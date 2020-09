One Punch Man: Fan Art recrea a Saitama como MUJER

La saga One Punch Man ha logrado consolidarse como un enorme fenómeno cultural a lo largo de los tiempos, esto se debe a sus icónicos personajes, pero en especial al protagonista el gran Saitama. Ya que su entusiasmo en convertirse en el ser más poderoso del universo ha inspirado a miles para seguir su ejemplo y entrenar como lo hace él.

En cambio, otros fans idealizan a One Punch-Man en un versus con Los Siete de The Boys, y por supuesto que no pueden faltar los espléndidos cosplays del anime.

A pesar de todas las recreaciones que existen, un usuario decidió realizar un fanart del personaje principal llamado Saitama en una versión femenina super realista.

Este fanart muestra a Saitama en versión femenina

El ilustrador de nombre pedrozox2093, publicó una obra de arte en la plataforma Reddit, donde recrea a una de las personas más poderosas de One Punch-Man llamada Saitama, solo que se encuentra personificado en una mujer.

Saitama de One Punch Man en su versión femenina

Dicha ilustración muestra perfectamente todo el atuendo de dicho guerrero con su capa blanca y ondeante, sus guantes rojo carmesí, el traje de color amarillo que recubre todo su cuerpo y el cinturón de cuero con la hebilla dorada. Al ser una versión femenina no podía faltar su pronunciada cadera y pechos muy firmes.

¿Qué tal te pareció esta ilustración? Dejanos tus comentarios