One Punch Man: Fan crea una réplica en Minecraft del apartamento de Saitama

El número de espectadores de One Punch Man animación japonesa ha crecido colosalmente en los últimos 5 años gracias a las aportaciones de plataformas audiovisuales multimedia como Netflix o Crunchyroll y ahora Minecraft.

La Verdad Noticias ha informado con anterioridad que las comunidades de esta serie se han fortalecido y han aumentado sus contribuciones creativas. Prueba de ello son los cientos de cosplays, dibujos y teorías que recibimos cada día.

Apartamento de Saitama en One Punch Man

El apartamento de Saitama en Minecraft de One Punch Man

Otra comunidad que también está creciendo por momentos es Minecraft. Además, muchos de los contenidos que asociamos con el anime están involucrados en el plano creativo y las mecánicas que ofrece el videojuego Mojang por tanto, podemos ver cosas como estas:

Creación de la habitación de Saitama de One Punch Man

Si ya has visto One Punch Man, no habrás tenido dificultad para reconocer el edificio y los interiores del apartamento de Saitama. @Forr3st, un usuario de Reddit y creador de contenido para Minecraft, se ha tomado la molestia de recrear el apartamento de Saitama y agregar los personajes de Geros y el héroe calvo.

TE RECOMENDAMOS LEER: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Dinos que te parecio la creación del cuarto de Saitama en Minecraf de este usario de Reddit ¿Te gusto? Dejanos tus opiniones en la parte de los comentarios.