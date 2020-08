One Punch Man: Las mejores frases de KING en el anime ¡Divertidas y ridículas!

En One Punch Man, los personajes heroicos tienen superpoderes especiales que los distinguen de los otros héroes de la Asociación de Héroes. Y luego está King, que técnicamente es un héroe de rango S pero sin un hueso heroico en su cuerpo.

Accidentalmente ha sido considerado un héroe al atribuirse el mérito de derrotar a los monstruos que Saitama realmente derrotó en el anime y manga. Ya que en realidad, es solo un nerd desempleado al que le gusta jugar videojuegos; según su propia descripción.

Aún así, es realmente bueno para convencer a la gente de que es un héroe y usar ese poder para intimidar a los monstruos para que se comporten, y junto con eso vienen algunas citas bastante sorprendentes y, a veces, divertidas.

10 frases de King en One Punch Man

Foto: King librándose de los héroes con una de sus frases

“Si mi inocencia está bajo sospecha, no me queda otra opción”

En un viaje a una casa de baños con otros héroes de rango S, alguien es apuñalado con una katana mientras todos los demás están bañándose en las aguas termales. King es una de las pocas personas que no se estaba bañando con todos los demás, y su “King Engine” alarma a los otros héroes.

Este sonido es en realidad el latido de su corazón, pero hay a quienes les preocupa que los ataque. King dice que si sospechan que él hizo el apuñalamiento, está dispuesto a defender su honor contra ellos.

Foto: El King Engine

“Esas decisiones son mías”

Una de las primeras preguntas que le hicieron mientras estaba en las aguas termales, es por qué no se estaba bañando con los otros héroes y, en cambio, estaba usando el baño privado en su propia habitación.

La respuesta es probablemente que es un bicho raro tímido que no quiere desnudarse con un grupo de héroes poderosos. Pero él no dice eso, sino que da esta respuesta muy solemne.

Foto: One Punch Man OVA

“Está bien, pero déjame ir al baño primero. Solo podré pelear a la mitad de mi fuerza si lo aguanto”

Este es uno de los chistes más divertidos del primer episodio en el que aparece King en One Puch Man. Se enfrenta a un monstruo increíblemente fuerte, que quiere luchar contra él porque ha oído hablar de su reputación como un héroe formidable.

King, por supuesto, no es un héroe en absoluto, por lo que decir que quiere ir al baño para darlo todo, es en realidad solo una excusa para esconderse y asustarse ante la idea de tener que luchar contra un monstruo.

Foto: King y Saitama

“De alguna manera llegué a casa a salvo, pero… sólo jugaré algunos juegos y trataré de olvidarme de eso”

King deja a Saitama y Genos para lidiar con un monstruo con el que no quiere pelear, literalmente corriendo por su vida después de escapar al baño. Una vez que llega a casa, todavía está bastante estresado y nervioso; sintiendo que simplemente logró esquivar una bala y evitar su propia muerte.

Ahora está listo para jugar a un simulador de citas y olvidarse de todo. Por supuesto, Saitama lo ha seguido (saltando a su ventana, a pesar de que vive en el piso 22), por lo que no se libra tan fácilmente.

“¡Soy un otaku desempleado de 29 años y un perdedor antisocial!”

Probablemente no haya muchas personas que sean tan honestas consigo mismas como King en este momento. Sabe que no tiene las habilidades para derrotar a un monstruo fuerte en la batalla, e incluso sabe que no tiene muchas habilidades de ningún tipo.

Sin embargo, King es bastante bueno en los videojuegos. Esta es una introducción perfecta para él y les dice a los espectadores del anime todo lo que necesitan saber sobre él en una oración.

Foto: JC Staff

“Mi trabajo es exterminar monstruos. No estoy aquí para tratar contigo, ¿entendido?”

“Hace un tiempo, estaba dando un paseo cuando fui bombardeado por un montón de personas”

“Incluso si lo hago rápido, siempre hay uno siguiente, y luego uno siguiente. ¡Y nunca termina!”

King tiene una reputación de no querer tratar con sus fans. Constantemente buscan tener conversaciones con él o animarlo después de que derrotó a un monstruo. Pero realmente lo odia.

Así que los descarta diciendo que no intenta ser una celebridad o tener conversaciones con la gente. A pesar de que nunca ha matado a un monstruo, King se sale con la suya; con esta actitud al decir que solo existe para hacer eso.

Foto: King evitando a sus fans

“Estoy ocupado. ¿Te importaría dejarme solo?”

Cuando King se presenta por primera vez en el anime, está caminando a casa desde la tienda cuando se encuentra con un monstruo lagarto que anda a tientas y que persigue a las mujeres en la calle.

Pero tan pronto como alguien lo identifica como King, el monstruo se enfría y comienza a disculparse profusamente, no queriendo ser lastimado por él. King no mueve un dedo y las mujeres aterrorizadas terminan golpeando al monstruo. Aún así, todos le agradecen, pero él solo quiere ir a casa y jugar su juego.

Foto: One Punch Man de ONE y Yusuke Murata

“Soy el hombre más fuerte de la tierra”

King no es particularmente fuerte en absoluto. Es un tipo corpulento que definitivamente parece que podría enfrentarse a alguien en una pelea. Pero no tiene ninguna experiencia real tratando de hacer eso.

De hecho, él mismo dice que nunca ha estado en una pelea. Pero es realmente bueno para convencer a otras personas de las mentiras que accidentalmente comenzó a contar sobre sus habilidades como héroe.

Foto: One Punch Man 2

“No importa lo dulce y lindo que actúes, simplemente no es posible. Para nada, no para mí…”

“... no puedes esperar nada, es inútil ... sólo se convertirá en desesperación”

La mayoría de las veces, cuando King se enfrenta a un monstruo, su reputación suele ser suficiente para enviarlos a correr sin que él ni siquiera tenga que levantar un dedo contra ellos.

Es genial para hablar como un héroe de videojuegos, ya que pasa mucho tiempo jugando, y está claro que ha aprendido algunas lecciones realmente buenas sobre cómo sonar intimidante.

“Ay mi*rd@. Ya tuve suficiente de ser un héroe”

Cuando King es honesto consigo mismo, que suele ser sólo cuando otras personas no están cerca para verlo, es que está dispuesto a admitir que no es absolutamente un héroe en One Punch Man.

Ni siquiera le gustan los elogios que conlleva pretender haber destruido un montón de monstruos. Solo quiere que lo dejen solo y que la gente no espere nada de él. Pero parece que este personaje de anime no puede realmente hacer que eso suceda.