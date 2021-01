One Punch Man: Estos cosplay le dan vida al mundo de Saitama

One Punch Man que es un manga creado por ONE e ilustrado por Yusuke Murata, se actualmente se publica de manera gratuita en la página web Tonari no Young Jump de Shueisha. Adapta el webcómic online original del mismo ONE.

Para quienes no saben aún de qué se trata, el anime y manga giran en torno a un superhéroe que ha entrenado tan duro que se le ha acabado cayendo el pelo, y es tan fuerte que puede derrotar a cualquiera de un puñetazo. Pero su poder es tan grande que se aburre y se frustra por ganar tan fácilmente.

Y es que ha sido tal su éxito que muchos de sus fanáticos han recreado en cosplay a los personajes del anime de One Punch Man, por lo que podemos hacernos una idea de cómo serían estos personajes si fueran de la vida real.

Cosplay de One Punch Man

Para comenzar tenemos el cosplay del usuario de instagram @fukari_stuff el cual es conocido por ser uno de los grandes del cosplay así como los del anime, por lo que al representar a Genos nos deja asombrados.

One Punch Man, cosplay de Genos

Otro caso de Cosplay fabulosos es el de “Master1718” quien publicó una curiosa fotografía en Reddit mostrando lo absolutamente espectacular y muy realista de Fubuki como humana. El cosplay está muy bien logrado y captó la esencia de la personaje con mucha clase, elegancia e incluso ese aire de superioridad que suele tener la líder de la clase B de la Asociación de Héroes.

One Punch Man: Si Fubuki fuera humana.

Tampoco podemos olvidarnos de Tatsumaki quien aún con sus muchos defectos en su personalidad, este personaje es uno de los más poderosos de la serie y es por ello que las chicas cosplayers le dan vida con impresionantes trajes, como @viktoriavel0.

Cosplay de Tatsumaki, personaje femenino de One Punch Man.

Para finalizar tenemos a la usuaria de Instagram @Helloiamkate quien dio vida a Saitama pero en una versión femenina, la cual es verdaderamente sorprendente.

Como puedes ver, así es cómo varios fans de One Punch Man han dado vida a los personajes del anime. Si quieres saber más no dudes en seguir a La Verdad Noticias.

