querer pelear con él después de que su Metal Knight Drone casi ha sido destruido.

One Punch Man: Garou

A menudo llamado el "Hombre Monstruo", Garou es el antiguo alumno de Silver Fang, y su principal objetivo es cazar a los héroes más poderosos. Como maestro en artes marciales, Garou está constantemente superando sus límites, logrando luchar aún más intensamente a pesar de que está muy herido. Además, todavía puede aprender y usar los movimientos de aquellos a los que no pudo derrotar, como sucedió después de luchar contra el Hombre Guardián.

One Punch Man: Silver Fang

Creador del estilo Water Stream Rock Smashing Fist, Silver Fang es un luchador prácticamente completo y uno de los pocos que ya ha reconocido la fuerza de Saitama. A pesar de que tiene 81 años, Fang ocupa el tercer lugar en el rango de héroes de Clase S, y su nivel se compara solo con el de su hermano Bomb.

One Punch Man: Tatsumaki

En segundo lugar tenemos a la heroína más fuerte de la Tierra, Tatsumaki, o también conocida como Tornado of Terror. Con habilidades psíquicas que no conocen límites, Tatsumaki ha protagonizado una de las peleas más épicas del manga en la actualidad, enfrentándose a un oponente que es casi una amenaza a nivel de Dios de la fusión entre Psykos y Orochi.

One Punch Man: Blast

Finalmente, Blast es el héroe misterioso que ocupa el primer lugar, quizás el único que puede rivalizar con Saitama. Aunque no sabemos prácticamente nada sobre sus poderes, en el libro de datos de la obra Fubuki especula que Blast podría ser capaz de derrotar a todos los demás héroes de la Clase S a la vez.