One Punch Man: ¿La temporada 3 de anime está confirmada para 2022?

One Punch Man ha ganado popularidad desde que se emitió su primera temporada en 2015. El anime se basa en un webcomic de superhéroes japonés creado por el artista ONE en 2009. Mientras que su adaptación de manga está a manos del talentoso Yusuke Murata.

El webcomic sigue una trama determinada que gira en torno a Saitama, un héroe que es lo suficientemente fuerte como para derribar a cualquier oponente de un solo golpe y ahora está buscando un rival que sea lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a él.

Esta rara historia fue un gran éxito, con más de 7,9 millones de visitas en junio de 2012. La Verdad Noticias los mantendrá a todos informados sobre la temporada 3 de One Punch Man y de las nuevas actualizaciones que han sido reveladas.

Se espera una pelea entre Saitama y Garou en OPM3

¿One Punch Man temporada 3?

La temporada 3 de OPM ha estado presionando a los fanáticos desde hace algún tiempo. Los lectores del manga saben lo que va a pasar y están deseando ver estas escenas animadas. Se enfatizarán particularmente los efectos de sonido y la música de fondo de One Punch Man. Al propio Saitama le encantaría cobrar vida y luchar contra los enemigos por diversión.

Fecha de lanzamiento

Según Blow Entertainment, “la fecha de lanzamiento de la temporada 3 de One Punch Man podría establecerse para el verano de 2022”. En cuanto a la fecha de estreno oficial, aún no hay confirmación. Sin embargo, el anime no regresará hasta el verano de 2021.

Los fanáticos han presionado al estudio de animación para la tercera temporada. Y todo lo tiene en cuenta el estudio. De una cosa estamos seguros por ahora: Madhouse o JC Staff están haciendo todo lo posible para traernos la tercera temporada de One Punch Man.

¿Hay que esperar hasta 2022?

Hablemos con franqueza. Hay muchas razones válidas por las que mencionamos 2022 y no 2021 o 2023. La temporada 3 de OPM no es una secuela normal. Es la secuela de una legendaria serie de anime que tiene una gran base de fans. Y una gran base de fans no es algo que deba tomarse a la ligera.

Tienen el poder de hacer o deshacer toda la serie de anime y toda su fama. Los fanáticos de la serie Shingeki no Kyojin han cambiado de bando solo por su nuevo estudio de animación. No puede suceder lo mismo en la temporada 3 de OPM.

La paciencia es la clave. Debido a la pandemia mundial de COVID-19, lel anime en curso se ha retrasado varias veces. Además, hay muchas adaptaciones de nuevos programas que deben tenerse en cuenta, ya que enfrentan desafíos con las líneas de tiempo. Sin embargo, como One Punch Man ya tiene fuentes originales de manga esperando ser adaptadas, no habrá mucha espera.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Mata ne!