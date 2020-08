One Punch Man: Live action de Saitama vs Genos se hace VIRAL ¡Asombroso!

Con Sony Pictures anunciando la producción de una película live action de One Punch Man, los fanáticos del anime se preguntan cómo se verán Saitama y sus amigos superhéroes en la pantalla grande. Afortunadamente, varios fanáticos han hecho realidad ese pensamiento.

Tras varios meses de arduo trabajo de rodaje, postproducción y efectos especiales, un grupo de fans se enorgullece en presentar una de las peleas más grandes de la popular serie de anime: El combate de "entrenamiento" inicial entre Saitama y su discípulo Genos.

Este asombroso live action de One Punch Man, fue realizado por RE: Anime y recrea la escena llena de acción casi a la perfección. La relación entre Saitama y su aprendiz Genos es conmovedora y divertida; ya que el Cyborg Demoníaco busca descubrir el origen de todo el poder de su maestro.

Saitama vs Genos versión Re:Anime

En la primera temporada de anime producida por Madhouse, este segmento de entrenamiento mostró a los dos héroes chocar en una exhibición asombrosa con su fuerza al máximo (excepto Saitama) y donde el cyborg ni siquiera pudo darle un golpe al protagonista creado por ONE.

La batalla, resulta con el héroe por diversión desatando un solo golpe que destruye una montaña completa, simplemente con su efecto posterior de “ráfaga de aire”; pues ni siquiera lastimó a Genos. Esto demostró que el ahora héroe clase-S, tiene un largo camino por recorrer.

One Punch Man anime “Saitama vs Genos”

La ironía de One Punch Man es que, independientemente del poder astronómico de Saitama, el luchador contra el crimen vestido de amarillo a menudo es visto como una broma entre el público que piensa en él como un compañero o, a veces, incluso como una amenaza para la sociedad.

Con Genos ascendiendo en las filas de la Asociación de Héroes, podría ser más débil que Saitama a pasos agigantados, pero definitivamente se las arregló para manejar el lado de las relaciones públicas mucho mejor que lo que hemos visto del héroe por diversión.

Te puede interesar: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber de SAITAMA

RE: Anime ha sido un maestro cuando se trata de traducir algunas de las escenas de acción más importantes del anime en live action, aprovechando la oportunidad para volver a contar las batallas de Naruto, Avatar The Last Airbender, Tokyo Ghoul y Batman Beyond, por nombrar algunos.