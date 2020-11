One Punch Man: Fan art compara a Saitama con Anpanman al estilo Marvel

Cuando hablamos del éxito global que es One Punch Man, puede costarnos pensar que el protagonista Saitama sea un personaje cien por ciento original. Ya que el mismo creador de la serie, ONE, reveló haberse inspirado de un antiguo personaje animado para diseñar a su héroe por diversión y el parecido confirma cualquier duda.

Lo anterior no es ninguna sorpresa, ya que la “inspiración” para crear personajes icónicos es algo completamente normal. Otras series de anime como Naruto, One Piece y Dragon Ball se inspiran entre sí; respectivamente en ese orden y no debe tomarse como plagio.

Aunque nos cueste admitirlo, incluso el creador de Goku, Akira Toriyama, confesó que el origen de su protagonista se basa de otro personaje. ¡Créelo! Y Saitama de One Punch Man no es diferente en absoluto. ¿Cómo lo sabemos? La Verdad Noticias te comparte todo a continuación:

One Punch Man está lleno de referencias

Así luce el personaje Anpanman

Para empezar, ONE confía en que Saitama se inspira directamente en un superhéroe para niños, a quien él mismo observó. Este es Anpanman, un personaje con una apariencia “ridícula” que puedes descubrir arriba (recordamos que el nombre japonés original de One Punch Man es Wanpanman).

Por supuesto, los fanáticos estaban ansiosos por comparar a los dos superhéroes dándole a Anpanman un cambio de imagen, lo que da la siguiente comparación de fan art en redes sociales como Twitter y Reddit. ¡Un diseño de Saitama y Anpanman al estilo Marvel sumamente genial!

Foto: Twitter - Saitama vs Anpanman

Las alusiones a Superman, Tekken, Case Closed o incluso Kamen Rider se dejan a lo largo de los episodios de anime o casos del manga One Punch Man. Una vez más, todos los fanáticos de estas referencias fueron literalmente absorbidos por el éxito del carismático héroe calvo de Shonen Jump y su popularidad incluso le permitió tener dos temporadas de anime.

