One Punch Man: Live action de Sony contaría con los escritores de “Venom”

One Punch Man, el famoso anime y manga, está siendo adaptado como una película live action gracias a los estudios Sony Pictures, quienes produjeron cintas como The Amazing Spider-Man y Venom.

One Punch Man sería la próxima entrega live action americana de un anime

El proyecto estará a cargo de Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, los escritores de una de las películas más populares de Sony, “Venom”, también del universo de Spider Man.

De acuerdo al sitio de Variety, Sony Pictures confía en que One Punch Man se convierta en otra franquicia importante para el estudio como lo ha sido Spider-Man. La película está siendo producida por Avi y Ari Arad a través de Arad Productions.

Hasta el momento, la película live action de One Punch-Man de Sony no tiene director, elenco o fecha de lanzamiento prevista.

One Punch-Man disfruta del éxito

One Punch-Man es un cómic web creado por el artista japonés ONE lanzado en 2009 que sigue a Saitama, un superhéroe apático con la capacidad de derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe. En 2012, la serie recibió una adecuada adaptación de manga y al año siguiente, se unió al Weekly Shonen Jump de Viz Media, permitiendo que el título llegue al público norteamericano.

En 2015, One Punch Man recibió una adaptación de anime de Madhouse, con un doblaje en inglés al año siguiente.

Otras adaptaciones incluyen el videojuego One Punch Man: A Hero Nobody Knows, que se lanzó en PlayStation 4, Xbox One y PC en febrero y el juego móvil One Punch Man: Road to Hero, que se lanzó para iOS y Android en agosto de 2019.