One Punch Man: Las MEJORES peleas que esperamos ver en la temporada 3

One Punch Man es responsable de algunas de las peleas más llenas de acción que hemos visto en una serie animada. Lo que comenzó como un webcomic, ahora se ha convertido en una de las franquicias de anime y manga más cautivadores hasta la fecha; principalmente por su elenco de personajes único.

La historia principal se centra en el héroe subestimado Saitama, que ha alcanzado el pináculo de la habilidad sobrehumana, aunque muchos no se dan cuenta de su verdadera fuerza. Sin embargo, el elenco que rodea a este “héroe por diversión”, es el responsable de algunas peleas de anime increíbles.

Con los espectadores suspirando por la temporada 3, repasamos diez peleas que podemos esperar para la próxima temporada y que afortunadamente ya han tomado lugar en el manga ilustrado por Yusuke Murata.

Garou vs Sweet Mask

Foto: JC Staff

Si alguna vez has visto One Punch Man, puedes estar pensando que Hero-Killer Garou sería demasiado para Sweet Mask. Sin embargo, lo que le falta en fuerza lo compensa con convicción y técnica.

Sweet Mask ya ha declarado que permanecerá en el puesto número uno en Clase A, para evitar que cualquier héroe que considere "indigno" avance. También tiene un fuerte odio por todo lo malo y despreciará la ideología de Garou.

Speed O’ Sound Sonic vs Genos

Foto: Madhouse

Ambos personajes han recibido algunas actualizaciones. Quizás la mayor fortaleza y debilidad de Speed O’ Sound Sonic es su persistencia. Constantemente desafiar a seres mucho más fuertes que él mete a Sonic en problemas con bastante frecuencia.

Primero al desafiar a Saitama y luego al desafiar a Deep Sea King. Él ha declarado que Saitama es su rival, lo que lo pone en camino con la mano derecha del protagonistas, el Cyborg Demoníaco, Genos.

Para que Sonic complete su viaje de derrotar a Saitama, probablemente tendrá que chocar con Genos, quien ha estado mejorando por su cuenta. Será velocidad contra maquinaria, una pelea sin parar que seguramente tendrá a los espectadores al borde de sus asientos.

Metal Knight vs Genos

Foto: Anime One Puch Man

Hablando de maquinaria, imagina a los dos mejores héroes hechos de metal enfrentándose a ellos en un combate legendario. Algunos podrían pensar que un choque entre estos dos héroes no es realista. El egoísmo y el ego de Metal Knight podrían causarle problemas con Genos, quien siente una clara responsabilidad de servir a la gente.

Metal Knight, por otro lado, solo se sirve a sí mismo y a sus propios intereses. Su falta de compasión podría potencialmente convertirse en una traición en toda regla a la Asociación de Héroes y podría llevarlo a la lista de blancos de Genos. Si bien no es necesariamente la pelea más realista, podría ser la más entretenida.

Flashy Flash vs Black Sperm

Foto: One Punch Man Yusuke Murata

Apodado "The End" Flashy Flash confía en sus habilidades, pero sabe que tiene mucho que mejorar, muy similar a un Saitama temprano. Los puntos fuertes de Flashy Flash son la velocidad y el análisis, que se muestran en su lucha contra Gale Wind y Hellfire Flame.

Flashy Flash podría encontrarse con su pareja si se encuentra con Black Sperm. Black Sperm es un miembro ejecutivo de la Monster Association y es bastante conocido por su cuerpo de forma extraña. Los fanáticos de la serie de manga reconocerán el nombre, pero para aquellos de ustedes que no sepan quién es este monstruo, Black Sperm es a todos los efectos mortal.

Este monstruo está tan seguro de su habilidad que incluso estaba listo para enfrentarse al Rey Monstruo Orochi y fue capaz de abrumar fácilmente a Atomic Samurai. Con Black Sperm actualmente ubicado en City Z, existe la posibilidad de ver una batalla real entre el bien y el mal en la temporada 3 de anime.

Metal Bat vs Overgrown Rover

Foto: One Punch Man Yusuke Murata

Metal Bat, un favorito de los fanáticos, es conocido por enfrentarse a monstruos que son bestias gigantes. Su espíritu de lucha le permite luchar con la máxima resistencia y enfrentarse a monstruos que parecen ser mucho más poderosos que él.

Estaba en medio de su pelea con Elder Centipede cuando Garou obligó a Metal Bat a luchar contra él. Aunque Garou lo dañó mucho durante la pelea, Metal Bat no se rindió y comenzó a asestar golpes aún más fuertes, mostrando su habilidad. Overgrown Rover protege la entrada a la sede de la Asociación de Monstruos.

Tatsumaki vs Psykos

Foto: Madhouse

De todas las peleas potenciales, esta es quizás la más probable que veas en la temporada 3. Una pelea similar a esta ya ocurrió en el manga de One Punch Man, lo que significa que probablemente veremos si Tatsumaki se abre camino en la sede de la Asociación de Monstruos.

Esta pelea también será personal considerando que Psykos es un antiguo amigo de Fubuki, la hermana menor de Tatsumaki. Existe la posibilidad de que Tornado del Terror permita que sus emociones se interpongan en el camino de sus inmensas habilidades, lo que le da al estratega Psykos el tiempo suficiente para atacar.

Superalloy Darkshine vs Garou

Foto: Anime de One Punch Man

Como héroe de rango 11 de clase S de la Asociación de Héroes, Darkshine ha demostrado su valía y podría llevar la lucha a Garou. Su gran figura imponente, junto con su rostro inexpresivo cuando lucha contra la intensa velocidad y la recién descubierta agilidad de Garou, sería toda una pelea de ver.

Considerado como el miembro más fuerte físicamente de la Clase S, el golpe de Darkshine podría incluso derrotar a un monstruo tan fuerte como Deep Sea King. Basándose solo en el currículum, Garou buscaría Superalloy Darkshine en un esfuerzo por apagar a este héroe.

Esta es otra razón por la que Garou podría encontrarse con su rival en Darkshine, quien no rehuye un desafío y protegerá a los civiles que lo rodean a toda costa. En un escenario clásico de cerebros contra músculos, es probable que estos dos se enfrenten en la temporada 3.

Watchdog Man vs Overgrown Rover

Foto: JC Staff

Existe la posibilidad de que la Asociación de Monstruos decida llevar la batalla directamente a los héroes y, si eso sucede, podríamos hacer que Watchdog Man se enfrente a Overgrown Rover. Watchdog Man despachó fácilmente a Garou, pero podrías atribuirlo a que el antihéroe no estaba familiarizado con el estilo de lucha particular del héroe.

Sin embargo, Overgrown Rover estaría familiarizado con ese estilo y quizás abrumaría a Watchdog Man, considerando que no lucha contra monstruos de alto nivel muy a menudo. Eso no quiere decir que Watchdog Man no sea completamente capaz de manejarse a sí mismo.

Ya que este héroe ha enfrentado a varios monstruos al mismo tiempo sin problemas y probablemente encuentre una solución para vencer a Overgrown Rover. Con ambos perros mordiendo el bocado, esto tiene escrito "clásico" por todas partes.

Pig God vs Gums

Foto: One Punch Man Anime

Los espectadores no han visto mucha acción de Pig God, pero cuando lo haces, no es difícil entender por qué es el décimo héroe de la Clase S. Un glotón constante, la capacidad del Dios Cerdo para comer todo lo que encuentra en su camino es legendaria.

Tener la capacidad de devorar incluso monstruos de nivel Demon como The Great Food Tub no es un superpoder, pero hace el trabajo. Sin embargo, hay un monstruo que podría representar una amenaza para el Dios Cerdo, el monstruo de nivel Dragón, Gums.

Saitama vs Orochi

Podrías pensar que esto tiene "un golpe" escrito por todas partes, sin embargo, hay una cosa que Monster King Orochi aporta a esta batalla y es la absorción. Orochi puede absorber a otros seres en su propio cuerpo para aumentar su fuerza y dado que su cuerpo puede regenerarse mientras quede una mota, puede seguir luchando.

Orochi es el único monstruo que ha podido esquivar cualquiera de los golpes de Saitama y en un momento pudo agarrar al superhéroe. Su convicción lo empuja hacia adelante para vengarse del protagonista y derrotar al héroe. Aunque ambos no han podido combatir en el anime, es probable que se enfrenten en la temporada 3.