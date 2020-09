One Punch Man: Garou mostrará un lado humano en la tercera temporada

Después de la temporada anterior que obtuvo un gran éxito en todo el mundo y aumentó las demandas ahora los fanáticos de One Punch Man están en suspenso por el estreno de la tercera temporada porque se rumora que probablemente que se revele un lado humano de Garou.

La temporada 3 de One Punch Man se esperaba sea lanzada a finales de 2020, pero aún no se ha confirmado y no hay actualizaciones sobre su desarrollo, y los fanáticos creen que la pandemia de Covid-19 prevaleciente lo afectó gravemente.

El coronavirus surgido en China, Wuhan especificamente, por lo que su transmutación en una pandemia global paralizó a toda la industria del entretenimiento con una pérdida financiera insondable. La mayoría de los proyectos de entretenimiento fueron detenidos o pospuestos por tiempo indefinido.

Te gustaría ver un lado más humano de Garou, la tercera temporada de One Punch Man parece revelarlo.

Tercera temporada de One Punch Man sin estreno

Tomando en cuenta esto, los fanáticos de One Punch Man deben esperar a la tercera temporada para obtener más tiempo. Pero esto no deja de lado las especulaciones sobre lo que puede suceder en la temporada 3 de One Punch Man.

Entre ellas es probable que la historia vea a la Asociación de Héroes movilizándose contra sus contrapartes monstruosas e invadiendo el cuartel general de los villanos. Esto conduce a una serie de peleas uno a uno que involucran a héroes de Clase S como Zombieman, Atomic Samurai y Flashy Flash que se enfrentan a algunas criaturas extrañas y maravillosas de la Asociación de monstruos.

Como todos sabemos, la temporada 3 de One Punch Man no será posible sin Saitama. Aparte de él, Garou tendrá más tiempo de pantalla en la temporada inminente. Los espectadores se sorprenderán al ver su otro lado además de su conocido personaje de monstruo humano. También es posible que su lado humano se revele en la próxima temporada.

No ha habido discusión sobre la cancelación de la temporada 3 de One Punch Man. Alternativamente, no ha habido discusión sobre su confirmación. Sin embargo, los aficionados al anime no deberían sentirse angustiados ya que hubo una brecha de casi cuatro años entre la temporada 1 y la 2, ¡hay que esperar!.

Según algunas fuentes, Garou entrará en la relación de bestias donde tomará las pastillas de la bestia y se convertirá en un oponente que merece la consideración de Saitama. Sin embargo, nada se ha aclarado y todo es vago actualmente. Necesitamos esperar un poco más de tiempo para tener más claridad al respecto.

La tercera temporada de One Punch Man no tiene una fecha de lanzamiento oficial. Pero es probable que se estrene en la primera mitad de 2021.