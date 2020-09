One Punch Man: Estos son los mejores COSPLAY creados por los fans

Los fanáticos de One Punch Man no han dejado pasar la oportunidad de crearse unos impactantes cosplay, donde el personaje favorito para las caracterizaciones es Tatsumaki, sin embargo no solo es ella, incluso han dado “vida” al protagonista, Saitama.

Sin más preámbulos comencemos con los personajes del anime que han sido caracterizados con cosplay, por ahora te dejamos la más reciente: Tatsumaki donde podemos ver como la cosplayer elige una ubicación que da una representación casi perfecta del personaje.

En su Instagram, la artista de este cosplay, Reaver_cosplay, expone que considera que la fotografía de Tatsumaki, de One Punch Man se trata de una con más estilo que haya realizado por lo que está emocionada de poder compartirla con sus seguidores.

Cosplay de Tatsumaki.

Cosplay de Saitama

Otro personaje preferido para caracterizar a los cosplayers es Saitama, el protagonista de One Punch Man, el cual de un solo golpe puede terminar ya que posee el puño más temido del mundo.

Aquí el se puede ver al joven recreando a Saitama con esa mirada que dice todo lo que necesitas saber, la forma en que sus nudillos están completamente formados a través del cuero del guante solo lo lleva a casa más allá, una vez que llegan a su cara, las peleas terminan.

Cosplay de Saitama.

La cabeza bien afeitada también funciona perfectamente para el personaje, haciéndolo sentir más real y genuino.

Otro personaje femenino que encanta a muchos es Fubuki o también conocida como Ventisca del Infierno, esta súperheroina de clase B, rango 1 que pertenece a la Asociación de Héroes y junto a su hermana Tatsumaki son conocidas como las Psychic Sisters.

Pues bien, Bizarre, de origen ruso, que personificó a esta heroína, una mujer bastante elegante y segura de sí misma que es muy bien identificada en One Punch Man.

Pero sin duda uno de los más increíbles es el cosplay compartido por «Secret_Squirrel007» hace un par de días en Reddit, el cual recrea a la perfección el aspecto del líder de la horda alienígena del final de la primera temporada, Lord Boros.

Cosplay de Lord Boros.

Al joven que se encuentra en el interior se le preguntó ¿cómo era posible respirar? con un disfraz así, pero dijo estar acostumbrado a ello, además que utilizó una tela transpirable que permitía respirar.

¿Qué te han parecido estos cosplay te animarías a hacer uno y recrear a tu personaje favorito de One Punch Man?.