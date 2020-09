One Punch Man: Los personajes SECUNDARIOS más fuertes del anime

One Punch Man tiene algunos personajes extremadamente fuertes, y este artículo cubrirá los 10 personajes más fuertes que no son Saitama. La lista menciona solo nombres de la primera temporada de anime que no están clasificados en ningún orden en especial.

Los personajes secundarios forman una parte importante de cualquier anime donde existan héroes, especialmente en el género shounen. La mayoría de las veces, siempre se muestran débiles o inútiles para que el protagonista parezca más fuerte.

Como lo anterior no sucede en el anime del héroe por diversión, es importante que conozcas a los demás compañeros de Saitama y qué tan poderosos son en la historia creada por ONE e ilustrada en el manga por Yusuke Murata.

10 - One Punch Man: Boros

Boros es quizás la única criatura de toda la serie que se acerca a igualar los poderes de Saitama. La búsqueda de este malvado señor supremo alienígena de un oponente que valga su tiempo termina con Saitama. Se había vuelto tan poderoso que fácilmente derrotaría a todos sus oponentes.

Después de que su armadura fuera destruida por Saitama en batalla, su apariencia hizo un cambio notable. Se volvió visiblemente más fuerte y más alienígena. A pesar de tomar la mejor de las precauciones (como no darle a Saitama la oportunidad de sorprenderlo), todavía pierde ante él.

9 - Tatsumaki

En un mar de superhéroes masculinos, Tatsumaki se destaca como la única heroína femenina de la Asociación de Héroes, y la única mujer después de Mosquito Girl que realmente tiene diálogos en la serie. Ella es la segunda heroína más fuerte, perteneciente a la categoría Clase-S.

Tatsumaki es la Esper más poderosa de One Punch Man, y tal vez incluso del universo animado, ya que sus poderes superan a los del alienígena Geryuganshoop.

8 - Geryuganshoop

Como General de los Ladrones de Materia Oscura, Geryuganshoop es la mano derecha de su jefe Boros. Aunque nunca se explican todos sus poderes, tiene la clasificación de nivel Dragón, que está reservada para algunos de los villanos más destructivos que jamás hayan existido.

Después de Boros, se muestra que es el ser más poderoso a bordo de su nave alienígena. También tiene una confianza extrema en sus habilidades. A pesar de ser testigo de cómo Saitama acaba con un tercio de sus semejantes, no muestra ningún temor por One Punch Man.

7 - Super Alloy Darkshine

Darkshine es un héroe de Clase-S de rango 11. Como uno podría adivinar por su apariencia extremadamente musculosa, su traje más fuerte es su habilidad de lucha cuerpo a cuerpo. A menudo se le nombra junto a Silver Fang como uno de los mejores combatientes de la Asociación de Héroes.

Sus habilidades como héroe se muestran mejor cuando logra mantenerse firme contra Garou, donde la mayoría de los otros héroes habían fallado.

6 - Sweet Mask

Sus poderes están envueltos en misterio en la primera temporada. Todos los aficionados saben que su fuerza está a la par con los héroes de la Clase-S. Sin embargo, no se mueve más allá de su Rango 1 de la categoría de Clase-A.

Esto por que no quiere que los héroes "débiles" debajo de él escalen de rango y se conviertan en héroes de Clase-S. En la segunda temporada, cuando Fubuki ve los poderes de Saitama, afirmó que ni siquiera él podría ganar una batalla contra Sweet Mask.

5 - Deep Sea King

Aparte de Boros, Deep Sea King es el único antagonista principal que tiene más de un episodio dedicado a sus pesadillas. Su capacidad para detectar ataques que ocurren en todas las direcciones lo ayuda a tener una ventaja sobre sus oponentes.

Es capaz de derrotar a muchos héroes de la Organización de Héroes, incluidos los héroes de Clase-S Puri-Puri Prisoner y Genos. Se estima que después de que Genos obtuviera sus actualizaciones G4, fácilmente habría podido derrotar al Rey del Mar Profundo.

4 - Karnage Kabuto

Fue la creación más fuerte de la Casa de la Evolución, que fue creada por el Dr. Genus. Su nivel de amenaza fue clasificado como Dragón debido a su inmensa fuerza física y tremenda velocidad.

En su primera batalla con Genos, Karnage Kabuto pudo derrotarlo rápidamente. Esto mostró cuán fuerte (e inteligente) era cuando se enfrentaba a un oponente fuerte. A pesar de su inteligencia y excelentes habilidades de lucha, el Doctor lo envió a la banca porque era mentalmente inestable.

3 - Silver Fang

A pesar de ser un ciudadano mayor, Silver Fang es increíblemente rápido para su edad. También se cura fácilmente y sus reflejos son mucho más agudos que la mayoría de las personas con la mitad de su edad.

También es capaz de durar mucho tiempo en las peleas, lo que dificulta derrotarlo. Él es un héroe de la Clase S que tiene la 3 ª fila en la Asociación Héroes. Además, es un profesor de artes marciales que creó Water Stream Rock Smashing Fist.

2 - Atomic Samurai

Como superhéroe de Clase-S de rango 4 de la Asociación de héroes, Atomic Samurai es excepcionalmente poderoso. Su fuerte son sus habilidades con la espada, por lo que también es uno de los pocos miembros del Consejo de Maestros de la Espada. De hecho, al igual que Tatsumaki, se le considera el mejor de su clase (espadachín) del planeta.

1 - Speed-o'-Sound Sonic

Darkshine cree que Garou moriría antes de que Atomic Samurai pudiera desatar toda su fuerza sobre él. Desafortunadamente, los fanáticos pueden verlo pelear contra villanos solo por un número limitado de episodios en el anime.

Speed-o'-Sound Sonic es uno de los antagonistas más queridos de la serie. No es un héroe, pero tampoco es exactamente un villano. Tiene su propia agenda y solo sigue sus reglas. Se graduó de Ninja Village, por lo que es un maestro ninja.

Su mayor fortaleza es su súper velocidad, algo que incluso puede romper la velocidad del sonido. Esto, a su vez, le da la capacidad de permanecer virtualmente indetectable a simple vista, lo cual es una habilidad excepcional durante cualquier batalla en One Puch Man.