One Punch Man: Garou confiesa exactamente qué clase de mal no será (SPOILER)/Foto: CBR

¡ALERTA! el siguiente contenido tiene spoilers para One-Punch Man Capítulo 127, de ONE, Yusuke Murata, John Werry, James Gaubatz.

Como Monstruo-Humano de One-Punch Man, Garou ha demostrado estar dispuesto a cometer algunos actos bastante atroces en la búsqueda de frustrar a los héroes del manga.

Sin embargo, el villano también ha mostrado su lado más suave, protegiendo al niño Tareo y tomándolo bajo su ala cuando se dio cuenta de que estaba siendo intimidado.

Una gran parte de esto fue que Garou también fue intimidado cuando era niño, y en el Capítulo 127 de One-Punch Man, el Monstruo Humano revela que ese es un mal que no infligirá a los demás.

Después de que Garou derrotó al Prisionero Puri-Puri, Superalloy Blackluster intervino para proteger a su compañero héroe de Clase S. Inicialmente, Blackluster tenía a Garo contra las cuerdas y parecía que iba a vencer fácilmente al Monstruo Humano.

Sin embargo, Garou pronto rompió su limitador, que se teoriza que es lo mismo que le da a Saitama sus increíbles poderes. A partir de ahí, Garou continúa cada vez más fuerte. En One-Punch Man Capítulo 127, la batalla de Garo y Blackluster continúa mientras Terrible Tornado/Tatsumaki lucha contra la fusión de Psychos y Lord Orochi.

Blackluster y Garou

Las cosas van mal para Blackluster, que se encuentra fácilmente superado. Independientemente de lo que el héroe de la Clase S le arroje a Garou, el Monstruo Humano resiste el golpe o contrarresta con un movimiento propio.

Cuando Blackluster se da cuenta de que no va a ganar, el manga muestra al héroe de la Clase S cuando era un niño. Cuando era más joven, Blackluster no estaba en buena forma atlética. Sin embargo, el futuro héroe perseveró y se volvió increíblemente fuerte.

El manga de la historia de Saitama se ha convertido en uno de los más populares para millones de lectores en todo el mundo y ha inspirado al anime que cuenta con dos temporadas al momento/Foto: CBR

Esto hizo que él, como Saitama, buscara un rival verdaderamente poderoso para derrotar en aras de experimentar "la emoción de la victoria". Aún así, a diferencia de Saitama, Blackluster quiere ganar sin ser realmente desafiado.

Blackluster no experimentará "la emoción de la victoria" en su confrontación con Garou, ya que The Human Monster trae al héroe Clase S al suelo y comienza a desatarlo. El miedo visible consume Blackluster, y Garou hace una pausa y retrocede.

El villano recuerda las veces que él y Tareo fueron intimidados, pensando: "Fue como si lo estuviera intimidando. ¡Ese no es el tipo de maldad que quiero cometer!" Luego, su batalla termina, ya que la pelea entre Psychos/Lord Orochi y Terrible Tornado hace que la sede de la Asociación de Monstruos comience a desmoronarse.

Blackluster le dice a Garou que tendrá que correr para sobrevivir, lo que indica que el héroe de la Clase S en algún nivel comprende y aprecia el hecho de que el Monstruo Humano dejó de atacarlo.

La aversión de Garou a los acosadores ha sido bien establecida en One-Punch Man, y el último capítulo deja en claro que traza la línea para golpear a un oponente que no puede defenderse.

En muchos sentidos, esto convierte a Garou en un villano valiente, ya que aunque no está del lado del bien, no cree en seguir golpeando a los más débiles que él. Esto significa que, de hecho, puede haber alguna esperanza para el lado humano de Garou todavía. El próximo capítulo de One-Punch Man en inglés sale el 24 de junio de Viz Media.