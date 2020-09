One Punch Man: Las 10 mejores FRASES de Saitama en el anime

Saitama es el personaje principal de la inmensamente popular serie de shonen, One Punch Man. Su nombre es irónico, porque nadie lo llama por ese nombre, ni la Asociación de Héroes oficial, ni la gente común. ¡Solo los fanáticos del anime y manga lo llaman por su nombre!

Inicialmente, Saitama se convirtió en un héroe porque era algo divertido para él, pero tomó su trabajo como héroe más en serio a medida que pasaba el tiempo. Mientras sigue luchando contra monstruos nuevos y desconocidos todos los días, mantiene su actitud despreocupada.

10 mejores frases de Saitama

Como resultado de esto, el protagonista de One Punch Man pronuncia muchas citas o frases memorables, que hoy te presentamos en este artículo. Toma nota, ya que quizás quieras decirlas en tu vida diaria.

“¿Sabes lo que me dijo hoy? 'Nunca he oído hablar de ti'. ¡Nunca!”

Durante el primer encuentro de Sonic con Saitama (cuando ambos intentan acabar con los miembros de la pandilla Hammerhead), el villano no puede reconocer al protagonista.

Por supuesto, dado que Saitama no es un héroe popular en ese momento (ni siquiera se había registrado en la Asociación de Héroes), Sonic no tenía idea de quién era. El héroe por diversión finalmente le cuenta a Genos sobre su aventura.

“Si hubiera dado un paso en falso. ¿Habría terminado así también?”

Saitama en modo serio

Saitama dice esto después de que un informe de noticias muestra que los desempleados como Hammerhead, a menudo recurren al robo y el saqueo para cubrir sus gastos diarios.

Dado que el propio Saitama está desempleado, puede entender de dónde viene Hammerhead, y su situación lo hace preguntarse sobre su propia condición, lo que lo obliga a preguntarse qué tan diferente habría sido su vida si hubiera tomado decisiones equivocadas como el calvo villano.

“¿Qué te pasa? ¿No te gusta el Udon?”

Justo después del simulacro de batalla que tuvo con Genos (y a petición del propio Cyborg), Saitama es capaz de derrotar a su oponente sin ningún problema. Esto rompe el orgullo de su aprendiz, ya que acababa de ser actualizado con un nuevo y poderoso hardware.

Sin embargo, su respeto por Saitama se multiplica cuando se da cuenta de que su maestro estaba reteniendo sus poderes para evitar herir sus sentimientos y que ni una sola vez mencionó derrotarlo con un solo golpe.

“Dejaré los problemas de mañana a mi yo de mañana”

Foto: One Punch Man Netflix

Esta cita resume la esencia de la franquicia One Punch Man, así como la de su protagonista Saitama. El héroe calvo realmente es una persona que no se deja consumir por la preocupación, siempre que la preocupación no sea un asunto urgente.

El protagonista aplica esta filosofía en todos los aspectos de su vida, que es una de las principales razones por las que tiene una actitud tan relajada hacia todo. ¿Quizás sea bueno seguir su ejemplo?

“Te lo dije, estoy ocupado. Así que cualquiera que se interponga en mi camino recibe un puñetazo”

Desde que se convirtió en parte de la Asociación de Héroes, la obsesión de Saitama se convirtió en tratar de encontrar ladrones de poca monta a quienes derrotar. Esto le ayudaría a mejorar su ranking de clase-C.

Sin embargo, cuando está buscando ladrones para derrotar, Sonic no le deja hacer su trabajo. Un Saitama enojado de repente adquiere un aura amenazante, se detiene frente al villano y lo amenaza con este diálogo.

“Mi*rd@. Olvidé comprar caldo de Sopa de Kombu”

Foto: One Punch Man Temporada 1

Muchos héroes intentaron y no pudieron eliminar al monstruo Kombu Infinity, cuya apariencia recuerda a las algas. Por supuesto, Saitama lo destruye con un solo golpe y mientras se aleja, los fanáticos pueden ver las algas como partes del cuerpo de Kombu en la calle.

Saitama comenta con indiferencia que se olvidó de comprar kombu, un comentario alegre que se usa para contrastar la peligrosa situación en la que se encontraba. Finalmente, el héroe lleva un tremendo botín a su casa y lo comparte con Genos.

“A cambio de poder, tal vez he perdido algo que es esencial para ser humano”

Foto: Madhouse

En el primer episodio del anime, Saitama derrota al extremadamente poderoso Marugori sin el más mínimo problema. Después de que el gigante terminara matando a su propio hermano en lugar de al héroe, él llora por él y, finalmente, Saitama lo golpea.

Después de presenciar una escena tan emotiva (algo que le hizo sentir nada) Saitama se pregunta si realmente había perdido parte de su humanidad cuando se volvió sobrehumano. Fue uno de esos raros momentos del anime, donde el protagonista tuvo un monólogo genuinamente estimulante consigo mismo.

“¿Viste a un hombre desnudo pasar corriendo junto a nosotros? Debe haber evacuado a mitad del baño”

Rider y Satiama corriendo a la acción

En uno de los diálogos más divertidos de One Punch Man, Saitama le dice estas palabras a Mumen Rider, ya que ambos están en camino de destruir al Rey del Mar Profundo.

Después de haber peleado con él antes y perder su ropa en la batalla, Sonic corre a una velocidad sobrehumana para recuperar su ropa y equipo. Es entonces cuando Saitama lo nota y Mumen Rider no, ya que la gente normal (o incluso los superhéroes) son en su mayoría incapaces de rastrear a Sonic cuando se vuelve supersónico.

“¡100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 km!”

Esta es la segunda cita más icónica del anime. La razón de su popularidad se debe a lo anti-climática que es. Para aquellos que no conocen el contexto, este es el régimen de ejercicios de Saitama que lo ayudó a alcanzar poderes inconmensurables en 3 años.

Fue tan increíblemente simple, que incluso Genos asumió que Saitama le estaba mintiendo y llamó a su régimen, “basura”. Incluso a estas alturas, miles de fanáticos se han preguntado qué tan eficiente es este entrenamiento en la vida real.

“Okay”

El famoso "Okay" de Saitama

Esta fue posiblemente la cita más popular de Saitama (que era simplemente una palabra), y que resultó en una cantidad incontable de memes y bromas que impulsaron aún más la popularidad de la franquicia creada por ONE e ilustrada por Yusuke Murata en el manga.

En la penúltima batalla del anime One Punch Man, Lord Boros explica que la armadura que mantenía sus poderes bajo control, fue destruida y que podría usar todos sus poderes contra Saitama. Lo dijo como una amenaza, pero Saitama respondió con un simple “Okay” a su gran declaración.