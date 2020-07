One Punch Man: La temporada 3 tendría menos peleas de SAITAMA

One Punch Man, es un anime de comedia japonés lleno de acción creado por ONE e ilustrado por Yusuke Murata. Madhouse realizó primera temporada animada en el 2015. Pero la secuela traída por JC Staff no le dio mucho protagonismo a Saitama. ¿Pasará lo mismo con la temporada 3?

One Punch Man y Saitama

La primera temporada fue dirigida por Shingo Natsume y Chikara Sakurai dirigió la segunda. El anime es sobre la historia de un superhéroe llamado Saitama, que puede derrotar a los villanos con un solo golpe. Eventualmente se aburre de competir con todos los monstruos y enemigos.

Ahora, nadie se atreve a luchar contra este superhéroe, por lo que él quiere enfrentarse a un enemigo más desafiante. Finalmente, todos esperan que encuentre a un competidor que coincida con su fuerza. Se supone que la temporada 3 podría estrenar entre octubre de 2020 y abril de 2021; pero no hay nada confirmado.

FOTO: Primer encuentro entre Saitama y Garou en One Punch Man 2

En la próxima temporada de One Punch Man, todo el elenco de actores de voz (seiyuu) regresará. Makoto Furukawa estará interpretando a Saitama, Kaito Ishikawa a Genos, son algunos de los principales.Recordemos que la temporada 3 finalizó con el antihéroe Garou siendo llevado a la Asociación de Monstruos.

¿Saitama tendrá menos presencia en la temporada 3?

Ha habido algunas noticias sobre la renovación de la historia en la próxima temporada, que podría conducir a menos drama de acción. Las teorías de los fanáticos sobre que el villano es más poderoso que Saitama, pueden ser una posible trama para la temporada.

Esto podría significar que el villano dominará las escenas de acción y atacará al protagonista. Sin embargo, la audiencia espera ansiosamente llegar al clímax de la serie, pero ¿será la temporada el final? La verdad es que todo depende de la fidelidad con el manga y webcomic original, pues las primeras adaptaciones abarcaron varios tomos de la historia; misma que sigue en emisión.